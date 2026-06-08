Bernstein trotz 2,6 Mrd. $ ETH-Abflüssen bullish auf Bitcoin

Das Wichtigste in Kürze

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten 2026 bisher Nettoabflüsse von 2,6 Milliarden Dollar.

Analysten sehen im Kurssturz nur eine Konsolidierung und erwarten 150000 Dollar.

Institutionelle Investoren und Corporate Treasuries stützen den Markt weiterhin strukturell.

Spot-Bitcoin-ETFs haben im bisherigen Jahresverlauf 2026 Nettoabflüsse von 2,6 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Gleichzeitig handelt Bitcoin bei rund 63.000 US-Dollar – damit notiert die Kryptowährung weiterhin etwa 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.000 US-Dollar, das im Oktober 2025 erreicht wurde. Die Stimmung unter Retail-Investoren ist gedämpft, der Markt sucht nach Orientierung.

Genau in dieses Bild hinein veröffentlicht Bernstein, das renommierte Research- und Brokeragehaus, eine dezidiert bullische Einschätzung. Für die Analysten um Gautam Chhugani, Lead Analyst bei Bernstein, sind die Abflüsse kein strukturelles Warnsignal, sondern Ausdruck eines zyklisch ruhigeren Marktumfelds – ohne Konsequenzen für die langfristige Investment-These.

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Bernstein-Analyse: Der Investment-Case bleibt intakt

Bernstein argumentiert, dass der aktuelle Rückgang der Kapitalzuflüsse keinen strukturellen Bruch der Store-of-Value-These darstellt, sondern vielmehr eine liquidity-getriebene Konsolidierungsphase. In einer aktuellen Research-Note schreibt Chhugani: „Bitcoin being boring this cycle should not be held against it and does not take away from the long term ’store of value‘ thesis, in our view.“ Die Botschaft ist klar: Langeweile ist kein Bärenmarkt-Signal.

Der Analyst stützt diese These auf eine erweiterte institutionelle Basis. Wealth-Management-Plattformen, Broker-Dealer, Privatbanken, Pensionsfonds und Sovereign Wealth Funds hätten ihre Bitcoin-Allokationen im Laufe des Jahres ausgebaut. Gleichzeitig zeigen Glassnode-Daten, dass 61 Prozent des umlaufenden Bitcoin-Angebots seit mehr als einem Jahr nicht bewegt wurde – ein Indiz für strukturelles Halten statt taktischer Rotation.

Bernstein hält an einem Kursziel von 150.000 US-Dollar für Ende 2026 fest. Der Drawdown der vergangenen Monate wird als „liquidity-driven confidence crisis“ eingeordnet, nicht als Beginn eines nachhaltigen Bärenmarkts. Für institutionelle Anleger mit längeren Zeithorizonten, so die Argumentation, ändert sich durch den aktuellen Preisdruck am fundamentalen Investment-Case nichts.

ETF-Abflüsse: Kontext und Daten

Die 2,6 Milliarden US-Dollar an Nettoabflüssen aus US-Spot-Bitcoin-ETFs – darunter Produkte von BlackRock und Fidelity – klingen auf den ersten Blick beunruhigend. Bereits zuvor hatte ein Milliardenabzug bei BlackRock für Aufmerksamkeit gesorgt und das institutionelle Vertrauen in Frage gestellt. Im Vergleich zu 2025, als die Gesamtflows aus ETFs und Corporate Treasuries rund 60 Milliarden US-Dollar betrugen, wirkt das aktuelle Jahr mit etwa 12 Milliarden US-Dollar deutlich verhaltener.

Chhugani setzt diese Zahlen jedoch in Relation: „In a market completely dominated by retail’s obsession with AI, mere $2.6 billion outflows YTD are almost encouraging.“ Gemessen an der gesamten verwalteten ETF-Basis entsprechen die Abflüsse schätzungsweise rund sieben Prozent des AUM bei einem Preisrückgang von 50 Prozent – für Bernstein ein Hinweis auf robuste institutionelle Halterdisziplin, nicht auf Kapitulation.

Makroökonomischer Hintergrund spielte ebenfalls eine Rolle: Liquiditätsentzug und gestiegene US-Treasury-Renditen haben Bitcoin unter Druck gesetzt und taktische Umschichtungen aus nicht-verzinslichen Assets begünstigt. Hinzu kamen spezifische Ereignisse wie Strategys Verkauf von Bitcoin im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar sowie geopolitische Unsicherheiten rund um die US-Iran-Spannungen.

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Store of Value – Gegennarrative und Einordnung

Der primäre Gegenpart zu den ETF-Abflüssen kommt in diesem Zyklus von Corporate Treasuries. Strategy allein hat 2026 über sein STRC-Preferred-Produkt 7,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt und damit rund 100.000 Bitcoin erworben. Die Bitcoin-Position des Unternehmens beläuft sich auf 53 Milliarden US-Dollar – das entspricht mehr als dem 30-Fachen der jährlichen STRC-Dividendenverpflichtung von 1,2 Milliarden US-Dollar. Dieser Puffer signalisiert strukturelle Stabilität, solange der Bitcoin-Preis nicht kollabiert.

Doch es gibt berechtigte Gegenargumente. Sollte die Rückkehr zu stabilen ETF-Nettozuflüssen länger ausbleiben als erwartet, könnte Bernsteins 150.000-US-Dollar-Szenario unter Zeitdruck geraten. Die Abhängigkeit von Corporate-Treasury-Käufen als Ersatz für Retail-Demand ist strukturell anfällig: Strategys Modell funktioniert solange, wie Kapitalmärkte die STRC-Emissions-Nachfrage stützen. Dreht der Appetit auf gehebelte Bitcoin-Exposure, könnten die Käufe versiegen.

Gleichzeitig deutet die Kapitalwanderung in Richtung Real-World-Asset-Tokenisierung – Plattformen wie Hyperliquid verzeichnen hohes Volumen in tokenisierten Aktien und Rohstoffen – darauf hin, dass digitale Infrastruktur in diesem Zyklus stärkere Kapitalzuflüsse anzieht als Bitcoin selbst. Ob das eine temporäre Rotation oder ein struktureller Wettbewerb um institutionelles Kapital ist, bleibt offen.

Fazit und Einordnung

Das Spannungsfeld ist klar definiert: Auf der einen Seite ETF-Abflüsse, ein 50-prozentiger Drawdown und schwache Retail-Dynamik. Auf der anderen Seite ein institutionelles Fundament, das breiter aufgestellt ist als in jedem vorherigen Zyklus – von Pensionsfonds über Sovereign Wealth Funds bis zu Corporate Treasuries mit dreistelligen Milliardenbeständen.

Für Anleger, die Bernsteins Einschätzung folgen wollen, sind zwei Datenpunkte entscheidend zu beobachten: erstens, ob die ETF-Flows von Nettoabflüssen zurück zu stabilen Zuflüssen drehen – Bernstein definiert dies explizit als Haupttrigger für das 150.000-US-Dollar-Szenario. Zweitens, ob weitere Corporate-Treasury-Programme die Lücke schließen können, die Retail-Investoren hinterlassen haben.

Bernsteins bullische Haltung ist gut begründet und stützt sich auf reale Daten. Sollte die makroökonomische Unsicherheit jedoch anhalten und die erwarteten ETF-Zuflüsse weiter ausbleiben, könnte auch der überzeugendste Investment-Case an zeitlicher Grenze stoßen.

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