Ölmarkt explodiert wieder: Wale gehen long, Hyperliquid profitiert

Das Wichtigste in Kürze

Der Öl-Preis steigt wieder, rund 10 % Kursplus in zwei Stunden.

Wale gehen long und sehen weiter steigende Öl-Preise.

Volumen auf Hyperliquid boomt, größter Profiteur vom Iran-Krieg.

Der heutige Handelstag dürfte erneut stark vom Ölmarkt geprägt werden. Nachdem die vergangene Woche bereits mit extremen Preisschwankungen begann, zeigt sich auch zum Wochenstart wieder deutlicher Aufwärtsdruck beim Ölpreis. US-Rohöl sprang zeitweise wieder über die Marke von 91 US-Dollar pro Barrel und legte innerhalb kurzer Zeit deutlich zu.

BREAKING: US oil prices surge nearly +10% in 2 hours and rise back above $91/barrel. pic.twitter.com/k6rnYoM6Ll — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 10, 2026

Auslöser bleibt vor allem die geopolitische Lage im Nahen Osten, insbesondere die Unsicherheit rund um den Konflikt mit dem Iran. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump zuletzt angedeutet, dass ein Ende der militärischen Eskalation möglich sein könnte, doch die Märkte bleiben nervös. Energiepreise reagieren traditionell besonders sensibel auf geopolitische Risiken – und genau diese Unsicherheit sorgt aktuell erneut für starke Bewegungen am Ölmarkt. Denn der Öl-Preis hat auch Auswirkungen auf die Bitcoin Prognose.

Wale setzen auf steigende Ölpreise

Parallel zur Preisbewegung im Ölmarkt zeigen On-Chain-Daten ein interessantes Bild: Große Marktteilnehmer positionieren sich zunehmend auf der Long-Seite. Laut Datenanalyse von LookOnChain wurden in den vergangenen Stunden mehrere massive Long-Positionen auf Rohöl eröffnet. Eine einzelne Whale-Adresse eröffnete beispielsweise eine 20-fach gehebelte Long-Position auf mehr als 125.000 Kontrakte im Wert von rund 13 Millionen US-Dollar. Eine weitere große Position setzte mit einem zweifach gehebelten Long auf über 62.000 Kontrakte im Wert von etwa 6,5 Millionen US-Dollar.

🚨WHALES ARE PILING INTO OIL LONGS LookOnChain flagged two massive long positions on Hyperliquid in the last few hours. One whale opened a 20x long on 125,169 CL ($13.1M) while another opened a 2x long on 62,180 CL ($6.5M). pic.twitter.com/hspE5vVApt — Coin Bureau (@coinbureau) March 9, 2026

Solche Positionierungen deuten häufig darauf hin, dass professionelle Trader oder institutionelle Akteure kurzfristig mit weiter steigenden Preisen rechnen. Besonders auffällig ist dabei der Zeitpunkt: Die Wetten wurden eröffnet, während der Ölpreis bereits stark anzog. Das signalisiert, dass einige Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Bewegung noch nicht abgeschlossen ist.

Der Hintergrund liegt vor allem in der aktuellen geopolitischen Risikoprämie. Sollte sich der Konflikt im Nahen Osten weiter zuspitzen oder wichtige Lieferketten betroffen sein, könnte das Angebot an Rohöl kurzfristig unter Druck geraten. Genau dieses Szenario scheint derzeit von einigen Großinvestoren eingepreist zu werden.

Hyperliquid wird zum neuen Zentrum der Preisentdeckung

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der aktuellen Marktdynamik ist die Rolle der Plattform Hyperliquid. Die dezentrale Derivatebörse entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Handelsplatz für Rohstoff-Perpetuals, also dauerhaft laufende Futures-Kontrakte ohne feste Laufzeit. Anders als klassische Terminbörsen wie CME oder NYMEX können diese Märkte rund um die Uhr gehandelt werden.

Gerade in Phasen geopolitischer Unsicherheit wird dieser 24/7-Handel zu einem entscheidenden Vorteil. Während traditionelle Märkte geschlossen sind, können Trader auf Hyperliquid weiterhin Positionen eröffnen oder absichern. Dadurch entsteht eine kontinuierliche Preisfindung, die zunehmend auch von klassischen Finanzmedien beobachtet wird.

Just noticed how much Hyperliquid is killing Coinbase and it's not even close Genuinely this is embarrassing Coinbase oil perps:

– OI: $11m

– 24H vol: $71k Hyperliquid oil perps:

– OI: $161m

– 24H vol: $164m Jesus fucking christ — aaalex.hl (@aaalexhl) March 8, 2026

Ein Blick auf die Handelszahlen verdeutlicht die Dynamik: Während entsprechende Öl-Derivate bei Coinbase laut aktuellen Daten lediglich ein Open Interest von rund 11 Millionen US-Dollar und ein sehr geringes Tagesvolumen aufweisen, erreicht Hyperliquid bereits deutlich größere Dimensionen. Dort liegt das Open Interest bei über 160 Millionen US-Dollar, während das tägliche Handelsvolumen zeitweise mehr als 160 Millionen US-Dollar erreicht.

Diese Entwicklung zeigt, wie stark sich die Marktstruktur im Bereich Derivatehandel verändert. Dezentrale Plattformen gewinnen zunehmend an Bedeutung – insbesondere für hochvolatile Märkte wie Rohstoffe oder Kryptowährungen. Sollte die aktuelle Volatilität im Ölmarkt anhalten, könnte Hyperliquid damit einer der größten Profiteure dieser Entwicklung werden. Vom einstigen Krypto-Geheimtipp wird Hyperliquid damit schon fast zum Basis-Investment.