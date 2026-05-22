Dieser Krypto-Trend könnte noch 496x wachsen

Das Wichtigste in Kürze

Tokenisierte Staatsanleihen erschließen Billionenmärkte für die Blockchain erstmals global effizient.

RWAs verbinden traditionelle Finanzmärkte direkt mit moderner Krypto-Infrastruktur und DeFi.

Ethereum dominiert aktuell den RWA-Markt trotz wachsender Konkurrenz anderer Netzwerke. .

Die Tokenisierung von Staatsanleihen gilt als einer der spannendsten Trends im Kryptomarkt. Dabei werden klassische Finanzprodukte wie US-Treasuries auf die Blockchain gebracht und handelbar gemacht. Anleger profitieren dadurch von schnelleren Transaktionen, einer höheren Transparenz und einem rund um die Uhr geöffneten Markt. Zudem lassen sich tokenisierte Anleihen einfacher global transferieren und in DeFi-Anwendungen integrieren.

Gerade institutionelle Investoren sehen hierin enormes Potenzial, da sich traditionelle Finanzmärkte effizienter mit Blockchain-Technologie verbinden lassen. Real World Assets (RWAs) könnten damit eine Brücke zwischen klassischem Finanzsystem und Kryptoökonomie schlagen. Besonders in einem Umfeld hoher Zinsen wächst die Nachfrage nach tokenisierten US-Staatsanleihen deutlich, da Anleger stabile Renditen mit den Vorteilen der Blockchain kombinieren können.

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Der Markt steckt trotz Milliardenvolumen noch ganz am Anfang

Obwohl der Markt für tokenisierte Staatsanleihen zuletzt stark gewachsen ist, zeigt ein Blick auf die Größenverhältnisse das enorme langfristige Potenzial. Analyst Leon Waidmann verweist darauf, dass bislang lediglich rund 0,20 Prozent des gesamten US-Treasury-Marktes tokenisiert sind. Während der traditionelle Markt für US-Treasuries bei rund 6,6 Billionen US-Dollar liegt, befinden sich aktuell lediglich etwa 13 bis 15 Milliarden US-Dollar onchain. Die Lücke ist also gewaltig.

Genau darin sehen viele Analysten die große Chance des RWA-Sektors. Denn die Tokenisierung bietet Vorteile, die klassische Finanzmärkte bislang kaum liefern können. Transaktionen können schneller abgewickelt werden, die Handelbarkeit steigt und institutionelle Produkte lassen sich global deutlich einfacher zugänglich machen. Gleichzeitig entstehen neue Möglichkeiten, Renditeprodukte direkt in DeFi-Protokolle einzubinden.

Only 0.20% of the U.S. Treasury bill market is tokenized! 📈 $6.6T outstanding. $13.3B onchain. ~496x gap. That's it. 🔹 Tokenized: $13.3B

🔹 Traditional: $6.6T

🔹 Penetration: 0.20% Data via @tokenterminal pic.twitter.com/z9KPJd7cgK — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) May 22, 2026

Der Markt wächst dabei bereits dynamisch. Innerhalb der vergangenen Jahre ist das Volumen tokenisierter Staatsanleihen massiv gestiegen. Besonders seit 2024 beschleunigte sich die Entwicklung deutlich. Große Finanzunternehmen wie BlackRock, Franklin Templeton oder Fidelity experimentieren inzwischen aktiv mit entsprechenden Produkten. Das zeigt, dass der Trend längst nicht mehr nur aus der Krypto-Nische stammt.

Allerdings bedeutet ein riesiger Total Addressable Market nicht automatisch, dass dieser Markt leicht zu erobern ist. Genau darauf verweist auch die Analyse von Token Terminal. Viele Produkte ähneln sich stark und institutionelle Kunden verlangen hohe regulatorische Standards. Dennoch deutet die aktuelle Dynamik darauf hin, dass die Branche erst am Anfang eines langfristigen Wachstumszyklus steht. Sollte sich die Tokenisierung weiter etablieren, könnten RWAs zu einem der wichtigsten Narrative des kommenden Krypto-Bullenmarktes werden.

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So sieht der Status quo aktuell aus

Die aktuellen Daten von rwa.xyz zeigen, wie stark der Markt für tokenisierte Staatsanleihen bereits gewachsen ist. Das gesamte verteilte Volumen liegt inzwischen bei mehr als 15 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig existieren mittlerweile über 80 verschiedene tokenisierte Treasury-Produkte mit mehr als 62.000 Wallet-Haltern. Die durchschnittliche Rendite bewegt sich derzeit bei rund 3,4 Prozent APY.

Besonders dominant ist aktuell Ethereum. Das Netzwerk vereint mit über 8 Milliarden US-Dollar den größten Anteil des tokenisierten Treasury-Marktes auf sich. Dahinter folgen BNB Chain, Solana, Stellar, Avalanche und XRP Ledger mit deutlich kleineren Marktanteilen. Dennoch zeigt sich, dass RWAs zunehmend multichain werden.

Auch bei den einzelnen Produkten dominieren bekannte Namen. Circle USYC, der BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund sowie Ondo US Dollar Yield gehören zu den größten Angeboten im Markt. Institutionelle Player treiben die Entwicklung also bereits aktiv voran.

Interessant ist zudem, dass immer mehr traditionelle Finanzunternehmen auf Blockchain-Lösungen setzen. Fidelity Investments, Sygnum Bank oder Franklin Templeton gehören inzwischen ebenfalls zu den Akteuren im RWA-Sektor. Dadurch gewinnt die Tokenisierung klassischer Finanzprodukte zunehmend an Legitimität. Viele Marktbeobachter gehen deshalb davon aus, dass der RWA-Sektor in den kommenden Jahren weiter stark wachsen dürfte.

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