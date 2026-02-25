Bitcoin Prognose: 50% unter Allzeithoch – doch diese 8 Trends wirken bullisch

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin befindet sich in einem Bärenmarkt.

Die Bitcoin-Adoption schreitet dennoch weiter voran.

Große Staaten, Unternehmen und Institutionen kaufen immer mehr BTC.

Bitcoin notiert aktuell rund 50 Prozent unter seinem Allzeithoch – ein klassisches Merkmal eines Bärenmarktes. Das Sentiment ist gedämpft, viele Anleger sind vorsichtig, das Momentum wirkt schwach. Doch während der Preis konsolidiert, entwickelt sich unter der Oberfläche eine andere Dynamik.

Die Analysten des US-Unternehmens River kommen in einer aktuellen Auswertung zu einem bemerkenswerten Fazit: In der Bitcoin-Adoption gibt es keinen Bärenmarkt. Institutionen, Unternehmen, Banken und sogar Staaten bauen ihre Positionen weiter aus – teilweise auf Rekordniveau.

Die entscheidende Frage lautet daher: Entsteht hier gerade das Fundament für den nächsten strukturellen Aufschwung?

Institutionen, Vermögensberater und Unternehmen akkumulieren strategisch

Laut der Analyse von River haben Institutionen im Jahr 2025 insgesamt 829.000 Bitcoin akkumuliert – ein Rekordwert. Zu diesen Käufern zählen börsennotierte Unternehmen, Regierungen, Fonds und ETFs. Hinter diesen Vehikeln stehen wiederum Millionen indirekter Investoren, die über Brokerage-Konten, Altersvorsorgepläne oder Staatsfonds erstmals Zugang zu Bitcoin erhalten.

Besonders bemerkenswert: Während Institutionen massiv zukaufen, stammt ein Großteil des Angebots von langfristigen Haltern und frühen „Whales“, die ihre Bestände in einen zunehmend liquiden Markt verteilen.

Parallel dazu zeigen registrierte Investmentberater (RIAs) ein konsistentes Kaufverhalten. Diese verwalten weltweit rund 146 Billionen US-Dollar an Kundengeldern. Seit der Einführung der Bitcoin-ETFs im Jahr 2024 investieren sie laut River seit acht Quartalen in Folge netto in Bitcoin-Produkte – ohne ein einziges Netto-Verkaufsquartal. Durchschnittlich flossen rund 1,5 Milliarden US-Dollar pro Quartal in entsprechende ETFs.

Auffällig ist zudem, dass bereits 29 der 30 größten US-RIAs Bitcoin-Exposure halten, wenngleich die Allokation mit durchschnittlich 0,008 Prozent noch minimal ist. Genau hier sehen Analysten erhebliches Potenzial: Selbst geringe prozentuale Umschichtungen könnten enorme Kapitalströme auslösen.

Auch auf Unternehmensebene beschleunigt sich die Adoption. Die Bitcoin-Bestände börsennotierter Unternehmen sollen sich 2025 um das 2,5-Fache erhöht haben. Neben spezialisierten Treasury-Gesellschaften akkumulieren zunehmend klassische Großkonzerne kleinere, strategische Positionen – ein Trend, der sich perspektivisch im gesamten S&P-500-Universum ausweiten könnte.

Banken, Staaten und das Lightning-Netzwerk: Infrastruktur wächst weiter

Ein weiterer struktureller Treiber ist der Finanzsektor selbst. Rund 60 Prozent der führenden US-Banken arbeiten inzwischen an eigenen Bitcoin-Produkten oder Custody-Lösungen. Ein günstigeres regulatorisches Umfeld ermöglicht es Banken erstmals, Bitcoin professionell zu verwahren und ihren Kundinnen und Kunden anzubieten. Damit wird der Zugang deutlich vereinfacht – insbesondere für konservativere Anlegergruppen.

Auch die Nutzung im realwirtschaftlichen Kontext nimmt zu.

Die Händleradoption in den USA hat sich laut River verdreifacht, global stieg sie um 74 Prozent im Jahresvergleich. Unternehmen berichten von niedrigeren Transaktionskosten und effizienteren Zahlungsabwicklungen.

Parallel dazu expandiert das Bitcoin-Zahlungsnetzwerk: Das Lightning Network verzeichnete 2025 ein Wachstum von 300 Prozent und verarbeitet mittlerweile schätzungsweise über 1,1 Milliarden US-Dollar an monatlichem Transaktionsvolumen. Diese Entwicklung signalisiert, dass Bitcoin nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel, sondern zunehmend auch als funktionale Zahlungsinfrastruktur genutzt wird.

Auf staatlicher Ebene haben fünf weitere Nationen begonnen, Bitcoin zu halten – darunter Käufe über Staatsfonds sowie Engagements von Zentralbanken. Gleichzeitig ist es seit 2022 zu keinem neuen nationalen Verbot gekommen. Ergänzt wird dieses Bild durch eine langfristig sinkende Volatilität. Bitcoin nähert sich in seiner Schwankungsintensität zunehmend etablierten Anlageklassen wie Gold oder großen Aktienindizes an. Für risikoaverse Investoren sinkt damit die Eintrittshürde.

Das Fazit der River-Analyse ist klar: Während der Preis kurzfristig schwächelt, verdichtet sich die strukturelle Nachfrage. Die aktuelle Marktphase könnte daher weniger ein Zeichen fundamentaler Schwäche sein – sondern vielmehr eine Konsolidierung innerhalb eines weiter wachsenden globalen Adoptionszyklus.

„Während der Bitcoin-Kurs im vergangenen Jahr hinter den Erwartungen zurückblieb, zeichnet die zunehmende Akzeptanz ein ganz anderes Bild. Die derzeitige Akzeptanz wird den Kurs zwar nicht über Nacht verzehnfachen, ist aber in vielerlei Hinsicht bedeutsamer. Das Vertrauen in Bitcoin wächst jährlich bei Privatpersonen, Unternehmen, Institutionen und Staaten. Denn Bitcoin beweist sich immer wieder als die weltweit einzige knappe und unveränderliche Form digitalen Geldes. Wir gehen davon aus, dass die Bitcoin-Akzeptanz in den kommenden Jahren nicht nur ihren aktuellen Trend fortsetzen, sondern sich deutlich beschleunigen wird.“