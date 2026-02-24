Das Wichtigste in Kürze

Der Kern der Klage konzentriert sich auf spezifische Transaktionen, die Anfang Mai 2022 an der Curve Finance-Börse ausgeführt wurden.

Verwalter Todd Snyder behauptet, dass Jane Street etwa 85 Millionen USD in UST aus dem 3pool von Curve abgezogen hat, weniger als 10 Minuten, nachdem Terraform Labs einen unangekündigten Liquiditätsabzug von 150 Millionen USD vorgenommen hatte.

Vier Jahre nach dem Luna-Meltdown wirft eine neue Entwicklung ein Licht auf den dramatischen Zusammenbruch des milliardenschweren Kryptoprojekts. Terraform Labs verklagt Jane Street und wirft Insiderhandel sowie Marktmanipulation während des TerraUSD-Kollapses 2022 vor, der 40 Milliarden USD vernichtete.

Die vom gerichtlich bestellten Verwalter Todd Snyder eingereichte Klage behauptet, dass Jane Street TerraUSD (UST) leerverkauft habe, während die Firma Kenntnis von erheblichen Liquiditätsverschiebungen hatte, was angeblich einen Zusammenbruch beschleunigte, der mehr als 40 Milliarden USD an Marktwert auslöschte.

Die Insolvenzmasse versucht, Schadensersatz für das zu fordern, was sie als koordinierte Strategie zur Ausnutzung interner Schwachstellen von Terraform bezeichnet. Die Klage behauptet, dass Jane Street den Zugang zu vertraulichen Handelsdaten nutzte, um sich vor dem Markt zu positionieren und erhebliche Gewinne zu erzielen, während Privatanleger im Verlauf des des Depegging-Ereignisses verheerende Verluste erlitten.

[ ZOOMER ] TERRAFORM LABS SUES JANE STREET FOR FURTHERING COLLAPSE OF LUNA , USED INSIDER INFORMATION TO. WITHDRAW FUNDS AHEAD OF CRASH: WSJ — zoomer (@zoomerfied) February 23, 2026

Terraform behauptet Marktmanipulation durch privilegierte Daten

Der Antrag beruft sich auf die „Misappropriation Theory“ (Theorie der Veruntreuung) des Insiderhandels und argumentiert, dass das Handelsunternehmen Treuepflichten verletzt habe, indem es aus nicht öffentlichen Daten Kapital schlug. Diese Klage erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Jane Street sein Bitcoin-Engagement in anderen Bereichen seines institutionellen Portfolios ausbaut, was die weiterhin aktive Rolle des Unternehmens am Kryptomarkt trotz der anhaltenden Folgen der Krise von 2022 unterstreicht.

Jane Street hat die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen und die Klage als Versuch bezeichnet, die Schuld für ein grundlegend fehlerhaftes Protokoll abzuwälzen. In einer Erklärung zu den Forderungen wies das Unternehmen den Vorwurf zurück, dass seine Trades unzulässig gewesen seien.

„Diese verzweifelte Klage ist ein fadenscheiniger Versuch, Geld zu erpressen, obwohl feststeht, dass die Verluste der Terra- und Luna-Halter das Ergebnis eines milliardenschweren Betrugs durch das Management von Terraform Labs waren. Wir werden uns energisch gegen diese unbegründeten, opportunistischen Behauptungen wehren.“

Kollaps von Luna und Terra vernichtete 40 Milliarden USD

Die Ereignisse im Mai 2022 bleiben eine der zerstörerischsten Episoden in der Geschichte der Kryptowährungen. Der algorithmische Stablecoin TerraUSD (UST) verlor seine 1:1-Parität zum US-Dollar, was eine „Todesspirale“ auslöste, die den Schwester-Token LUNA hyperinflationierte und faktisch auf Null senkte. Der Absturz trug zu einer breiteren Ansteckung bei, die Kreditgeber wie Celsius und Voyager in den Ruin trieb.

Die Geschwindigkeit der Auflösung überrumpelte den breiteren Markt und erinnert an Zeiträume, in denen Krypto-Liquidationen aufgrund plötzlicher Volatilität 1,4 Milliarden USD in 24 Stunden erreichten. Während der Absturz von 2022 durch strukturelles Versagen innerhalb des Terra-Protokolls getrieben wurde, argumentiert die Klage der Insolvenzmasse, dass räuberischer Handel den Zusammenbruch beschleunigte.

Marktbeobachter haben den Zeitplan des Depeggings lange untersucht. Die Klage lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf die chaotischen Marktbedingungen von 2022 – ein Zeitraum, in dem auch Persönlichkeiten wie Michael Burry Warnungen vor einem Bitcoin-Absturz herausgaben, während die Branche mit systemischem Leverage und scheiternden algorithmischen Modellen kämpfte.

Terraform verklagt Jane Street nach Jump Trading: Klage erweitert Umfang der DeFi-Haftung

Diese Klage folgt auf eine parallele Beschwerde, die Ende 2023 gegen Jump Trading eingereicht wurde, einen weiteren großen Market Maker, dem vorgeworfen wird, unrechtmäßig vom Terra-Ökosystem profitiert zu haben. Die Insolvenzmasse fordert in diesem separaten Verfahren über 4 Milliarden USD Schadensersatz und behauptet ein ähnliches Muster des Datenmissbrauchs. Durch die Bekämpfung mehrerer institutioneller Akteure scheint der Insolvenzverwalter ein weites Netz auszuwerfen, um Vermögenswerte für die Gläubiger zurückzugewinnen.

Rechtsexperten vermuten, dass der Fall einen bedeutenden Präzedenzfall dafür schaffen könnte, wie „privilegierter Zugang“ im Bereich der Decentralized Finance (DeFi) definiert wird. Die Entscheidung des Gerichts könnte bestimmen, ob Informationen, die in privaten Chats oder über Blockchain-Governance-Diskussionen geteilt werden, Insiderinformationen darstellen.

Der Rechtsstreit unterstreicht die komplexe Beziehung zwischen Kryptoprojekten und den von ihnen eingesetzten Market Makern. Während die Beteiligung von Institutionen oft als bullisches Signal gewertet wird – ähnlich wie BitMine sein Treasury um 90 Mio. USD in ETH erweitert –, verdeutlichen diese Klagen die rechtlichen Risiken, wenn diese Beziehungen während eines Marktabschwungs scheitern. Zukünftige Urteile in diesem Fall werden wahrscheinlich die Compliance-Standards für Hochfrequenzhandelsfirmen beeinflussen, die im DeFi-Sektor tätig sind.