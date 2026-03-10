Das Wichtigste in Kürze

Trumps Behauptung half Bitcoin, das Niveau von 69.000 bis 70.000 USD fest zurückzuerobern.

Damit wurde die kurzfristige bärische Divergenz, die das Asset während des volatilen Wochenendhandels deutlich nach unten zu ziehen drohte, effektiv entkräftet. Dies ist jedoch noch keine Bestätigung, Trader identifizieren 71.200 USD als primären Widerstand nach oben, den die Bullen entschlossen zurückerobern müssen, um eine Rückkehr in eine echte Preisfindungsphase vollständig zu bestätigen.

Der Bitcoin-Preis notiert bei rund 70.700 USD, ein Plus von 3 % in den letzten 24 Stunden, nachdem Präsident Donald Trump ein mögliches Ende des israelischen und US-amerikanischen Militäreinsatzes gegen den Iran angedeutet hat.

Die Deeskalationsrhetorik der Regierung löste eine sofortige Trendwende an den globalen Energiemärkten aus und ließ die Sorte West Texas Intermediate (WTI) von nächtlichen Höchstständen von 120 USD auf 85 USD pro Barrel einbrechen.

Die Realität könnte jedoch von Trumps Aussagen abweichen. Die iranische Regierung hat erklärt, dass keine Waffenstillstandsgespräche stattfinden. Infolgedessen scheint sich die Dynamik sowohl am Krypto- als auch am Aktienmarkt zu verlangsamen, während man auf eine Bestätigung des Waffenstillstands oder eine Erklärung des Iran wartet, dass der Krieg noch nicht beendet ist.

BREAKING: Oil prices collapse below $84/barrel, now down over -30% since last night’s highs. pic.twitter.com/XU7zXNq878 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 9, 2026

MEHR ENTDECKEN: Beste neue Kryptowährungen 2026

Bitcoin-Preis steigt und Öl bricht ein nach Behauptungen über mögliches Kriegsende

Trumps Kommentare am späten Nachmittag deuteten darauf hin, dass die militärischen Operationen in der Region dem ursprünglichen Zeitplan der Regierung von vier bis fünf Wochen „weit voraus“ seien, was die makroökonomischen Aussichten für das Quartal grundlegend veränderte. Vor der Ankündigung hatte der Iran-Konflikt einen historischen Ölpreisrausch ausgelöst, was unmittelbare Sorgen über flächendeckende Energiepreisschocks und ein anschließendes Wiederaufflammen der hartnäckigen globalen Inflation schürte.

Als der WTI-Rohölpreis von seinem Höchststand am Sonntagabend um über 30 % einbrach und den Tag letztlich 6 % niedriger beendete, löste sich die drohende Gefahr eines anhaltenden Inflationsdrucks rasch auf. Diese Normalisierung an den Energiemärkten führt direkt zu sinkenden Treasury-Renditen, da Händler die voraussichtliche Zinskurve der Federal Reserve für den Rest des Jahres aggressiv neu bewerten.

Der daraus resultierende Rückgang der Opportunitätskosten für das Halten nicht verzinslicher digitaler Vermögenswerte führte dazu, dass Kapital zurück in risikoreichere Anlagen floss. Geopolitische Experten mahnen jedoch zur Vorsicht: Der ehrgeizige operative Umfang, einschließlich der Demontage der iranischen Raketeninfrastruktur und des Vorgehens gegen regionale Stellvertretermilizen, lasse militärische Manöver trotz der optimistischen Siegesbotschaften der Regierung wahrscheinlich komplex bleiben.

Nach dem ersten Einbruch erholten sich die Ölpreise inzwischen wieder auf 89 USD pro Barrel.

Bitcoin-Preiserholung über 70.000 USD sichert bullische Struktur – vorerst

Trumps Behauptung half Bitcoin, das Niveau von 69.000 bis 70.000 USD fest zurückzuerobern. Damit wurde die kurzfristige bärische Divergenz, die das Asset während des volatilen Wochenendhandels deutlich nach unten zu ziehen drohte, effektiv entkräftet.

Dies ist jedoch noch keine Bestätigung. Trader identifizieren 71.200 USD als primären Widerstand nach oben, den die Bullen entschlossen zurückerobern müssen, um eine Rückkehr in eine echte Preisfindungsphase vollständig zu bestätigen. Auf der Unterseite bleibt das Halten der psychologischen Marke von 68.000 USD entscheidend, um den Vermögenswert gegen plötzliche Umkehrungen zu verteidigen. Solche Rücksetzer könnten leicht durch unerwartete geopolitische Spannungen oder gemischte Signale während der geplanten Lageberichte der Regierung ausgelöst werden.

Reaktion der traditionellen Märkte: Nasdaq und S&P 500 mit Erholungschance

Zum Börsenschluss in New York trieb das Risk-On-Thema weiterhin die traditionellen Aktien an, was wiederum den Kryptomarkt stützte. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 1,25 %, und der S&P 500 Index beendete den Tag nach einer Berg- und Talfahrt 0,8 % höher.

Obwohl der Markt positiv reagiert, bleiben wichtige Probleme ungelöst. Beispielsweise ist das europäische Bündnis nicht mehr so stark wie früher, insbesondere aufgrund von Unstimmigkeiten über die Nutzung von Stützpunkten in Spanien und dem Vereinigten Königreich. Dies erschwert logistische Bewegungen. Die Straße von Hormus, eine entscheidende Schifffahrtsroute, bleibt umkämpft, was wahrscheinlich weiterhin zu Störungen im Schiffsverkehr führen wird.

Bis Gewissheit über das Kriegsende und das endgültige Ergebnis besteht, hängt der aktuelle Anstieg bei Krypto und traditionellen Aktien davon ab, dass die Lage an den globalen Energiemärkten stabil bleibt.

ENTDECKEN: Was ist die nächste Kryptowährung, die 2026 explodiert?