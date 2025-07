Geldpolitik in China: Gelddruckmaschine läuft heiß – Bullensignal für Bitcoin

Massiver Liquiditätsspritzen durch Chinas Geldpolitik: Peking pumpt Milliardenbeträge in den Markt. Ist das der Zündfunke für die nächste Rallye? Parallel dazu gibt es bullishe Prognosen aus der Wall Street; Bis zu 500.000 US-Dollar pro Bitcoin soll möglich sein.

Chinas Geldpolitik scheint aktuell eine Geldruck-Orgie auf nahezu Pandemie-Niveau oder schlimmer zu sein. Konkret wurden rund 700 Mrd. US-Dollar an Liquidität neu geschaffen.

Aus Sicht vieler Bitcoiner unterstreicht Chinas Geldflut einmal mehr Bitcoins Narrativ als inflationsgeschützter Vermögenswert. Die Korrelation zwischen der globalen M2-Geldmenge und dem Bitcoin-Kurs ist bemerkenswert hoch: meistens folgt der Bitcoin-Kurs der Richtung der Liquiditätsentwicklung.

Steigt die Geldmenge (ob durch die Fed, die EZB oder eben die PBoC), steigt etwas zeitversetzt meist auch der Bitcoin-Kurs. Empirisch legte der BTC-Kurs nach früheren chinesischen Liquiditätsspritzen binnen weniger Monate ordentlich zu, auch wenn sich kurzfristig natürlich keine exakte Eins-zu-eins-Verknüpfung ableiten lässt. Über einen ersten Schub über die 120.000 US-Dollar durften sich Bitcoin-Halter bereits freuen, kommen als nächstes die 130.000 US-Dollar?

In einem X-Post schreibt Adam Khoo darüber, dass Chinas M2-Geldmenge seit 1996 elfmal stärker gestiegen sei als die der USA – und seit der Corona-Krise sogar 16-mal mehr. Entsprechend bullish zu werten ist der Chart aus dem X-Post, der viele Kryptoanleger optimistisch in die Zukunft schauen lässt.

Tatsächlich hatte Chinas Regierung bereits Ende 2024 umfassende Stimulus-Maßnahmen angekündigt, die nun langsam auch greifen. Dazu gehören Reservesatz-Senkungen um 0,5 Prozent (was etwa 1 Billion Yuan bzw. 142 Milliarden US-Dollar freisetzt), Zinssenkungen bei kurzfristigen Krediten sowie sogar neue Instrumente, um direkt den Aktienmarkt zu stützen. Etwa eine Fazilität, die Wertpapierfirmen gegen Wertpapier-Kollateral Zentralbankgeld für Aktienkäufe bereitstellt.

You hear people talking about how the US stock market returns are driven up by increased money supply M2 (money printing).

Fact. Since 1996, China’s Money Supply M2 has grown 11 fold more than US Money supply M2

Since the 2020 Covid crash, China’s Money Supply has grown 16X… pic.twitter.com/UB7s6v7OZp

— Adam Khoo (@adamkhootrader) July 8, 2025