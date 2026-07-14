Bitcoin-Wal erwacht: 188 Mio. USD nach Jahren bewegt

Das Wichtigste in Kürze

Die Bewegung vom 12.07.26 ist Teil eines größeren Reaktivierungszyklus, den On-Chain-Analysten im aktuellen Marktzyklus beobachten.

The Block berichtete von einem Ereignis im Juli 2025, bei dem eine Entität über 8,7 Milliarden USD in Bitcoin nach 14 Jahren Inaktivität bewegte.

Analysten werteten dieses Ereignis als Markenzeichen für die Mobilität alter Angebote, da mehrere Großbesitzer nach jahrzehntelangem Schlummer nahe dem Allzeithoch von Bitcoin aktiv wurden.

Die Wallet-Adresse 356my…BAsmK, die seit dem 23. Oktober 2018 inaktiv war, hat am 12. Juli 2026 gegen 15:41 Uhr ET insgesamt 2.931 Bitcoin an eine nicht gekennzeichnete Adresse transferiert. Zum Zeitpunkt des Transfers entsprach dies einem Gegenwert von etwa 188 Millionen USD. Dies geht aus Daten der On-Chain-Plattform Onchain Lens hervor, die sich auf Arkham-Analysen stützt.

Als die BTC im Oktober 2018 erworben wurden, lag der Preis bei etwa 6.475 USD. Dies resultiert in einem unrealisierten Gewinn von fast dem Zehnfachen, ausgehend von einem berichteten Kurs von 63.100 USD am Morgen des 13. Juli.

A Bitcoin OG who had been dormant for 7 years transferred all 2,931 $BTC($188.03M) to a new wallet 3 hours ago.



The OG received 2,931 $BTC 7 years ago when $BTC was trading at $6,513 and hadn't moved them until now.https://t.co/g1aUfU8aSn pic.twitter.com/0jRSQKIimV — Lookonchain (@lookonchain) July 13, 2026

Dies ist nicht nur die einfache Reaktivierung einer großen Wallet. Es ist der neueste Datenpunkt in einem Muster von Langzeithaltern, die Bestände aus Jahren weit vor dem aktuellen Preisniveau umschichten. Diese Akteure beginnen, ihr „altes Angebot“ in einem Moment neu zu positionieren, in dem der Kryptomarkt zwar deutlich unter seinen früheren Höchstständen notiert, für Käufer aus der 2018er-Ära aber immer noch Gewinne im Bereich von mehreren hundert Prozent darstellt.

Das Erwachen dieser Wallet fällt in eine Zeit, in der Bitcoin bei 63.100 USD gehandelt wird – ein Rückgang von 1,3 % in den letzten 24 Stunden bei einem täglichen Handelsvolumen von 20,2 Milliarden USD.

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$BTC starts the week with a fresh dump.



Nice reaction from our sell zone, but too bad the move happened during Asia session, so I didn't position there.



My longs are closed BE and for today I'm looking for a potential short after the retest.



Around 63.6K is where I'm… pic.twitter.com/9A9ZTvExPH — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) July 13, 2026

On-Chain-Details: Was der Transfer bestätigt – und was nicht

Die Empfängeradresse bc1qn…8gp25 hatte die Bitcoin zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht weiterbewegt. Die Zieladresse scheint nicht markiert zu sein; in den On-Chain-Daten wurde bisher keine Verbindung zu einer Börse oder einem OTC-Desk identifiziert.

Damit wird der Transfer bisher als Wallet-zu-Wallet-Bewegung klassifiziert und nicht als bestätigter Zufluss an eine Börse – eine Unterscheidung, die On-Chain-Analysten konsistent als das eigentliche bärische Signal werten.

The Block merkte an, dass solche Transfers „oft Token-Verkäufen vorausgehen, damit der Besitzer Gewinne realisieren kann“, und dass diese Charakterisierung strukturell als Basisszenario zutreffend ist.

Die entscheidende analytische Frage ist jedoch nicht mehr, ob sich der Wal bewegt hat, sondern ob die Zieladresse die Coins anschließend an eine zentralisierte Börse oder einen bekannten Liquiditätsstandort weiterleitet.

Ein Transfer an eine nicht markierte Self-Custody-Adresse ist ebenso mit einer Key-Rotation oder der Konsolidierung von Cold-Storage-Beständen vereinbar und deutet nicht zwangsläufig auf einen unmittelbar bevorstehenden Abverkauf hin.

Satoshi Era Bitcoin Wakes Up



A Bitcoin wallet dormant since August 2010 has moved 20 $BTC worth roughly $1.47 million after 15.8 years of inactivity.



The transfer immediately caught the attention of onchain analysts due to its age.



Galaxy Research said the coins are from the… pic.twitter.com/QTj6vwY8mJ — BSCN (@BSCNews) June 1, 2026

Präzedenzfälle schlafender Bitcoin-Wale: Der Reaktivierungstrend 2025–2026

Die Bewegung vom 12. Juli ist Teil eines größeren Reaktivierungszyklus, den On-Chain-Analysten im aktuellen Marktzyklus beobachten. The Block berichtete von einem Ereignis im Juli 2025, bei dem eine Entität über 8,7 Milliarden USD in Bitcoin nach 14 Jahren Inaktivität bewegte.

Analysten werteten dieses Ereignis als Markenzeichen für die Mobilität alter Angebote, da mehrere Großbesitzer nach jahrzehntelangem Schlummer nahe dem Allzeithoch von Bitcoin aktiv wurden.

Ergänzende On-Chain-Recherchen dokumentieren ein Muster vergleichbarer Reaktivierungen Anfang 2026. In mehreren Fällen wurden Coins auf neue Nicht-Börsen-Adressen transferiert, ohne dass anschließende Einzahlungen auf Börsen festgestellt wurden – ein Muster, das eher als Konsolidierung denn als Distribution interpretiert wird.

Dieses breitere Muster der Reaktivierung ohne unmittelbare Börsenzuflüsse war das dominierende Ergebnis bei vergleichbaren Ereignissen. Dennoch konnte es das Narrativ eines drohenden Angebotsüberhangs, das die kurzfristige Stimmung oft dämpft, nicht gänzlich beseitigen.

Es ist wichtig zu verstehen, wie diese Bewegungen von Langzeithaltern mit der allgemeinen Kapitulationsdynamik zusammenhängen. Frühere Analysen zu Mustern der Kapitulation von Bitcoin-Langzeithaltern zeigen, dass realisierte Verluste, und nicht allein Wallet-Reaktivierungen, die zuverlässigeren Marker für Distributionszyklen sind.

Ähnlich legen historische Daten zu Verkaufszyklen von Langzeithaltern nahe, dass Reaktivierungsereignisse zwar die Wahrscheinlichkeit von Angebotsdruck erhöhen, diesen aber richtungsweisend erst auflösen, wenn Börsen-Flow-Daten die Absicht bestätigen.

Das analytische Signal für Bitcoin im Auge behalten

(QUELLE: TradingView)

Die operativen Follow-up-Indikatoren sind eindeutig: Jeder Transfer von bc1qn…8gp25 an eine Wallet, die von Arkham oder vergleichbaren Tools als Coinbase, Kraken, Binance oder einem bekannten OTC-Desk zugehörig markiert ist, würde die Bewertung dieses Ereignisses materiell verändern.

Ohne diesen Schritt bleibt der Transfer ein Stimmungsereignis, das den BTC-Kurs kurzfristig belasten könnte, indem es Sorgen über einen Angebotsüberhang verstärkt – statt ein bestätigter Auslöser für einen Abverkauf zu sein.

Es ist zu erwarten, dass der Markt dies eher als Beobachtungsposten behandelt denn als unmittelbaren Katalysator, zumal dieser Transfer mit 188 Millionen USD wertmäßig etwa 46-mal kleiner ist als das Ereignis vom Juli 2025.

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