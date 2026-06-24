Bitcoin-Strategie: Strategy Inc. baut USD-Reserven massiv aus

Das Wichtigste in Kürze

In der 8-K-Meldung wird explizit darauf hingewiesen, dass die USD-Reserve dazu dient, Dividenden für Vorzugsaktien und Zinsen auf Verbindlichkeiten zu bedienen.

Diese Verpflichtungen sind an Instrumente wie STRC gebunden – die unbefristeten Vorzugsaktien von Strategy, die in den letzten drei Wochen auffällig im Finanzierungsmix fehlten.

Strategy Inc. gab in einer am 22. Juni 2026 eingereichten 8-K-Meldung bekannt, dass das Unternehmen zwischen dem 15. und 21. Juni insgesamt 520 Bitcoin für 34,9 Millionen USD erworben hat. Die Finanzierung erfolgte vollständig durch den Verkauf von Class-A-Stammaktien im Rahmen des At-the-Market (ATM) Programms. Dies ist die dritte Woche in Folge, in der keine unbefristeten Vorzugsaktien zur Finanzierung der BTC-Bestände ausgegeben wurden.

Dabei handelt es sich nicht bloß um ein routinemäßiges Update zur wöchentlichen Akkumulation, sondern um ein deutliches Signal der Kapitalallokation: Von den 335,5 Mio. USD an Nettoerlösen aus dem Verkauf von 2,71 Millionen MSTR-Aktien flossen lediglich rund 34,9 Mio. USD – also etwa zehn Cent pro eingenommenem Dollar – in Bitcoin. Das restliche Kapital verblieb als Barmittel im Unternehmen, wodurch die USD-Reserven zum 21. Juni auf 1,4 Mrd. USD anstiegen, was einem Zuwachs von 300 Mio. USD entspricht.

Diese jüngsten Daten von Strategy wurden veröffentlicht, während Bitcoin über Nacht um 2,7 % fiel und von über 64.000 USD auf das aktuelle Niveau von 62.500 USD abrutschte. Trader rechnen nun mit einem möglichen Verlust der wichtigen Unterstützungsmarke bei 60.000 USD.

Strategy has increased its USD Reserve by $300 million to $1.4 billion and plans to continue replenishing it to support the credit quality of its Digital Credit securities. We also acquired 520 BTC for $35 million, increasing our $BTC Reserve to ₿847,363. $MSTR $STRC… — Michael Saylor (@saylor) June 22, 2026

Strategy Bitcoin-Kauf: ATM-Erlöse fließen in Reserven statt in BTC

In der 8-K-Meldung wird explizit darauf hingewiesen, dass die USD-Reserve dazu dient, Dividenden für Vorzugsaktien und Zinsen auf Verbindlichkeiten zu bedienen. Diese Verpflichtungen sind an Instrumente wie STRC gebunden – die unbefristeten Vorzugsaktien von Strategy, die in den letzten drei Wochen auffällig im Finanzierungsmix fehlten.

Mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 67.068 USD pro BTC (inklusive Gebühren) stellt die Tranche von 520 Coins zudem eine deutliche Verlangsamung des Volumens im Vergleich zu den Vorwochen dar, in denen 1.550 BTC bzw. 1.587 BTC erworben wurden. Dies geschah, obwohl der über das ATM-Programm erlöste Dollarbetrag in der jüngsten Woche mit 335,5 Mio. USD der höchste der drei Zeiträume war.

Michael Saylor, der die ursprüngliche BTC-Treasury-Strategie bei der damaligen MicroStrategy entwarf, konzipierte den aktuellen Kapitalplan als duales 44-Mrd.-USD-Programm. Dieses kombiniert rund 21 Mrd. USD aus Stammaktien mit weiteren 21 Mrd. USD aus der Emission von variabel verzinslichen und wandelbaren Vorzugsaktien.

Die Abkehr von Vorzugsaktien in den letzten Wochen ist teilweise auf die Marktpreisgestaltung zurückzuführen: STRC wird derzeit unter 90 USD gehandelt, was einem erheblichen Abschlag gegenüber dem Nennwert von 100 USD entspricht. Dies macht die Emission von Vorzugsaktien an der Marge ökonomisch verwässernd.

(QUELLE: Yahoo Finance)

Bilanzkontext: Bestände, Kostenbasis und ATM-Kapazität

Nach den Zukäufen vom 15. bis 21. Juni hält Strategy nun 847.363 BTC, die zu Gesamtkosten von etwa 64,1 Mrd. USD erworben wurden, was einem Durchschnittspreis von rund 75.651 USD pro Coin entspricht.

Bei einem geschätzten Marktwert von nahezu 54,8 Mrd. USD weist die Position unrealisierte Verluste von etwa 9,3 Mrd. USD auf – ein Wert, der angesichts der BTC-Preisvolatilität innerhalb der Berichtszeiträume mit Vorsicht zu betrachten ist.

Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine Kapazität von etwa 25,4 Mrd. USD an MSTR-Stammaktien, die im Rahmen des aktuellen ATM-Programms und des separat angekündigten „MSTR Increase“-Programms ausgegeben werden können. Dies sichert eine erhebliche Eigenkapitalbasis ohne die Notwendigkeit neuer Aktionärsbeschlüsse.

Der Aufbau der USD-Reserve folgt auf eine vorangegangene Bilanzbereinigung, bei der Strategy rund 800 Mio. USD einer Wandelanleihe zurückzahlte. Dies drückte die Barbestände vorübergehend auf fast 100 Mio. USD, bevor sie durch sukzessive ATM-Ziehungen wieder über die Marke von 1 Mrd. USD gehoben wurden.

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Branchenimplikation: Cash-Puffer als strukturelles Risikomanagement

When $BTC's weekly RSI hits oversold – and then prints a higher low – it's time to pay attention.



In the past, that signal meant the bottom was in, or very close to forming.



The same signal flashed last week. 👀 pic.twitter.com/GoEOug9XKo — Jelle (@CryptoJelleNL) June 23, 2026

Ein Bericht von DL News wertet die wachsende Reserve als das erste Mal, dass Strategy ein Cash-Polster explizit zum Schutz vor erzwungenen Bitcoin-Liquidationen aufbaut, statt damit weitere Käufe zu finanzieren. Diese Sichtweise rückt das Haftungsmanagement anstelle des Asset-Wachstums in den Fokus des Narrativs.

Die Reserve von 1,4 Mrd. USD ist laut früheren Unternehmensmitteilungen so bemessen, dass sie mindestens 21 Monate an Vorzugsdividenden und Zinsen abdeckt. Dies geht aus zusammengefassten Daten der Ankündigung zur USD-Reserve vom Dezember 2025 hervor.

Es ist zu vermuten, dass das entscheidende Signal für die Zukunft nicht die Größe der wöchentlichen BTC-Tranchen ist, sondern die Geschwindigkeit, mit der die verbleibende ATM-Kapazität von 25,4 Mrd. USD genutzt wird – und wie dieses Kapital zwischen Bitcoin-Käufen und dem Erhalt der Reserven aufgeteilt wird.

Dieses Verhältnis wird in den folgenden 8-K-Meldungen sichtbar werden und darüber entscheiden, ob das aktuelle Modell der reinen Stammaktien-Finanzierung eine vorübergehende taktische Anpassung oder einen dauerhaften Strategiewechsel in der Finanzierung der BTC-Reserven darstellt.

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