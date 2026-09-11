BNB hat am 10. September 2026 kurzzeitig die Marktkapitalisierungsschwelle von 100 Milliarden US-Dollar überschritten, konnte das Niveau aber nicht verteidigen. Laut Primärquelle fiel der Wert anschließend auf rund 95 Milliarden US-Dollar zurück – nach einem Wochenplus von etwa 7 Prozent, mit dem BNB Bitcoin in dieser Phase outperformte. Eine belastbare Tagesbewegung von fast vier Prozent lässt sich aus der Quelle nicht ableiten, weshalb dieser Wert an dieser Stelle bewusst nicht als gesicherte Kennzahl übernommen wird.

Die Marke fällt in ein volatiles Marktumfeld

Der kurzlebige Sprung über die 100-Milliarden-Dollar-Schwelle ereignete sich laut CoinMarketCap inmitten einer breiteren Marktschwäche und wird mit der Binance-Handelsaktivität sowie diversen Ökosystemprogrammen in Verbindung gebracht. Nach einem Hoch nahe 780 US-Dollar korrigierte der Kurs auf etwa 722 US-Dollar. Wie stark die Derivate- und Perpetual-Aktivität auf Binance zu dieser Bewegung beigetragen hat, lässt sich am aktuellen Rand nur eingeschränkt beziffern – ein Blick auf die jüngste Entwicklung der Binance-Perpetuals liefert dazu zusätzlichen Kontext.

Technische Marken und Upgrades liefern gegenläufige Signale

Chartisten beobachten unmittelbare Unterstützung bei 717 US-Dollar, während eine Widerstandszone zwischen 730 und 745 US-Dollar als nächste Hürde gilt. Ein Tagesschluss über 770 US-Dollar würde nach dieser Lesart eine Bewegung Richtung 820 US-Dollar auslösen können.

Auf der fundamentalen Seite steht dem die am 25. August 2026 aktivierte Pasteur-Hardfork gegenüber, die laut Quelle eine Schwachstelle bei der Cross-Chain-Bridge-Verifizierung behob und die interne Testnet-Performance von 1.237 auf 2.324 Transaktionen pro Sekunde nahezu verdoppelte. Ergänzt wird dies durch die frühere Fermi-Hardfork, die das durchschnittliche Blockintervall von 750 auf 450 Millisekunden senkte, sowie den Start des BNBAgent-SDK am 25. Mai 2026 für on-chain agierende KI-Anwendungen.

Die technische Erholung bleibt an Bedingungen geknüpft

Ein Bruch unter die Zone von 717 bis 720 US-Dollar würde laut den in der Quelle zitierten Einschätzungen auf zusätzliches Abwärtsrisiko hindeuten, während ein Halten der Unterstützung eher für eine Konsolidierung vor einem erneuten Anlauf nach oben sprechen würde. Als flankierende Faktoren werden Makrogrößen wie die US-Geldpolitik und die Ölpreisentwicklung genannt, die die Risikobereitschaft am gesamten Kryptomarkt mitbestimmen.

Entscheidend bleibt die Frage nach der Nachhaltigkeit

Im Zentrum der weiteren Beobachtung steht, ob BNB die 100-Milliarden-Dollar-Marke dauerhaft zurückerobern kann und wie der Kurs auf die genannten technischen Level reagiert. Die Netzwerk-Upgrades stärken die fundamentale Erzählung rund um Sicherheit und Durchsatz, liefern aber für sich genommen keinen Beleg dafür, dass die Bewertungsschwelle nachhaltig verteidigt wird.

Risikohinweis: Kryptowährungen sind volatil, Transaktionen sind pseudonym und je nach Anbieter können KYC-Pflichten greifen. Diese Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Weiterführender Kontext zum regulatorischen Umfeld rund um die Börse findet sich in der Berichterstattung zum Binance-Skandal um Nutzerdaten.