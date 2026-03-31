Bitcoin statt Dogecoin: Elon Musk tut es schon wieder

Das Wichtigste in Kürze

Elon Musk hat es wieder getan, Bitcoin statt Dogecoin.

Tesla-Gründer postet ein Bild mit animiertem Bitcoin-Logo.

Spekulationen um Bitcoin-Integration bei X Money nehmen zu.

Maxi Doge positioniert sich als stärkerer Dogecoin und könnte Elon Musk gefallen.

Elon Musk pflegt seit Jahren eine enge, teils marktbewegende Beziehung zum Kryptomarkt. Während er lange als prominentester Unterstützer von Dogecoin galt und mit seinen Tweets regelmäßig Kursbewegungen auslöste, rückte zuletzt auch Bitcoin wieder stärker in den Fokus. Tesla hatte Bitcoin bereits früh in die Bilanz aufgenommen, später jedoch teilweise wieder verkauft. Dennoch bleibt Musks Einfluss auf den Markt ungebrochen. SpaceX hält jedoch weiter Bitcoin.

Nun sorgt ein neuer Post auf X für Aufsehen: Anleger spekulieren, dass Bitcoin künftig eine zentrale Rolle in Musks ambitioniertem Zahlungsprojekt spielen könnte.

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Musk-Post entfacht Spekulationen um X Money und Bitcoin

Mit seinem jüngsten Beitrag hat Elon Musk erneut für Diskussionen in der Krypto-Community gesorgt. Der gepostete Clip mit klarer Bitcoin-Symbolik wird von vielen Marktteilnehmern nicht als Zufall gewertet. Vielmehr sehen Anleger darin einen möglichen Hinweis auf die Integration von Bitcoin in das geplante Zahlungssystem „X Money“.

Here you go https://t.co/TqtVljakd0 — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2026

Dieses Projekt gilt als zentraler Bestandteil von Musks Vision, X (ehemals Twitter) zu einer „Everything App“ auszubauen. Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die Social Media, Kommunikation und Finanzdienstleistungen miteinander verbindet. Bereits seit Monaten gibt es Berichte darüber, dass X aktiv an Lizenzen für Zahlungsdienste arbeitet und regulatorische Hürden abbaut.

Bitcoin könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Anders als bei Dogecoin, der eher als Meme-Asset wahrgenommen wird, bietet Bitcoin eine etablierte Infrastruktur, hohe Liquidität und institutionelle Akzeptanz. Gerade für globale Zahlungen könnte BTC eine sinnvolle Ergänzung sein.

Die Fantasie der Anleger ist entsprechend groß: Sollte X Money tatsächlich Bitcoin integrieren, würde dies die Nachfrage strukturell erhöhen und gleichzeitig die Nutzungsmöglichkeiten erweitern. Ein solcher Schritt wäre ein starkes Signal für die gesamte Branche, da erstmals eine globale Social-Media-Plattform mit Milliardenpotenzial Bitcoin direkt in ihre Zahlungsarchitektur einbindet.

Memecoins im Wandel: Neue Projekte gewinnen an Bedeutung

Während Bitcoin zunehmend als infrastrukturelles Asset diskutiert wird, verändert sich parallel auch das Memecoin-Segment. Lange Zeit dominierte Dogecoin diesen Markt nahezu unangefochten. Doch mit einer Marktkapitalisierung im Milliardenbereich ist das Wachstumspotenzial begrenzter geworden – zumindest im Vergleich zu früheren Zyklen.

Heute suchen spekulative Anleger verstärkt nach neuen Projekten mit höherem Upside-Potenzial. Genau hier setzen sogenannte „Next-Gen Memecoins“ an, die über reines Branding hinausgehen und zusätzliche Narrative integrieren. Ein Beispiel dafür ist Maxi Doge, das aktuell durch eine Kombination aus Meme-Kultur und funktionalen Elementen Aufmerksamkeit generiert.

Das Projekt hat bereits über 4,7 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt und zeigt damit eine auffällige relative Stärke – insbesondere vor dem Hintergrund eines insgesamt eher schwachen Marktumfelds. Diese frühe Nachfrage deutet darauf hin, dass Investoren gezielt nach neuen Chancen suchen, bevor ein breiterer Hype einsetzt.

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Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist die Verbindung von viralen Elementen mit Gamification und Trading-Narrativen. Maxi Doge setzt auf ein Branding rund um Fitness, Stärke und „Leverage-Mentalität“, was sich klar vom klassischen Dogecoin-Stil abhebt. Diese Positionierung spricht insbesondere eine Zielgruppe an, die Trading, Community und Unterhaltung miteinander verbinden möchte.

Hinzu kommt ein attraktives Staking-Modell mit Renditen von über 60 Prozent, das zusätzliche Anreize für frühe Investoren schafft. Solche Mechanismen sind im aktuellen Marktumfeld besonders relevant, da sie passive Erträge ermöglichen und gleichzeitig die Token-Bindung erhöhen.

Auch die Bewertung spielt eine wichtige Rolle: Während etablierte Memecoins bereits hohe Marktkapitalisierungen erreicht haben, befinden sich Presale-Projekte wie Maxi Doge noch in einer frühen Phase. Das eröffnet spekulativen Anlegern die Möglichkeit, frühzeitig Positionen aufzubauen und potenziell überproportional zu profitieren, sollte sich das Projekt weiter etablieren. Genau solchen viralen Brandings haben Elon Musk stets gut gefallen.

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