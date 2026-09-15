Bitcoin Suisse restrukturiert sein Geschäftsmodell und plant dabei, bis zu 50 Prozent der Belegschaft an seinem Hauptsitz in Zug abzubauen. Der Schweizer Krypto-Finanzdienstleister will damit den Umbau von einem regionalen Kryptospezialisten zu einem international ausgerichteten Wealth- und Asset-Management-Anbieter vollziehen.

Backoffice-Funktionen wandern nach Bratislava und Vietnam

Konkret sollen Backoffice- und administrative Aufgaben von der Schweiz in kostengünstigere Standorte in Bratislava (Slowakei) und Vietnam verlagert werden. Die genaue Zahl der wegfallenden Stellen hängt von einem verpflichtenden, zehntägigen Konsultationsprozess ab, der noch läuft. Ergänzend berichtete das Finanzportal Finews von bis zu 60 betroffenen Positionen bei insgesamt 120 Schweizer Beschäftigten – diese Zahl stammt aus externer Berichterstattung und nicht aus der Unternehmensmitteilung selbst.

Die Beschäftigten wurden am 11. September in einer Townhall-Veranstaltung über die Pläne informiert. Erste Kündigungen sollen laut Unternehmen noch vor Ende des Jahres wirksam werden. Bitcoin Suisse betont zugleich, dass der Hauptsitz in Zug, der Firmenname und die kundennahen Schweizer Teams erhalten bleiben sollen.

Internationale Lizenzen sollen neue Wachstumsphase tragen

Der Umbau ist nach Angaben des Unternehmens Teil einer langfristigen Strategie und keine Reaktion auf kurzfristige Marktschwankungen. Bitcoin Suisse will sich künftig stärker an vermögende Privatkunden, Family Offices und institutionelle Investoren richten – ein Zielsegment, das auch klassische Vermögensverwalter zunehmend mit Krypto-Allokationen bedienen.

Zur Unterstützung dieser Expansion hat das Unternehmen im laufenden Jahr mehrere Lizenzen gesichert: Für die Liechtensteiner Tochtergesellschaft liegt eine MiCAR-Lizenz vor, die über Passporting den Zugang zum gesamten Europäischen Wirtschaftsraum ermöglicht. Hinzu kommen Genehmigungen für Digital-Asset- und Investmentaktivitäten auf Bermuda sowie eine vollständige regulatorische Zulassung in Abu Dhabi. Aufbauend auf dem bisherigen Angebot aus Krypto-Handel, Verwahrung, Staking und Lending soll so eine breitere internationale Finanzdienstleistungsgruppe entstehen – ein Weg, der auch bei anderen Marktteilnehmern zu beobachten ist, etwa im Aufbau regulierter Infrastruktur für Bitcoin- und Stablecoin-Verwahrung. Die Verlagerung von Backoffice-Kapazitäten kann zwar Kosten senken und die internationale Skalierung erleichtern, entzieht dem Schweizer Standort jedoch administrative Substanz – eine belegte konkrete Kostenersparnis nennt das Unternehmen bislang nicht.

Konsultationsprozess entscheidet über konkrete Zahlen

Bis der zehntägige Konsultationsprozess abgeschlossen ist, bleibt offen, wie viele der Zuger Stellen tatsächlich wegfallen und wie die Aufgaben genau zwischen Bratislava und Vietnam aufgeteilt werden. Beobachtenswert ist zudem, in welchem Tempo Bitcoin Suisse sein Wealth- und Asset-Management-Geschäft im Ausland ausbaut, während die kundennahe Beratung laut eigenen Angaben in der Schweiz zentriert bleiben soll.

Wie auch der Blick auf den Praxistest des CHFD-Stablecoins zeigt, bewegt sich der Schweizer Finanzplatz derzeit in mehreren Segmenten gleichzeitig zwischen digitaler Infrastruktur und klassischer Kostenlogik. Kryptowährungen sind dabei grundsätzlich pseudonym, nicht anonym; je nach Anbieter und Rechtsraum gelten KYC- und weitere Compliance-Pflichten. Aus der Restrukturierung von Bitcoin Suisse lässt sich keine Aussage über eine Anlagechance oder künftige Kursentwicklung ableiten.