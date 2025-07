Was bewegt Krypto nächste Woche? Das sollten Sie nicht verpassen

Das Wichtigste in Kürze

In der kommenden Woche steht der Kryptomarkt vor entscheidenden Entwicklungen.

Ein neuer Politikbericht bringt voraussichtlich klare Regeln für Stablecoins, Token-Klassifizierung und möglicherweise einen Plan für eine staatliche Bitcoin-Reserve.

Auch die Haltung der USA zu einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) dürfte konkretisiert werden.

Am 31ten Juli veröffentlicht Coinbase seine Quartalszahlen.

Erwartet werden stabile Einnahmen durch Abo-Modelle und Dienstleistungen, während der Spot-Handel schwächeln könnte.

Neue Geschäftsfelder wie Kreditvergabe und Stablecoin-Zahlungen stehen im Fokus.

Gleichzeitig hofft der Markt auf Signale der US-Notenbank zur Zinspolitik.

Eine weichere Haltung von Fed-Chef Powell würde die Risikobereitschaft stärken – gut für Bitcoin, Altcoins und den gesamten Markt.

Von Washington bis zur Wall Street fliegen die Signale. Gesetzgeber kommen einem Rahmenwerk für Stablecoins näher. Coinbase wird gleich die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen. Und das nächste Flüstern der Fed könnte die Marktstimmung entweder heben – oder zerstören.

Wir spekulieren hier nicht nur. Diese Ereignisse könnten massiven Aufwärtsspielraum freischalten oder Nervosität durch die Charts schicken. Also, egal ob Sie voll in Bitcoin investiert sind, Altcoins stapeln oder einfach nur mit Popcorn zuschauen – diese Übersicht verschafft Ihnen den Vorsprung. Schnell, laut und genau zur richtigen Zeit.

30. Juli: Bericht zur Krypto-Politik wird veröffentlicht

Die Arbeitsgruppe für digitale Vermögensmärkte plant die Veröffentlichung ihres 180-Tage-Krypto-Berichts. Erwarten Sie vorgeschlagene Leitplanken für Stablecoins: Emissionsregeln, Reserveanforderungen, bundesstaatliche Aufsicht. Alles aufgebaut unter dem Rahmen des GENIUS Act.

Achten Sie auf eine formale Klarheit in der Token-Klassifizierung – das bedeutet klare Labels: Wertpapier, Rohstoff, Zahlungstoken. Dies soll das Zuständigkeitsdrama zwischen SEC und CFTC lösen. Möglicherweise stellen sie einen Plan für eine strategische Bitcoin-Reserve vor – eine potenzielle Blaupause dafür, wie die USA einen staatlich unterstützten BTC-Bestand halten und verwalten könnten.

Auch Reformen bei der Durchsetzung könnten erscheinen – denken Sie an bessere Koordination zwischen Behörden sowie stärkere Anti-Betrugs-Instrumente. Letzter Höhepunkt: eine klare Haltung zur CBDC. Der Bericht könnte bestätigen, dass die USA keine Einzelhandels-zentralbankgestützte digitale Währung verfolgen. Diese politischen Schritte könnten das institutionelle Umfeld erheblich verändern.

31. Juli: Coinbase-Gewinnbericht

Coinbase (COIN) veröffentlicht die Q2-Ergebnisse. Der Umsatz wird voraussichtlich bei etwa 1,61 Milliarden US-Dollar liegen. Der Gewinn pro Aktie nahe 1,37 US-Dollar. Das Volumen im Spot-Handel könnte schwach bleiben – was sich auf die Transaktionserlöse auswirkt. Aber achten Sie auf das Wachstum bei Abonnements und Dienstleistungen. Das ist der Motor für wiederkehrende Einnahmen.

Optionen und Futures über Deribit könnten den Rückgang im Volumen abfedern. Erste Fortschritte bei Kreditvergabe, Belohnungen und Margin-Handel könnten Analysten überraschen. Ebenfalls auf dem Programm: Coinbase Payments bringt Stablecoin-Zahlungswege für Händler auf den Markt. Außerdem: Die Nutzung im Base-Ökosystem könnte Anzeichen organischen Wachstums zeigen. Aus meiner Sicht wird dieser Bericht zeigen, ob Coinbase erfolgreich den Übergang weg von der Abhängigkeit vom Spot-Geschäft schafft.

Optimistisch gegenüber Powell?

Fed-Beobachter (und Wohnungsboss) Bill Pulte sagt, er sei „optimistisch, dass Powell bereits nächste Woche die richtige Entscheidung treffen wird.“ Der Markt interpretiert das als Lockerung bei den Zinssätzen. Wenn Powell eine weichere Haltung beim Straffen signalisiert, ist das bullisch für risikobehaftete Anlagen – Krypto eingeschlossen. Denken Sie an höhere Bewertungen für Bitcoin und Altcoins. Und vielleicht auch einen Sprung bei #XRP. Dies könnte sich mit regulatorischer Klarheit verbinden und eine perfekte Stimmungslage schaffen.

Was das für Sie bedeutet

Regulatorisches Fundament: Ein klares politisches Rahmenwerk beseitigt Unklarheiten. Es ermöglicht Institutionen, mit Vertrauen zu handeln. Wenn Sie am Markt sind, hier ein schneller Vergleich von Krypto-Wallets, um Ihre Optionen zu prüfen.

Ein klares politisches Rahmenwerk beseitigt Unklarheiten. Es ermöglicht Institutionen, mit Vertrauen zu handeln. Wenn Sie am Markt sind, hier ein schneller Vergleich von Krypto-Wallets, um Ihre Optionen zu prüfen. Coinbase-Ergebnisse: Achten Sie auf Anzeichen konsistenter, nicht volatiler Einnahmen. Das könnte auf ein widerstandsfähigeres Geschäftsmodell hindeuten.

Achten Sie auf Anzeichen konsistenter, nicht volatiler Einnahmen. Das könnte auf ein widerstandsfähigeres Geschäftsmodell hindeuten. Monetäre Richtungsänderung: Geringeres Zinsrisiko kann die Risikobereitschaft wiederherstellen – besonders nach längerer makroökonomischer Unsicherheit. Wenn Sie Portfolio-Anpassungen erwägen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Krypto-Börsen zu vergleichen, bevor Sie den Schritt machen.

Ein Tune-Up für den Krypto-Motor

Die nächste Woche fühlt sich an wie ein Tune-Up für den gesamten Krypto-Motor. Wir bekommen Klarheit über Politik, Einblick in Fundamentaldaten von Börsen und potenziellen Rückenwind durch Kommentare der Fed. Dies sind keine isolierten Ereignisse. Sie greifen ineinander. Klare Regulierung fördert die Adoption. Starke Börsenerträge stützen die Infrastruktur. Zinserleichterung belebt die Stimmung.

Das ist die Art von Ausrichtung, bei der echte Zyklen beginnen. Von meinem Standpunkt aus? Es ist Zeit, bereit zu stehen. Machen Sie sich bereit zum Beobachten. Bleiben Sie flexibel. Krypto gedeiht bei Klarheit und Risikobewusstsein – und die nächste Woche könnte beides bieten.

