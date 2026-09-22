Strive Inc. hat seine Bitcoin-Treasury um 1.355 BTC für rund 107,7 Mio. US-Dollar aufgestockt und damit den Gesamtbestand auf 26.355 BTC gehievt. Der Kauf erfolgte zwischen dem 14. und 18. September zu einem Durchschnittspreis von 79.475 US-Dollar je Coin und reiht sich in eine Woche ein, in der auch Strategy als größter Corporate-Halter wieder aktiv wurde.

Strive baut Bitcoin-Bestand mit 1.355 BTC aus

Laut einer regulatorischen Einreichung kaufte Strategy zwischen dem 14. und 20. September zusätzlich 950 BTC für 75,7 Mio. US-Dollar zu durchschnittlich 79.670 US-Dollar. Damit kehrte der Konzern auf 846.000 BTC zurück, die zu einem aggregierten Kaufpreis von insgesamt 63,8 Mrd. US-Dollar erworben wurden.

Zusammengerechnet haben Strive und Strategy in der betreffenden Woche rund 2.305 BTC im Wert von etwa 183 Mio. US-Dollar gekauft – beide Transaktionen lagen unter dem damaligen Marktpreis von rund 85.000 US-Dollar. Strives Cash- und Cash-Äquivalente stiegen im selben Zeitraum sogar auf 229,6 Mio. US-Dollar, obwohl das Unternehmen fast 108 Mio. US-Dollar in Bitcoin investierte.

Treasury-Rennen konzentriert sich auf wenige Käufer

Der Zukauf fällt in eine Phase, in der Bitcoin über 85.000 US-Dollar kletterte – der höchste Stand seit Januar und eine Erholung von fast 30 Prozent gegenüber den August-Tiefs. Auffällig ist der Kontrast zur breiteren Marktdynamik: Laut Glassnode kauften börsennotierte Unternehmen in den vergangenen drei Monaten insgesamt nur rund 5.900 BTC, verglichen mit etwa 89.000 BTC allein im Juli 2025.

Glassnode bezifferte den durchschnittlichen Anschaffungspreis des gesamten Corporate-Treasury-Sektors auf etwa 80.500 US-Dollar. Der Sprung über 85.000 US-Dollar brachte die Gruppe damit rechnerisch wieder über ihre Kostenschwelle – nachdem sie zuvor unter Wasser gestanden hatte. Die Risiken solcher Treasury-Strategien bleiben dabei ein wiederkehrendes Diskussionsthema.

Strive setzte seine Kaufserie fort: In der Vorwoche kamen 469 BTC hinzu, zuvor im September weitere 1.375 BTC. Finanziert wird die Akkumulation zunehmend über die perpetual Preferred Stock SATA, die laut Unternehmensangaben rund 57,7 Prozent des insgesamt aufgenommenen Kapitals ausmacht. Zusätzlich meldete Strive 21,2 Mio. US-Dollar Bruttoerlöse aus Warrant-Ausübungen; die Zahl der SATA-Aktien stieg um 786.194 auf 11,18 Millionen, die Class-A-Aktien um rund 2,07 Millionen. Ob dieses Modell trägt, hängt maßgeblich davon ab, wie lange Investoren bereit sind, frisches Kapital in SATA und Class-A-Aktien zu stecken.

Bitcoin-Erholung liefert messbare Kursreaktion

Bitcoin notierte zuletzt bei rund 85.000 US-Dollar und legte binnen 24 Stunden um 7,31 Prozent zu. Für Strategy hat die Erholung erhebliche Bilanzfolgen: Bei 85.000 US-Dollar wären die 846.000 BTC etwa 71,9 Mrd. US-Dollar wert, rund 8,1 Mrd. US-Dollar über den aggregierten Anschaffungskosten.

Zum Vergleich: Zum Ende des zweiten Quartals lag Bitcoin bei 58.714 US-Dollar, was Strategy einen Digital-Asset-Verlust von 8,32 Mrd. US-Dollar bescherte, davon 8,31 Mrd. US-Dollar unrealisiert. Ein direkter Rückschluss auf das kommende Quartalsergebnis lässt sich daraus jedoch nicht ziehen, da Käufe, Verkäufe und laufende Fair-Value-Änderungen während des Quartals berücksichtigt werden müssen. Einen Überblick über weitere Unternehmen mit vergleichbarer Ausrichtung liefert der Beitrag zu Strategy und BitMine.

Risikohinweis: Kryptowährungen unterliegen erheblichen Kursschwankungen, und Transaktionen sind trotz Pseudonymität zunehmend an KYC-Pflichten gebunden. Wer sich mit den Chancen und Risiken von Bitcoin-Treasury-Unternehmen näher befassen möchte, findet weiterführende Einordnung in der Analyse zu Treasury-Firmen.

Quelle: CryptoSlate