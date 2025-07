CZs Vermögen erreicht 75 Milliarden Dollar, während BNB Allzeithochs durchbricht

In einem Jahr voller Marktschwankungen und Seitwärtsbewegungen hat BNB gerade einen Abgang mit dem Mikrofon hingelegt. Die Token durchbrachen ihre bisherigen Widerstandsniveaus und erreichten ein neues Allzeithoch (ATH) von 850,70 $.

Das Volumen stieg sprunghaft an. Die Stimmung kippte. Und zum ersten Mal seit Langem trendete Binance nicht wegen regulatorischem Drama – sondern wegen reiner Kursbewegung. Ob Sie nun Trader, Halter oder bloßer Zuschauer sind – dieser BNB-Ausbruch ist unmöglich zu ignorieren.

Dank dieses Preisanstiegs sind CZs geschätzte BNB-Bestände – die etwa 64 % des zirkulierenden Angebots ausmachen – jetzt über 75 Milliarden Dollar wert. Das ist nicht nur Milliardärsstatus. Das ist Reichtum im Sinne von: „Gründen Sie Ihr eigenes Land“-Niveau.

🔥 BULLISH: Binance founder CZ's estimated net worth hits $75 billion as $BNB reaches a new all-time high of $850.70.

Zur Einordnung: Das katapultiert ihn zurück in die Riege der reichsten Menschen der Welt – erneut dank Krypto. Nicht durch Aktienoptionen. Nicht durch Immobilien. Nur durch einen Token. Seinen Token.

Lassen Sie uns diese 64 % einmal näher betrachten. Das ist kein Tippfehler. CZ hält Berichten zufolge etwa 94 Millionen BNB – von rund 147 Millionen im Umlauf. Das ist mehr als die Hälfte des Angebots in einer einzigen Wallet.

Kritiker könnten angesichts dieser Zentralisierung die Stirn runzeln. Ein berechtigter Einwand. Aber gleichzeitig sendet diese Art von Überzeugung eines Gründers eine klare Botschaft – er steht weiterhin voll hinter dem, was er aufgebaut hat. Und jetzt zahlt sich diese Wette aus. Und zwar gewaltig.

Dieser Meilenstein passiert nicht im luftleeren Raum. Binance wurde stark geprüft – regulatorischer Druck, Führungswechsel, Rekordstrafen. CZ trat letztes Jahr sogar als CEO zurück. Aber die Plattform hat standgehalten. Und jetzt? Ihr nativer Token hat fast jede große Altcoin übertroffen.

Trotz all der Kritik trendet Binance nun aus den richtigen Gründen. Und das bringt viele dazu, ihre bevorzugten Krypto-Börsen neu zu bewerten.

Binance hat in letzter Zeit viel durchgemacht – Aufsichtsbehörden im Nacken, bekannte Gesichter verlassen das Unternehmen, sogar CZ gibt den CEO-Sitz ab. Aber trotz alledem? BNB hat es geschafft – und fast jede große Altcoin übertroffen. Solche Kursbewegungen passieren nur, wenn die Menschen noch an das glauben, wofür Binance steht.

