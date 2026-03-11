Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin-Optionshändler schichten verstärkt in Calls um. Derivate-Daten deuten auf eine wachsende Überzeugung hin, dass BTC noch vor Ende des zweiten Quartals die Marke von 80.000 USD zurückerobern kann.

Die On-Chain-Optionsplattform Derive.xyz beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass BTC bis Ende Juni über 80.000 USD gehandelt wird, auf etwa 35 %.

Am 4. März 2026 brach BTC aus einem symmetrischen Dreieck aus, das den Kurs zuvor zwischen 63.000 USD und 72.000 USD komprimiert hatte, wobei der Ausbruch von einem erhöhten Volumen begleitet wurde. Stand 9. März notierte BTC bei etwa 68.400 USD, was einem Plus von 3,7 % in der Sitzung entspricht. Der 50-Tage-EMA bei 74.400 USD stellt den nächsten bedeutenden Widerstand vor der 80.000-USD-Zone dar.

Der Prognosemarkt Polymarket verzeichnete einen parallelen Stimmungswandel: Die Chancen für BTC, bis Ende März 80.000 USD zu erreichen, stiegen in einer einzigen Handelssitzung von 20 % auf 39 %, während die Wahrscheinlichkeit für 75.000 USD von 40 % auf 67 % sprang. Zwar handelt es sich hierbei nicht um Instrumente von institutionellem Grad, doch die Geschwindigkeit der Bewegung verdeutlicht, wie schnell sich das Narrativ von der Absicherung gegen Kursstürze hin zu einer Positionierung für eine Erholung gewandelt hat.

Bitcoin-Optionsdaten: Call-Konzentration und Skew-Erholung signalisieren bullische Tendenz

Das aussagekräftigste Signal in den aktuellen Derivatemärkten ist die deutliche Erholung des Options-Skews von Bitcoin. Nick Forster, Gründer von Derive.xyz, erklärte gegenüber CoinDesk, dass sich die 7-Tage- und 30-Tage-Skews von BTC von etwa -25 % – den im frühen Februar verzeichneten Paniktiefs, als BTC Richtung 25.000 USD fiel – auf heute rund +10 % erholt haben. Unter neutralen Marktbedingungen schwankt der Delta-Skew typischerweise zwischen -6 % und +6 %. Ein Wert von +10 % rückt die aktuelle Stimmung fest in bullisches Terrain.

Dieser Wandel deutet darauf hin, dass Händler schützende Put-Positionen auflösen und in Upside-Exposure umschichten. Forster merkte an, dass die Erholung des Skews „eine signifikante Abkehr von aggressiver Absicherung nach unten signalisiert“, und fügte hinzu: „Trotz früherer Befürchtungen eines katastrophalen Absturzes deuten die Derivatemärkte darauf hin, dass diese Sorgen möglicherweise übertrieben waren.“ Daten von Deribit bestätigen dieselbe richtungsweisende Einschätzung.

CME-Group-Daten für die Verfallstermine im März untermauern dieses Bild: Das Call-to-Put-Verhältnis beim Open Interest liegt bei etwa 3 zu 1, mit rund 660 Millionen USD an Call-Open-Interest gegenüber 240 Millionen USD in Puts. Out-of-the-Money-Calls konzentrieren sich zwischen Ausübungspreisen von 110.000 USD und 220.000 USD – ein Muster, das mit Call-Overwriting-Strategien konsistent ist, bei denen Händler Covered Calls zu erhöhten Strikes verkaufen, um Rendite zu generieren, während sie gleichzeitig Long-Spot-Positionen halten. Unterdessen repräsentiert ein einzelner 90.000-USD-Call für den 27. März ein nominales Exposure von 5.665 BTC, was unterstreicht, wie weit sich einige Teilnehmer für eine anhaltende Erholung positioniert haben.

Bitcoins Widerstand bei 80.000 USD: Institutionelle Zuflüsse und Stimmung

Ein zusätzlicher technischer Anziehungspunkt existiert in Form eines ungeschlossenen CME-Futures-Gaps im Bereich von 79.660–81.210 USD, das während der Korrektur Anfang Februar offen blieb. Historisch gesehen schließen sich etwa 90 % der CME-Gaps – eine Statistik, die Gola als eines der „Hauptziele“ anführte, die die aktuelle bullische technische These stützen. Die Unterstützung bei einem Rücksetzer liegt beim 20-Tage-EMA nahe 68.700 USD.

Sollten die Bullen einen nachhaltigen Tagesschlusskurs über 80.000 USD sichern, ist das nächste logische Ziel der 200-Tage-EMA nahe 88.000 USD, wobei das Allzeithoch vom März 2025 im Bereich von 90.000 USD ins Blickfeld rückt. Eine Ablehnung bei 80.000 USD würde jedoch nicht nur eine Pause darstellen – es bestünde das Risiko, eine Makro-Angebotsmauer zu verstärken, die nun die obere Grenze zweier separater gescheiterter Rallys markiert hat. Die Entscheidung ist binär: Bestätigung über 80.000 USD eröffnet eine mehrwöchige Ausweitung; ein Scheitern dort erzwingt wahrscheinlich einen erneuten Test des Unterstützungsbands bei 68.700–70.000 USD.

Die bullische Tendenz des Derivatemarktes steht vor einem kurzfristigen Belastungstest, und zwar vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve am 18. März. Die Struktur des Optionsmarktes deutet darauf hin, dass das Ereignis ein potenzieller Auslöser für einen Ausbruch ist, wobei die implizite Volatilität hoch genug ist, um Long-Gamma-Positionierungen im Vorfeld der Ankündigung zu stützen. Eine taubenhafte Überraschung oder ein Pausensignal der Fed könnte den makroökonomischen Rückenwind liefern, den die 80.000-USD-These benötigt; ein falkenhaftes Ergebnis birgt das Risiko einer Volatilitätsspitze, die den Skew wieder in Richtung Puts zurücksetzt.

Die institutionelle Positionierung, wie sie sich in der Aktivität von Hedgefonds in Bitcoin-Derivaten widerspiegelt, neigt vorsichtig zur bullischen Seite. Dabei nutzt das „Smart Money“ das auf einem Dreijahreshoch befindliche Volatilitätsniveau eher für Call-Overwriting-Strategien als für direktes Long-Delta.