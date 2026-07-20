Chainlink News: DTCC-Meilenstein treibt LINK-Adoption voran

Das Wichtigste in Kürze

LINK konsolidiert derzeit knapp unter einem technisch bedeutsamen Niveau.

Der unmittelbare Widerstand liegt nahe dem 100-Tage-EMA bei 8,63 $, wobei sich eine breitere Widerstandszone von 8,40 $ bis 10,90 $ erstreckt.

Unterstützung bildet sich im Bereich zwischen Mitte 7 $ und dem niedrigen 8 $-Bereich, wo sich zuletzt signifikantes Spot-Volumen angesammelt hat.

Das Handelsvolumen im Spot-Markt ist im Zuge der DTCC-Nachrichten um mehr als 50 % gestiegen, und das Open Interest bei Futures legte um etwa 6 bis 7 % zu.

Dies deutet auf echtes Interesse der Trader und nicht auf eine abnehmende Marktbeteiligung hin.

In den aktuellen Chainlink News notiert LINK bei 8,33 $, was einem Rückgang von 1,65 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die fundamentale These für eine institutionelle Nutzung deutlich an Substanz gewonnen hat.

Die Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) hat tokenisierte Wertpapiere aus der Testphase in den Live-Handel überführt, wobei die Infrastruktur von Chainlink Berichten zufolge Teil des Technologie-Stacks ist. Händler stellen sich nun die Frage, ob diese Validierung bereits im aktuellen LINK-Preis enthalten ist oder ob der Markt die Tragweite noch nicht vollständig realisiert hat.

Am 15. Juli schloss die DTCC ihre ersten Live-Transaktionen mit tokenisierten Versionen traditioneller Wertpapiere ab. Fast 40 Finanzinstitute waren beteiligt — darunter Schwergewichte wie BlackRock, Vanguard, JPMorgan, Goldman Sachs und die New York Stock Exchange.

Yesterday’s DTCC news means tokenization has moved from experimentation into production.



DTC-held U.S. securities were tokenized and used in real trades across collateral, lending, Treasuries, and equities.



Chainlink is helping build the infrastructure bringing markets onchain. — Chris Barrett (@ChrisBarrett) July 16, 2026

Das Pilotprojekt umfasste tokenisierte Microsoft-Aktien, den Invesco QQQ ETF, SPY, den iShares SHV Treasury ETF sowie US-Staatsanleihen. Im Gegensatz zu „Wrapped Tokens“ auf öffentlichen Blockchains bleiben die digitalen Assets der DTCC vollständig durch verwahrte Wertpapiere gedeckt, wodurch Eigentumsrechte, Dividendenansprüche und Stimmrechte gewahrt bleiben.

Der kommerzielle Tokenisierungsdienst der DTCC soll im Oktober an den Start gehen, womit dieser Pilotversuch ein direkter Vorläufer für eine umsatzgenerierende Infrastruktur ist. Parallel dazu hat Chainlink seine Datenströme für reale Finanzanlagen auf die asiatischen Aktienmärkte ausgeweitet und festigt damit seine Position als Bindeglied zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der On-Chain-Ausführung.

Der breitere Marktkontext zeigt sich uneinheitlich: Während Ethereum um etwa 0,36 % nachgab, konnte Bitcoin im gleichen Zeitraum über 2 % zulegen. Dies deutet eher auf eine Rotation zwischen den großen Kryptowerten hin als auf eine klare Risk-on- oder Risk-off-Bewegung. Diese Volatilität ist für LINK von Bedeutung, da der Token zwar einer eigenen institutionellen Logik folgt, auf Makroebene jedoch weiterhin mit der Stimmung rund um ETH korreliert.

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Chainlink News: Kann der LINK-Kurs diese Woche den Widerstand bei 8,63 $ brechen?

LINK konsolidiert derzeit knapp unter einem technisch bedeutsamen Niveau. Der unmittelbare Widerstand liegt nahe dem 100-Tage-EMA bei 8,63 $, wobei sich eine breitere Widerstandszone von 8,40 $ bis 10,90 $ erstreckt.

Unterstützung bildet sich im Bereich zwischen Mitte 7 $ und dem niedrigen 8 $-Bereich, wo sich zuletzt signifikantes Spot-Volumen angesammelt hat. Das Handelsvolumen im Spot-Markt ist im Zuge der DTCC-Nachrichten um mehr als 50 % gestiegen und das Open Interest bei Futures legte um etwa 6 bis 7 % zu. Dies deutet auf echtes Interesse der Trader und nicht auf eine abnehmende Marktbeteiligung hin.

Ein Tagesschlusskurs über 8,40 $ würde den Ausbruchsversuch bestätigen und den Weg in Richtung der oberen Widerstandszone bei 10,90 $ ebnen, was dem Narrativ rund um den DTCC-Katalysator neuen Schwung verleihen dürfte.

Das Basisszenario sieht vor, dass LINK sich seitwärts zwischen 8,00 $ und 8,63 $ bewegt, während der Markt auf den Start des kommerziellen DTCC-Dienstes im Oktober wartet, um fundierte Daten zur Adoption zu erhalten. Sollte die Marke von 8,00 $ bei einem allgemeinen Marktabverkauf nicht halten, wäre das kurzfristige Setup hinfällig und LINK könnte erneut den Bereich um 7,50 $ testen, bevor Käufer wieder einsteigen.

Die Stimmung ist gemischt, tendiert aber ins Bullische — eine nachvollziehbare Einschätzung für ein Asset mit starken fundamentalen Treibern, das jedoch noch auf eine entscheidende technische Bestätigung wartet.

Die Nachricht über Chainlinks wachsende Rolle im Bereich der tokenisierten Finanzen verleiht LINK ein dauerhaftes institutionelles Fundament. Dennoch muss der Chart nun nachliefern. Beobachten Sie das EMA-Cluster zwischen 8,40 $ und 8,63 $ bis zum Wochenschluss genau. Der Tagesschlusskurs von 8,40 $ markiert hierbei die entscheidende Grenze.

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LiquidChain setzt auf Positionierung für Early-Mover während LINK Widerstände testet

Das institutionelle Narrativ von LINK ist real. Doch bei einem Einstiegspreis von 8,33 $ und Widerständen zwischen 8,40 $ und 10,90 $ ist das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu der Situation vor 12 Monaten deutlich komprimierter.

Trader, die in das Thema Cross-Chain-Infrastruktur investieren möchten, ohne ein etabliertes Asset an einem technischen Widerstand zu kaufen, blicken zunehmend auf Projekte in früheren Stadien.

LiquidChain ist ein Layer-3 (L3) Infrastrukturprojekt, das genau in diese Nische stößt. Das Kernkonzept ist ein Unified Liquidity Layer, der die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung zusammenführt. Entwickler müssen ihre Anwendungen nur einmal bereitstellen, um auf alle drei Ökosysteme zuzugreifen, anstatt individuelle Bridges für jede Kette bauen zu müssen.

Die Architektur umfasst Single-Step-Execution, verifizierbare Abrechnungen und ein „Deploy-Once“-Design, das die Fragmentierungskosten senkt, die Multi-Chain-Entwicklungen derzeit oft teuer und fehleranfällig machen.

Der Presale-Preis liegt aktuell bei 0,0148 $, wobei bisher 907.706,46 $ eingesammelt wurden. Wie bei jedem frühen Presale sind die Risiken asymmetrisch: Das Potenzial nach oben ist proportional größer, aber auch das Ausführungsrisiko ist im Vergleich zu einem etablierten Netzwerk wie Chainlink deutlich höher. Investoren sollten die Positionsgröße im Presale entsprechend umsichtig wählen.