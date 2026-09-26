Eine Bitcoin-Adresse, die seit August 2019 nahezu unberührt geblieben war, hat am 25. September 2026 ihren gesamten Bestand von rund 4.500 BTC in eine neue, bislang nicht identifizierte Wallet verschoben. Der Wert der Transaktion wird in der Quelle je nach Bezugspunkt mit rund 378 bis 381 Millionen US-Dollar beziffert. Für die gesamte Bewegung fielen laut Bitcoin.com News lediglich 1.303 Satoshis an Netzwerkgebühr an, umgerechnet etwa 1,10 US-Dollar.

Ein kompletter Marktzyklus im Zeitraffer

Der Bestand landete am 5. August 2019 erstmals in der ursprünglichen Wallet, als Bitcoin bei rund 11.829 US-Dollar notierte und die 4.500 BTC etwa 53,2 Millionen US-Dollar wert waren. Am 21. April 2022 wurde der Bestand ein erstes Mal weiterbewegt, zu diesem Zeitpunkt lag der Kurs bei rund 40.480 US-Dollar, was einem Gegenwert von rund 182 Millionen US-Dollar entsprach.

Eine physische Darstellung eines Bitcoins.

Zum Allzeithoch am 6. Oktober 2025 bei rund 124.658 US-Dollar wäre der Bestand rechnerisch bereits rund 561 Millionen US-Dollar wert gewesen, blieb aber unangetastet. Erst am 25. September 2026, bei einem Bitcoin-Kurs von etwa 84.400 US-Dollar, wurde der Bestand erneut bewegt. Ähnliche Muster hat eine jahrelang ruhende Wallet, die kürzlich ebenfalls erwachte, bereits gezeigt.

Auffällig, aber kein bestätigtes Verkaufssignal

Die zuvor genutzte Adresse hatte laut Bitcoin.com News seit April 2022 keine Coins mehr versendet und wurde nun in einer einzigen Transaktion vollständig geleert. Die empfangende Wallet zeigte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genau eine eingehende Transaktion und keine einzige ausgehende Bewegung – ein Deposit bei einer gelabelten Börse war laut Quelle nicht zu erkennen.

Ein Transfer in eine frische Single-Use-Adresse kann mehrere Gründe haben, etwa eine Änderung der Verwahrungsstruktur, Nachlassplanung oder einen Wechsel der Schlüsselverwaltung. Keiner dieser Gründe lässt sich aus den vorliegenden Daten eindeutig belegen. Parallel registrierte Whale Alert laut Quelle zwei Abhebungen von je 613 BTC aus Coinbase Institutional sowie 930 BTC aus Kraken innerhalb weniger Stunden – eine zeitliche Nähe, die einen Zusammenhang nahelegt, aber nicht beweist.

Was die Bewegung noch nicht beweist

Ein Transfer allein ist noch kein Verkauf. Solange die Empfängeradresse nicht mit einer Börsen-Wallet interagiert, bleibt offen, ob die Coins langfristig gehalten, umverwahrt oder irgendwann doch veräußert werden. Wie frühere Fälle bewegter Alt-Wallets zeigen, führt die bloße Reaktivierung eines Bestands nicht automatisch zu Marktdruck.

Entscheidend bleibt das nächste Wallet-Verhalten

Ob die neue Adresse in den kommenden Wochen mit bekannten Börsen-Wallets interagiert oder weiterhin als reine Aufbewahrung dient, lässt sich derzeit nicht vorhersagen. Gesichert ist bislang nur, dass ein großer, sieben Jahre alter Bestand umverwahrt wurde – eine dauerhafte Angebotsverschiebung oder Verkaufsabsicht ist damit nicht belegt.

Bitcoin-Adressen sind pseudonym, nicht anonym, und einzelne On-Chain-Transfers lassen sich selten eindeutig einer Verkaufs- oder Handelsabsicht zuordnen. Wer solche Bewegungen für Anlageentscheidungen heranzieht, sollte die Grenzen der Messmethoden bei Bitcoin-Transfers kennen und Einzelsignale nicht überbewerten.