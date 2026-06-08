Bitcoin-Kapitulation: Halter realisieren 2,4 Mrd. $ Verluste

Das Wichtigste in Kürze

Der Kryptomarkt erlebt derzeit eine Art Ausverkauf.

Dies wird durch die Long-Term Holder Spent Output Profit Ratio (LTH-SOPR) verdeutlicht, die unter die Marke von 1,0 gefallen ist.

Dies signalisiert, dass Coins, die länger als 155 Tage gehalten wurden, nun mit Verlust veräußert werden.

Die überzeugtesten Bitcoin-Halter haben in einem 48-Stunden-Fenster bis zum 5. Juni 2026 aggregierte Verluste von rund 2,4 Milliarden US-Dollar realisiert. Ausgelöst wurde dies durch den Durchbruch des Spotpreises unter den Realized Price der kurzfristigen Halter (STH-RP) – ein Niveau, das in der On-Chain-Analyse als letzte strukturelle Unterstützung in einem intakten Bullenmarkt gilt.

Dieser Einbruch fällt mit einer breiteren Risk-Off-Stimmung an den globalen Aktienmärkten, Liquidationen von Long-Positionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar an den Derivatmärkten und einem Fear and Greed Index von 12/100 zusammen. Damit erreicht die Marktstimmung Tiefststände, die zuletzt während des COVID-19-Crashs und des FTX-Zusammenbruchs im November 2022 beobachtet wurden.

Analytisch stellt sich nicht mehr die Frage, ob es sich um ein signifikantes Abwärtsereignis handelt. Entscheidend ist vielmehr, ob das aktuelle Verteilungsmuster der langfristigen Halter (LTH) eine zyklusbeendende Verschlechterung der Überzeugung widerspiegelt oder lediglich eine schmerzhafte, aber zeitlich begrenzte Bereinigung darstellt, die historisch oft mehrmonatigen Erholungen vorausging.

Bitcoin price has declined from recent highs near $69k to $62k, while the short-term holder realized price (STH-SOR) indicator shows short-term holders are capitulating and selling at losses. This on-chain metric suggests weak hands are exiting, which historically can precede… pic.twitter.com/WApSrH6o4N — Onchain Insights (@OnchainIns5699) June 5, 2026

LTH-SOPR und der STH Realized Price Bruch: Was die On-Chain-Daten zeigen

Der Kryptomarkt erlebt derzeit eine Art Ausverkauf. Dies wird durch die Long-Term Holder Spent Output Profit Ratio (LTH-SOPR) verdeutlicht, die unter die Marke von 1,0 gefallen ist. Dies signalisiert, dass Coins, die länger als 155 Tage gehalten wurden, nun mit Verlust veräußert werden.

In Bullenmärkten ist dies ein seltenes Ereignis, das typischerweise bedeutende Tiefststände markiert, wie es bereits im Januar 2015, Dezember 2018 und November 2022 der Fall war. Aktuelle Daten zeigen, dass etwa 26 % der kürzlich verkauften Bitcoins von Adressen stammen, die über 90.000 US-Dollar gekauft haben. Dies unterstreicht den deutlichen Wechsel von einer Akkumulationsphase hin zu einer massiven Distribution unter Langzeithaltern.

CryptoQuant beschreibt diese Phase als On-Chain-Kapitulationsereignis. Die Metriken zum Realized Price der kurzfristigen Halter (STH-RP) deuten darauf hin, dass sich Bitcoin in einer tiefen „Fire-Sale-Zone“ befindet, in der Coins mit erheblichen Abschlägen gehandelt werden. Während dieses Umfeld Value-Investoren anlocken kann, zeigen vergangene Zyklen, dass solche Bedingungen Wochen oder sogar Monate anhalten können, ohne dass sofort ein definitiver Boden gefunden wird.

Derzeit verzeichnet der Markt einen Rückgang von 30 bis 35 % gegenüber den Höchstständen. Dieser Bereich hat in der Vergangenheit oft späte Marktteilnehmer abgeschüttelt, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu beenden. Dennoch bleibt unklar, ob diese Phase eine tiefe Korrektur oder bereits den Gipfel darstellt.

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Supply-in-Loss, MVRV Z-Score und das kombinierte Signal

When Long-Term Holders Send $BTC to Exchanges



Watch Chart of The Week below👇 pic.twitter.com/3uV9H2jU5C — glassnode (@glassnode) June 4, 2026

Abseits des LTH-SOPR deuten auch sekundäre On-Chain-Metriken auf eine Kapitulation hin, ohne jedoch einen Marktboden zu bestätigen. Daten von Glassnode zeigen den MVRV Z-Score bei etwa -1,5 Standardabweichungen. Dies liegt nahe der Unterstützungszone zwischen 62.000 und 65.000 US-Dollar, die in früheren Zyklen oft Akkumulationsbereiche markierte.

Momentan wird ein erheblicher Prozentsatz des Bitcoin-Angebots mit Verlust gehalten – eine Situation, die der Kapitulation Ende 2022 ähnelt. Dennoch bestätigen diese Kennzahlen noch keine Erschöpfung des Verkaufsdrucks.

Zusätzlich zeigt die Realized Cap HODL Wave eine Umschichtung in der Kohorte der 1- bis 3-Monats-Halter, während längerfristige Halter weiterhin konzentriert bleiben. Dies unterscheidet die aktuelle Phase von den Tiefpunkten früherer Bärenmärkte.

Für die Bestätigung eines nachhaltigen Bodens wären ein Rückgang der LTH-Nettoabflüsse, ein dauerhafter Schlusskurs über dem STH-RP sowie eine Stabilisierung des Prozentsatzes des im Verlust befindlichen Angebots erforderlich. Bisher ist keines dieser Signale etabliert.

Drei Szenarien: Wie geht es an der Realized-Price-Schwelle weiter?

$BTC Taking out most of the liquidity below on this move down.



Slow walk up during April into a big flush now.



The biggest liquidity cluster in this area sits at ~$83K right above the local highs.



Below, obviously the $60K area, which is the local low, would still have a good… pic.twitter.com/VwVcE3WQ0l — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) June 5, 2026

Bullisches Szenario: Der STH-RP wird innerhalb der nächsten 5 bis 10 Handelstage auf Basis von Tagesschlusskursen zurückerobert, getrieben durch positive ETF-Zuflüsse und eine nachlassende Verkaufsaktivität der LTH-Kohorte. Dies würde Erholungen wie im März 2020 oder Ende 2022 ähneln. Die Spanne zwischen 62.000 und 65.000 US-Dollar hält und signalisiert Marktadsorption statt Schwäche. Kursziele könnten bei makroökonomischer Stabilität innerhalb von 60 bis 90 Tagen wieder 85.000 bis 92.000 US-Dollar erreichen.

Basisszenario: Bitcoin konsolidiert für 4 bis 8 Wochen zwischen 60.000 und 68.000 US-Dollar, während die LTH-Kohorte ihre Distribution abschließt – ähnlich wie in früheren Akkumulationsphasen. Bestätigungssignale wären abflachende täglich realisierte Verluste und positive ETF-Zuflüsse ohne unmittelbare Preissprünge.

Bärisches Szenario: Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unter der Unterstützung von 60.000 US-Dollar löst eine zweite Kapitulationswelle aus, die den Kurs potenziell in den Bereich von 52.000 bis 55.000 US-Dollar drückt (ein Drawdown von 45 bis 50 %). Warnsignale für dieses Szenario wären ein weiter fallender Fear and Greed Index, anhaltende Netto-Abflüsse aus ETFs und ein LTH-SOPR unter 0,90, was einen Übergang in Bärenmarkt-Bedingungen anzeigen würde.

Der wichtigste Indikator zur Beobachtung ist, ob die täglich realisierten Verluste der Langzeithalter abnehmen, was eine Erschöpfung des Angebots signalisieren würde. Bleibt diese Kompression aus, deutet dies auf eine anhaltende Kapitulation hin.

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