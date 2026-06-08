Strategy kauft weitere 1.550 BTC und hält jetzt 845.256 Bitcoin

Das Wichtigste in Kürze

Strategy erwirbt weitere 1550 Bitcoin für rund 181 Millionen Dollar.

Das Unternehmen kontrolliert nun über 2,6 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots.

Vorangegangene Verkäufe entpuppten sich als reines, kurzfristiges Liquiditätsmanagement.

Strategy hat erneut 1.550 BTC erworben und hält damit insgesamt 845.256 Bitcoin – der bislang größte Unternehmensbestand in der Geschichte öffentlich gehandelter Firmen. Den jüngsten BTC-Kauf finanzierte das Unternehmen über sein laufendes ATM-Aktienprogramm (At-the-Market), mit dem es zwischen dem 1. und 7. Juni 2026 rund 181 Millionen US-Dollar netto einnahm – zu einem Durchschnittspreis von etwa 65.332 US-Dollar pro Coin. Damit setzt Michael Saylor sein bewährtes Playbook fort: Eigenkapital emittieren, Bitcoin kaufen, halten.

Die Treasury-Architektur von Strategy: Warum der Bestand weiter wächst

Bemerkenswert ist dabei nicht nur die schiere Größe des Bestands, sondern die Konsequenz der Akkumulation. Kurz zuvor hatte Strategy in einem für viele Anleger überraschenden Schritt eine kleine Anzahl BTC veräußert – der sofortige Rückkauf deutlicher größerer Mengen unterstreicht, dass es sich um ein taktisches Liquiditätsmanagement handelte, nicht um eine strategische Kehrtwende.

Der durchschnittliche Einstandspreis des Gesamtportfolios liegt laut aktuellen SEC-Filings bei rund 75.680 US-Dollar pro BTC, bei einer Gesamtinvestition von annähernd 64 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich hält Strategy eine Liquiditätsreserve von 1,0 Milliarden US-Dollar, um Volatilitätsphasen ohne Zwangsverkäufe zu überbrücken. Das Unternehmen kontrolliert damit bereits mehr als 2,6 Prozent des auf 21 Millionen Coins begrenzten Bitcoin-Angebots.

Photo by RDNE Stock project on Pexels

Strategy bleibt dominierender institutioneller Halter – das Signal für den Markt

Analysten beschreiben Strategy zunehmend als de-facto gehebelten Bitcoin-ETF mit einem Software-Geschäft als Nebenbetrieb. Der Abstand zu anderen öffentlichen BTC-Haltern wie Metaplanet, MARA oder XXI bleibt enorm; kein anderes börsennotiertes Unternehmen kommt auch nur annähernd an den Bestand heran. Das wiederholte Kaufsignal hat laut Yahoo Finance zuletzt Marktpanik nach der kleinen Verkaufsepisode gedämpft.

Für den breiteren Markt gilt: Bitcoin bleibt langfristig attraktiv, doch die Konzentration großer Bestände bei einem einzigen Akteur bleibt ein strukturelles Diskussionsthema. Das Signal an institutionelle Investoren ist dennoch klar – strategische Akkumulation hält an.

Bitcoin Hyper: Lohnt eine Investition in den Presale?

Während Strategy den Bitcoin-Bestand auf institutioneller Ebene weiter ausbaut, richtet sich der Blick vieler Anleger auf die nächste Infrastrukturebene: Bitcoin Layer-2. Genau hier positioniert sich Bitcoin Hyper ($HYPER) – ein Projekt, das Bitcoin als Settlement-Layer nutzt und die Ausführungsschicht auf einer Solana VM (SVM) betreibt. Das Ergebnis: Near-Instant-Settlements, Smart Contracts und DeFi-Anwendungen auf der sichersten Blockchain der Welt.

Der Presale hat bislang über 32 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein deutliches Signal für das Marktinteresse an skalierbarer Bitcoin-Infrastruktur. Über 1,3 Milliarden HYPER-Token sind bereits in Staking-Verträgen gesperrt, mit beworbenen APY-Werten von bis zu 36–45 Prozent (Marketingangabe, nicht garantiert). Das Mainnet sowie Exchange-Listings sind für Q3 2026 geplant.

Bitcoin Hyper Coin Übersicht

Token-Name Bitcoin Hyper ($HYPER) Blockchain Bitcoin Layer-2 mit Solana VM Gesamtangebot 21.000.000.000 HYPER Aktueller Presale-Preis ~$0,01368 Geld eingesammelt Über $32.000.000 Staking-APY Bis zu 36–45 %+ (Marketingangabe) Nächste Preissteigerung

Bitcoin-Sicherheit trifft Solana-Geschwindigkeit: BTC wird auf L1 gesperrt, Wrapped BTC zirkuliert 1:1 gedeckt auf dem Hyper-Layer-2.

BTC wird auf L1 gesperrt, Wrapped BTC zirkuliert 1:1 gedeckt auf dem Hyper-Layer-2. Staking bereits aktiv: Über 1,3 Milliarden HYPER-Token in Staking-Verträgen gebunden – hohe Nachfrage im laufenden Presale.

Über 1,3 Milliarden HYPER-Token in Staking-Verträgen gebunden – hohe Nachfrage im laufenden Presale. DeFi und dApps: Die SVM-Schicht ermöglicht Smart Contracts und dezentrale Anwendungen direkt auf Bitcoin-Basis.

Die SVM-Schicht ermöglicht Smart Contracts und dezentrale Anwendungen direkt auf Bitcoin-Basis. Starke Presale-Dynamik: Von $20 Mio. auf über $32 Mio. – mehrere Meilensteine in kurzer Zeit erreicht.

Von $20 Mio. auf über $32 Mio. – mehrere Meilensteine in kurzer Zeit erreicht. Mainnet Q3 2026: Exchange-Listings und Mainnet-Launch sind für das dritte Quartal 2026 geplant.

👉 Jetzt Bitcoin Hyper kaufen

Risikohinweis: Bitcoin Hyper befindet sich im Presale-Stadium und weist ein hohes Risikoprofil auf. Staking-APY-Angaben und Preisprognosen sind Marketingaussagen ohne Garantie. Investitionen in Presale-Projekte können zum vollständigen Kapitalverlust führen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper für weitere Informationen zum Projekt.

Nächste Seite