Bitcoin vor einem Comeback? Marktstimmung hellt sich nach Fed-Signalen deutlich auf!

Genau hier kommt das erwartete Ende des quantitative tightening (QT) ins Spiel. Während QT wie ein Liquiditätsentzug wirkt und Kapital aus den Märkten saugt (etwa weil Kredite teurer werden), liefert ein Stopp dieser Maßnahme den dringend benötigten Impuls.

Wenn die Federal Reserve die Reduzierung ihrer Bilanz stopt, entspannt sich das Finanzsystem spürbar – und für Bitcoin sowie den gesamten Kryptomarkt entwickelt sich ein nahezu perfektes Umfeld:

Mehr Geld im Umlauf, freundlicheres Sentiment und bessere Voraussetzungen für einen neuen Aufschwung. Deshalb rechnen auch viele Analysten damit, dass Bitcoin mittelfristig wieder in Richtung 100.000 US-Dollar marschieren könnte. So kannst du Bitcoin ohne Gebühren kaufen!

Kehrt der Retail bald in den Kryptomarkt zurück?

Allerdings verändern sich aktuell nicht nur die makroökonomische Rahmenbedingungen. Auch Retail-Anleger beginnen ein deutliches Lebenszeichen zu senden:

Steigende Suchanfragen nach Begriffen wie „quantitative tightening“, aber auch Begriffe wie „Bitcoin Preis“ oder „Krypto kaufen“ zeigen, dass Kleinanleger wieder verstärktes Interesse zeigen.

In der Vergangenheit waren genau solche Ausschläge oft der erste Hinweis darauf, dass neue Marktteilnehmer in größerem Stil zurückkehren – ein wichtiger Treiber für Momentum!

Zusammengefasst ergibt sich ein Bild, das Anlass zum Optimismus gibt: Nach einer langen „Durststrecke“ könnte Bitcoin erneut vor einer Phase signifikanter Anstiege stehen.

Mit makroökonomischem Rückenwind und der wachsenden Retail-Nachfrage rückt die Marke von 100.000 US-Dollar endlich wieder in greifbare Nähe!

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikel notiert Bitcoin bei 90.600 USD, was einem Anstieg von 6,24 Prozent in 24 Stunden entspricht. Lies hier unsere Bitcoin-Prognose!

Bitcoin Hyper: Layer 2-Lösung mit massivem Kurspotenzial?

Bitcoin wurde nie mit dem Ziel entwickelt, schnell, skalierbar oder programmierbar zu sein. Die Transaktionen sind im Sinne der Sicherheit langsam und teuer, was kleine Zahlungen schlichtweg unpraktisch macht.

Mit einer Kapazität von nur etwa 7 Transaktionen pro Sekunde ist BTC den Anforderungen moderner Finanzsysteme nicht gewachsen. Zudem fehlt die Unterstützung für Smart Contracts und dApps, was Entwickler dazu zwingt, auf fragmentierte Lösungen auszuweichen.

Diese Einschränkungen halten Bitcoin von DeFi, Gaming und Web3-Anwendungen fern. Bislang diente Bitcoin eher als zuverlässiges und krisensicheres Wertaufbewahrungsmittel, nicht aber als Plattform für Innovation.

Bitcoin Hyper möchte dies ändern und führt ein Layer 2-Ökosystem ein, das skalierbar, schnell und programmierbar ist, ohne die Sicherheitsgrundsätze von Bitcoin zu beeinträchtigen.

Diese neue Lösung ermöglicht eine Echtzeit-Skalierung von Bitcoin und arbeitet als leistungsstarke, schnell reagierende Layer 2-Blockchain. Sie bietet hohe Transaktionsvolumen und kostengünstige Abwicklungen.

Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht Bitcoin Hyper die blitzschnelle Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen, was zuvor auf Bitcoin nicht möglich war. Erfahre hier mehr!

Jetzt direkt zu Bitcoin Hyper

Kryptowährungen sind volatil. Dein Kapital ist in Gefahr.