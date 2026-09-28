Bitcoin Kurs Prognose: BTC rutscht nach Trump-Absage ab

Die heutige Bitcoin-Kursprognose beginnt mit verhaltenen Vorzeichen: Bitcoin (BTC) rutschte am Montagnachmittag in Asien auf rund 83.050 $ ab, was einem Minus von 1,8 % innerhalb von 24 Stunden entspricht. Geopolitische Risiken belasteten den Markt, nachdem sich der Kurs über das Wochenende stabil nahe der Marke von 84.400 $ gehalten hatte. Trotz des Rücksetzers liegt BTC auf Sieben-Tage-Sicht immer noch rund 1,9 % im Plus – ein Zeichen dafür, dass es sich eher um eine Neubewertung als um einen massiven Ausverkauf handelt. Ein Blick in die tieferen Flow-Daten zeigt jedoch Details, die das einfache „Risk-Off“-Narrativ verkomplizieren.

Auslöser war die Ablehnung eines siebentägigen Waffenstillstandsvorschlags Teherans durch Washington. Dieser hätte die Wiedereröffnung der Straße von Hormus im Austausch gegen die Aufhebung von Sanktionen, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte und einen breiteren regionalen Waffenstillstand vorgesehen. Präsident Trump bestätigte die Entscheidung am Samstag mit den Worten: „Dem hätten wir vielleicht vor einem Jahr zugestimmt.“ Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat er Beratern gegenüber erklärt, dass er nach den Zwischenwahlen am 3. November mit einer Wiederaufnahme der Angriffe auf den Iran rechnet. Trumps Bestätigung, den Friedensvorschlag abgelehnt zu haben, verunsicherte die asiatischen Handelsplätze unmittelbar. Brent-Rohöl schloss die letzte Woche nahe 104 $ pro Barrel, wodurch Inflationsrisiken neben den militärischen Sorgen im Fokus bleiben.

JUST IN: Treasury Secretary Bessent says Iran will have "nothing left to trade" within two weeks



Still a 12% chance US and Iran sign a deal this year pic.twitter.com/OfWgsd6AXm — Kalshi (@Kalshi) September 28, 2026

Ethereum, XRP und Solana gaben im Gleichschritt nach, und die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung sank um 1,2 % auf etwa 2,86 Billionen $. Die entscheidende Frage ist nun, ob es sich um ein kurzfristiges geopolitisches Zucken oder den Beginn eines tieferen Rückgangs handelt.

Bitcoin Kurs Prognose: Kann der Bitcoin-Preis diese Woche 87.000 $ erreichen?

Bitcoin notiert nahe 83.050 $, ein Minus von 1,8 % auf Tagessicht, wobei sich die Unterstützung um 82.400 $ konzentriert. Ein Durchbruch unter diese Zone würde den Weg für einen erneuten Test der Marke von 81.144 $ ebnen, die in jüngsten technischen Analysen als nächster bedeutender Boden markiert wurde. Möglicher Widerstand findet sich bei 85.500 $ bis 86.000 $. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Band könnte den Pfad in Richtung 87.374 $ wieder öffnen.

Das Bullen-Szenario: Erneute US-Iran-Gespräche über Katar in dieser Woche mildern die geopolitische Risikoprämie, der Ölpreis sinkt unter 104 $ und die ETF-Zuflüsse (die in der letzten Woche in vier Sitzungen insgesamt 2,2 Milliarden $ erreichten, davon allein 1,42 Milliarden $ am 21. September) werden in hohem Tempo fortgesetzt.

Erneute US-Iran-Gespräche über Katar in dieser Woche mildern die geopolitische Risikoprämie, der Ölpreis sinkt unter 104 $ und die ETF-Zuflüsse (die in der letzten Woche in vier Sitzungen insgesamt 2,2 Milliarden $ erreichten, davon allein 1,42 Milliarden $ am 21. September) werden in hohem Tempo fortgesetzt. Das Basis-Szenario: BTC pendelt seitwärts im Bereich von 83.000 $ bis 86.000 $, während Händler auf die PCE-Inflationsdaten (Personal Consumption Expenditures) für August warten, die am 30. September veröffentlicht werden.

BTC pendelt seitwärts im Bereich von 83.000 $ bis 86.000 $, während Händler auf die PCE-Inflationsdaten (Personal Consumption Expenditures) für August warten, die am 30. September veröffentlicht werden. Das Bären-Szenario: Berichte über Militärschläge vor den Zwischenwahlen bewahrheiten sich, der Ölpreis schießt in die Höhe und die Marke von 82.400 $ fällt zugunsten von 81.144 $.

Um dieses Muster historisch einzuordnen: Die Erholung von Bitcoin nach einer früheren Schlagzeile über ein US-Iran-Friedensabkommen bietet einen nützlichen Vergleichspunkt, ebenso wie die heftigere Reaktion auf frühere US-Iran-Angriffe und Liquidationen. Es ist sinnvoll, die Marke von 85.500 $ als zentralen Pivot-Punkt zu beobachten.

Bitcoin Hyper zielt auf Early-Mover-Vorteile während Bitcoin Schlüsselmarken testet

Ein täglicher Rückgang von 1,8 % bei einem 1,7-Billionen-Dollar-Asset ist keine Krise, sondern eine durch Schlagzeilen ausgelöste Fluktuation. Es unterstreicht jedoch einen strukturellen Punkt: Bei der aktuellen Größe von Bitcoin führen selbst eine Lösung im Iran-Konflikt oder weiche PCE-Daten wahrscheinlich nur zu prozentualen Zuwächsen im einstelligen Bereich, nicht zu Multiplikatoren. Kapital, das während solcher Konsolidierungsphasen nach asymmetrischen Aufwärtspotenzialen sucht, rotiert tendenziell eher in Infrastrukturprojekte in frühen Stadien.

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich als das erste Bitcoin Layer 2 mit Integration der Solana Virtual Machine (SVM). Ziel ist es, Smart-Contract-Ausführungen schneller als Solana selbst zu ermöglichen und gleichzeitig auf dem Base-Layer von Bitcoin abzurechnen. Der Presale hat bereits 33.161.996 $ bei einem aktuellen Token-Preis von 0,0136869 $ eingesammelt, wobei Staking-Belohnungen mit einer hohen APY beworben werden.

Zu den Kernfunktionen gehören eine dezentrale kanonische Bridge für BTC-Transfers und eine Transaktionsverarbeitung mit geringer Latenz, um die langjährige Programmierbarkeitslücke von Bitcoin zu schließen. Wer ein Engagement in frühphasiger Bitcoin-Infrastruktur in Erwägung zieht, kann Bitcoin Hyper recherchieren, bevor das Presale-Fenster schließt.