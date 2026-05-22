Darum ist Solana mehr als Hype

Das Wichtigste in Kürze

Solana verarbeitet Milliarden Transaktionen und dominiert die Netzwerkaktivität deutlich.

Analysten sehen Solana zunehmend als echte Revenue-Chain mit Wachstumspotenzial.

Trotz schwachem Kurs bleibt die fundamentale Nutzung des Netzwerks überraschend stark.

Solana gehört zuletzt zu den schwächeren großen Kryptowährungen am Markt. Der Kurs notiert klar unter der Marke von 100 US-Dollar und bewegt sich seit Wochen weitgehend seitwärts. Momentum oder nachhaltige Dynamik fehlen derzeit komplett. Auf Jahressicht hat Solana rund 50 Prozent seines Werts verloren und liegt weiterhin mehr als 60 Prozent unter dem früheren Allzeithoch.

Damit scheint viel vom einstigen Solana-Hype verloren gegangen zu sein. Während Anleger im Bärenmarkt vorsichtiger agieren und Kapital eher in Bitcoin fließt, wirkt Solana derzeit angeschlagen. Doch führende Analysten argumentieren nun, dass hinter Solana inzwischen deutlich mehr steckt als reine Spekulation oder kurzfristiger Meme-Coin-Hype.

Solana dominiert laut Analysten bei echter Netzwerkaktivität

Genau darauf verweist aktuell auch Everstake unter Berufung auf Daten von Token Terminal. Demnach hat Solana inzwischen über 535,6 Milliarden Transaktionen verarbeitet und hält damit rund 44,3 Prozent aller Aktivitäten unter den großen Layer-1-Blockchains. Kein anderes Netzwerk kommt laut den Daten auf ein vergleichbares Volumen. Selbst bekannte Konkurrenten wie Tron, Polygon oder Near liegen deutlich dahinter. Damit argumentieren Analysten zunehmend, dass Solana längst nicht mehr nur ein kurzfristiger Spekulations-Trade sei, sondern sich als eines der aktivsten Netzwerke im gesamten Kryptomarkt etabliert habe.

So, who is still calling @solana “just hype”? With more than 535.6 billion transactions processed all time, the network officially holds the largest transaction count among all L1 blockchains, representing 44.3% of total market activity. In many ways, this metric reflects more… pic.twitter.com/knBucNEzMk — Everstake (@everstake_pool) May 21, 2026

Besonders spannend: Die Analysten betonen, dass diese Kennzahl nicht nur Geschwindigkeit oder niedrige Gebühren widerspiegelt. Vielmehr zeige die hohe Aktivität eine breite Nutzung des Netzwerks. Dazu zählen Stablecoin-Transfers, Trading-Aktivitäten, DeFi-Anwendungen, NFT-Handel und die allgemeine Nutzung von Apps innerhalb des Solana-Ökosystems. Gerade die Fähigkeit, dauerhaft hohe Nachfrage technisch zu verarbeiten, gilt als wichtiger Vorteil.

Trotz der schwachen Kursentwicklung sehen viele Marktbeobachter deshalb weiterhin enormes Potenzial. Der Markt bewertet Solana derzeit deutlich niedriger als während des letzten Bullenmarktes, gleichzeitig wächst die fundamentale Nutzung laut mehreren Datenplattformen weiter. Genau daraus entsteht aktuell die bullische These vieler Analysten: Während der Kurs schwach aussieht, könnte Solana fundamental stärker dastehen als jemals zuvor.

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Umsatz-Daten sind klar bullisch für Solana

Genau diese Entwicklung sehen viele Analysten aktuell als eines der stärksten Argumente für Solana. Denn während der Kurs massiv gefallen ist und die Stimmung deutlich schwächer wirkt als noch im letzten Bullenmarkt, generiert das Netzwerk laut aktuellen Daten weiterhin enorme reale Umsätze. Hunter Horsley spricht deshalb inzwischen von sogenannten „Revenue Chains“ – also Blockchains, die nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern tatsächlich nachhaltige wirtschaftliche Aktivität auf die Chain bringen.

There's a new class in crypto: the revenue chains. The leaders are Hyperliquid & Solana. Both do some overlapping things, and some different things. Both have exceptional communities, usage, use cases, etc. I think that both will rise together, just as iOS and Android both… pic.twitter.com/A3bFny0vqV — Hunter Horsley (@HHorsley) May 21, 2026

Besonders bemerkenswert: Solana liegt laut den gezeigten Daten mit über 532 Millionen US-Dollar Gesamtumsatz sogar vor Ethereum und Tron. Nur Hyperliquid generiert aktuell noch höhere Einnahmen. Für viele Analysten ist das ein Hinweis darauf, dass Solana längst deutlich mehr geworden ist als ein kurzfristiger Meme- oder Hype-Trade. Denn hohe Einnahmen entstehen nur dann, wenn Nutzer das Netzwerk aktiv verwenden. Genau das zeigt sich aktuell bei Stablecoins, DeFi, Meme-Coins, Trading-Anwendungen und zahlreichen Apps im Solana-Ökosystem.

Hinzu kommt: Solana profitiert besonders stark vom Trend hin zu Onchain-Kapitalmärkten. Immer mehr Handelsaktivitäten, Finanzprodukte und Liquidität wandern direkt auf Blockchains. Analysten vergleichen die Entwicklung deshalb teilweise mit iOS und Android während des Smartphone-Booms. Die These lautet: Wenn Kapitalmärkte zunehmend onchain stattfinden, könnten Netzwerke wie Solana langfristig massiv profitieren.

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