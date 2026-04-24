Bitcoin-Rally zu schwach? Das droht im Mai

Das Wichtigste in Kürze

Jüngste Bitcoin-Erholung nur ein Short-Squeeze, neuer Abverkauf droht.

Bitcoin-Aktivität bleibt gering, Onchain-Metrik zeigt Kontraktion im Bitcoin-Ökosystem.

Funding-Rates bleiben bearish, Trendwende noch nicht nachhaltig.

Bitcoin konsolidiert aktuell stabil über 77.000 US-Dollar und sendet damit weiterhin ein konstruktives Signal an den Markt. Auffällig ist, dass größere Gewinnmitnahmen bislang ausbleiben, was die bullische Grundstimmung unterstreicht. Viele Anleger werten dies als Zeichen zunehmender Stärke, während sich der Markt insgesamt zuversichtlicher zeigt.

Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Rallye im Jahr 2026 bleibt damit intakt – auch wenn Bitcoin weiterhin rund 40 Prozent unter seinem Allzeithoch notiert. Doch bei genauerem Hinsehen ergeben sich auch Risiken. Eine aktuelle Analyse deutet darauf hin, dass die jüngste Aufwärtsbewegung nicht so nachhaltig sein könnte, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Das zeigt uns die Bitcoin Prognose:

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Short Squeeze statt echter Nachfrage: Warum Vorsicht geboten ist

Die vorliegende Analyse zeichnet ein differenzierteres Bild der jüngsten Bitcoin-Rallye und liefert Argumente, die eher zur Vorsicht mahnen. Im Fokus steht dabei die Entwicklung des Open Interest, also der offenen Positionen im Futures-Markt. Parallel zum Kursanstieg ist dieses deutlich angestiegen, was zunächst auf steigendes Interesse hindeutet. Doch entscheidend ist die Interpretation: Der starke Preisanstieg scheint maßgeblich durch einen Short Squeeze ausgelöst worden zu sein.

🚨 INSIGHT: BTC’s recent rally was largely driven by a short squeeze rather than spot demand, leaving the market vulnerable to a reversal, according to CryptoQuant analyst. pic.twitter.com/O2TXXg1xOM — Cointelegraph (@Cointelegraph) April 24, 2026

Das bedeutet, dass viele Marktteilnehmer zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und durch den plötzlichen Anstieg gezwungen wurden, ihre Positionen zu schließen. Diese Zwangskäufe treiben den Preis kurzfristig nach oben, spiegeln jedoch keine nachhaltige Nachfrage im Spotmarkt wider. Genau hier liegt das Risiko: Fehlt die echte Kaufnachfrage, kann die Bewegung schnell an Dynamik verlieren.

Besonders kritisch ist zudem, dass das Open Interest nach dem Peak wieder deutlich zurückgeht. Dies deutet darauf hin, dass die gehebelten Positionen abgebaut werden und der Markt an Unterstützung verliert. In solchen Phasen steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur oder zumindest eine längere Seitwärtsbewegung. Anleger sollten daher trotz der aktuell positiven Kursentwicklung im Hinterkopf behalten, dass ein Teil der Rallye auf kurzfristigen Effekten basiert – und nicht zwingend auf einer stabilen, fundamentalen Nachfrage.

Rückläufige Netzwerkaktivität: Active Address Momentum sendet Warnsignal

Die Daten zum Active Address Momentum zeigen eine Entwicklung, die auf den zweiten Blick weniger bullisch wirkt. Seit Mitte 2025 befindet sich der Indikator in einer klaren Kontraktion, die mittlerweile fast ein Jahr anhält. Sowohl der kurzfristige 30-Tage-Durchschnitt als auch der langfristige 365-Tage-Durchschnitt der aktiven Adressen tendieren nach unten. Das signalisiert, dass die tatsächliche Nutzung des Netzwerks – also die Aktivität von Marktteilnehmern – abnimmt.

Historisch gilt: Nachhaltige Aufwärtsbewegungen bei Bitcoin werden in der Regel von steigender Netzwerkaktivität begleitet. Genau das fehlt aktuell. Während sich der Preis vergleichsweise stabil zeigt, entwickelt sich die fundamentale Nachfrage im Hintergrund schwächer. Diese Divergenz kann ein Warnsignal sein.

Denn ohne wachsende Aktivität fehlt oft die Basis für eine langfristige Rallye. Die aktuelle Kontraktion deutet daher darauf hin, dass unter der Oberfläche weiterhin Zurückhaltung dominiert – und die Marktstruktur fragiler ist, als es der Kurs vermuten lässt.

Negative Funding Rates: Markt bleibt im Zweifel-Modus

Auch die aktuellen Funding Rates liefern ein Bild, das nicht eindeutig bullisch ist. Trotz steigender oder stabiler Bitcoin-Preise bleiben die Finanzierungsraten im Futures-Markt über längere Zeit negativ. Konkret zeigt die 30-Tage-Summe der Funding Rates weiterhin einen klaren Abwärtstrend und notiert zuletzt bei rund -4,5 Prozent. Das bedeutet, dass Short-Positionen dominieren und Trader überwiegend auf fallende Kurse setzen.

📊 Bitcoin enters Disbelief phase as Funding Rates stay bearish. We’ve been hearing a lot about funding rates lately, as they remain negative even while Bitcoin continues to move higher. → This chart offers a different perspective from what is usually observed. –💡It shows… pic.twitter.com/RAunaKOyOu — Darkfost (@Darkfost_Coc) April 23, 2026

Zwar kann ein solches Umfeld grundsätzlich als konträrer Indikator interpretiert werden – insbesondere dann, wenn sich daraus ein Short Squeeze entwickelt. Dennoch zeigt die anhaltende negative Struktur vor allem eines: Der Markt glaubt der Rallye noch nicht. Diese sogenannte „Disbelief Phase“ ist geprägt von Zurückhaltung und Skepsis.

Entscheidend ist dabei, dass diese Dynamik bislang nicht in eine klare Trendbestätigung übergeht. Solange die Mehrheit der Marktteilnehmer gegen den Trend positioniert bleibt, fehlt es an breiter Überzeugung. Das unterstreicht, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung weiterhin fragil ist und nicht auf einem stabilen Fundament aus Vertrauen und Nachfrage basiert.

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