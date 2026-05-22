Neues Krypto-Gesetz plant Bitcoin-Käufe in USA

Das Wichtigste in Kürze

Trump verfolgt seit Wahlkampf klar eine strategische Bitcoin-freundliche Politik.

Executive Order stärkte Bitcoin offiziell als strategisches digitales Reserve-Asset erstmals.

Neues ARMA-Gesetz könnte langfristig staatliche Bitcoin-Käufe der USA ermöglichen.

Die Bitcoin-Politik von Donald Trump gilt klar als krypto-freundlich. Bereits im Wahlkampf kündigte Trump an, die USA zur globalen Bitcoin-Hauptstadt machen zu wollen. Besonders die Idee einer strategischen Bitcoin-Reserve sorgte früh für Aufmerksamkeit. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit wurden mehrere regulatorische Signale gesetzt, die der Branche deutlich entgegenkommen.

Dazu zählen personelle Veränderungen bei Behörden, eine offenere Haltung gegenüber Krypto-Unternehmen und schließlich auch eine Executive Order rund um digitale Vermögenswerte. Während frühere US-Regierungen Bitcoin oft skeptisch betrachteten, setzt Trump zunehmend auf strategische Integration. Für viele Marktteilnehmer ist klar: Die Vereinigten Staaten wollen beim Thema Bitcoin künftig geopolitisch und wirtschaftlich eine Führungsrolle einnehmen.

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Trumps Executive Order brachte die Bitcoin-Reserve erstmals offiziell auf die Agenda

Zu Beginn seiner neuen Amtszeit unterzeichnete Donald Trump eine Executive Order, die digitale Vermögenswerte offiziell als strategisch relevantes Zukunftsthema einstufte. Ziel der Anordnung war es, die Wettbewerbsfähigkeit der USA im Bereich Blockchain, Stablecoins und Bitcoin zu stärken. Besonders wichtig: Die Regierung leitete damit erstmals eine umfassende Prüfung ein, wie staatlich gehaltene Bitcoin-Bestände künftig verwaltet werden sollen.

Die Executive Order verpflichtete verschiedene Behörden dazu, bestehende digitale Vermögenswerte transparent offenzulegen und Möglichkeiten für einen langfristigen Umgang mit Bitcoin zu evaluieren. Hintergrund ist, dass die USA bereits große Mengen an beschlagnahmten Bitcoins besitzen. Bislang wurden diese Bestände häufig verkauft. Genau diese Praxis geriet zunehmend in die Kritik, da viele Bitcoin-Befürworter darin einen strategischen Fehler sehen.

Zudem setzte Trump mit der Executive Order ein klares geopolitisches Signal. Während Länder wie China massiv an digitalen Finanzsystemen arbeiten, sollen die USA laut Trump ihre Führungsrolle im digitalen Zeitalter verteidigen. Die Anordnung gilt deshalb als wichtiger Grundstein für spätere Gesetzesinitiativen rund um eine staatliche Bitcoin-Reserve.

Neues Gesetz soll strategische Bitcoin-Käufe der USA vorbereiten

Nun folgt der nächste große Schritt. Mit dem „American Reserve Modernization Act of 2026“ (ARMA) wurde in Washington ein neues Gesetz eingebracht, das die strategische Bitcoin-Politik der USA langfristig absichern soll. Initiator ist der republikanische Kongressabgeordnete Nick Begich. Unterstützt wird der Vorstoß von zahlreichen weiteren Abgeordneten – darunter auch Mike Rulli, dessen Beitrag auf X zuletzt hohe Aufmerksamkeit erhielt.

Das Gesetz sieht vor, eine offizielle Strategic Bitcoin Reserve innerhalb des US-Finanzministeriums aufzubauen. Zusätzlich soll es eine separate Reserve für andere digitale Vermögenswerte geben. Ziel ist es, staatliche Bitcoin-Bestände künftig nicht mehr wahllos zu verkaufen, sondern strategisch langfristig zu halten. Besonders bemerkenswert: Laut Gesetzesentwurf müssten Bitcoin-Bestände mindestens 20 Jahre gehalten werden.

Der Hintergrund ist geopolitisch motiviert. Mehrere Politiker argumentieren, dass Bitcoin inzwischen eine strategische Bedeutung ähnlich wie Gold erreicht habe. Gleichzeitig solle verhindert werden, dass die USA im digitalen Finanzsystem gegenüber anderen Staaten zurückfallen. Auch der Schutz der finanziellen Souveränität und die Diversifizierung staatlicher Reserven werden explizit genannt.

LATEST: 🇺🇸 Reps. Nick Begich and Jared Golden have introduced the American Reserve Modernization Act to permanently codify the US strategic Bitcoin reserve into law. pic.twitter.com/wCvXb9AUBg — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) May 21, 2026

Besonders spannend für den Markt: Das Gesetz enthält zusätzlich eine Studie zu sogenannten „budget-neutral acquisition strategies“. Konkret soll geprüft werden, wie die USA ihre Bitcoin-Reserven künftig ausbauen könnten, ohne neue Schulden aufzunehmen oder Steuern zu erhöhen. Genau dieser Punkt sorgt derzeit für Diskussionen in der Krypto-Szene. Denn viele Analysten interpretieren dies als möglichen ersten Schritt hin zu aktiven staatlichen Bitcoin-Käufen.

Darüber hinaus verpflichtet ARMA sämtliche Bundesbehörden dazu, ihre vorhandenen digitalen Assets offenzulegen. Geplant sind regelmäßige Proof-of-Reserve-Berichte, externe Prüfungen und mehr Transparenz bei staatlich gehaltenen Kryptowährungen.

Für den Bitcoin-Markt ist die Entwicklung hochrelevant. Noch vor wenigen Jahren galt die Idee einer staatlichen Bitcoin-Reserve als unrealistisch. Mittlerweile diskutieren führende Politiker öffentlich darüber, Bitcoin langfristig als strategisches Reserve-Asset der USA zu etablieren. Genau deshalb beobachten Investoren die Entwicklung in Washington derzeit besonders genau.

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