Krypto News: Aave boomt – das ist die bullische Vision

Das Wichtigste in Kürze

Aave verliert massiv, Fundamentaldaten entwickeln sich jedoch überraschend stabil und profitabel.

Gründer Stani Kulechov fokussiert Umsatzwachstum statt reine Token-Spekulation langfristig stärker.

Einige Analysten halten Aave trotz Schwäche mittlerweile deutlich unterbewertet aktuell. .

Der DeFi-Sektor zählt aktuell zu den schwächsten Bereichen im Kryptomarkt – und auch Aave bleibt davon nicht verschont. Der AAVE-Token notiert derzeit bei unter 90 US-Dollar und liegt damit fast 90 Prozent unter seinem Allzeithoch aus dem letzten Bullenmarkt. Allein in den vergangenen zwölf Monaten verlor der Coin mehr als die Hälfte seines Werts.

Die Kursentwicklung wirkt schwach, Momentum fehlt und viele Anleger haben das Interesse an klassischen DeFi-Protokollen verloren. Dennoch bleibt Aave eines der wichtigsten Projekte im gesamten Krypto-Sektor. Das Protokoll gilt als führender Anbieter für dezentrale Kredite und verwaltet weiterhin Milliarden an Liquidität. Während der Kurs schwächelt, wirken die Fundamentaldaten zuletzt deutlich stabiler und könnten langfristig wieder Fantasie wecken.

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Gründer sieht Aave als profitables DeFi-Unternehmen

Während viele Altcoins aktuell kaum klare Geschäftsmodelle vorweisen können, setzt Aave-Gründer Stani Kulechovzunehmend auf einen klassischen Unternehmensansatz. Im Mittelpunkt steht dabei nicht mehr nur Wachstum um jeden Preis oder reine Token-Spekulation, sondern nachhaltiger Umsatz. Genau das betonte Kulechov zuletzt erneut öffentlich. Für ihn sei Revenue der wichtigste Faktor, um DeFi langfristig tragfähig zu machen. Nur Protokolle mit stabilen Einnahmen könnten sich dauerhaft behaupten und echte Geschäftsmodelle entwickeln.

Revenue is critically important for DeFi protocols. Sustainable, consistent revenue is what proves that DeFi can evolve beyond pure token speculation into durable businesses backed by balance sheets. Aave will always follow a revenue-led protocol strategy. Over the next 12… https://t.co/L9a7FF6z3j — Stani (@StaniKulechov) May 23, 2026

Besonders spannend: Laut aktuellen Daten gehört Aave bereits heute zu den profitabelsten DeFi-Protokollen überhaupt. Die Lending-Plattform Aave V3 generierte in den vergangenen 365 Tagen sogar mehr Umsatz als nahezu alle anderen großen Lending-Protokolle zusammen. Damit hebt sich Aave fundamental deutlich vom restlichen Markt ab. Gerade im aktuellen Bärenmarkt wird Profitabilität wieder wichtiger, nachdem in den letzten Jahren häufig Wachstum und Narrative im Fokus standen.

Die Strategie für die kommenden zwölf Monate wirkt ebenfalls ambitioniert. Aave möchte seine Einnahmequellen diversifizieren, die eigene Stablecoin GHO weiter ausbauen und gleichzeitig die Aave-App als zentrale Distributionsplattform etablieren. Besonders GHO könnte künftig wichtig werden, da Stablecoins hohe Margen ermöglichen und wiederkehrende Einnahmen schaffen können. Gleichzeitig versucht Aave, sich stärker als Infrastruktur-Protokoll für den gesamten DeFi-Sektor zu positionieren.

🔥 INSIGHT: Aave founder Stani Kulechov says revenue remains DeFi’s key metric for sustainability. Aave plans to grow revenue streams, expand GHO, and scale the Aave app over the next 12 months. pic.twitter.com/i5U72DMVyz — Cointelegraph (@Cointelegraph) May 24, 2026

Hinzu kommt: Trotz des schwachen Marktes bleibt Aave weiterhin eines der größten und bekanntesten DeFi-Projekte überhaupt. Viele Anleger sehen darin weiterhin den Marktführer im Lending-Sektor. Genau deshalb argumentieren einige Analysten, dass Aave langfristig von einer Rückkehr des DeFi-Marktes überproportional profitieren könnte.

Aave wirkt im Mai 2026 weiter günstig

Trotz der schwachen Kursentwicklung sehen einige Marktteilnehmer bei Aave mittlerweile eine mögliche Unterbewertung. Besonders auffällig ist dabei das Verhältnis zwischen Bewertung und Umsatzentwicklung. Während viele kleinere Altcoins weiterhin hohe Bewertungen ohne nennenswerte Einnahmen besitzen, generiert Aave bereits heute erhebliche Cashflows innerhalb des Protokolls.

Einige Analysten vergleichen die aktuelle Bewertung deshalb sogar mit typischen Bärenmarkt-Niveaus früherer Zyklen. Gleichzeitig bleibt Aave im DeFi-Sektor weiterhin dominant und verfügt über starke Netzwerkeffekte. Sollte DeFi in den kommenden Jahren wieder stärker wachsen, könnte Aave als etablierter Marktführer davon profitieren.

$AAVE seems undervalued af here Its P/E is sitting around bearmarket levels and tbh I was expecting that because of the narrative shift around the DAO drama, but at some point it’s going to bottom It’s still THE DeFi giant and now that the DAO is kinda dead I think it’s going… pic.twitter.com/noKQs4Rn66 — Joestar⭐ (@JoestarCrypto) May 23, 2026

Auch die zuletzt deutlich rationalere Strategie gefällt vielen Investoren. Statt aggressiver Expansion fokussiert sich das Team zunehmend auf Margen, stabile Einnahmen und nachhaltiges Wachstum. Genau das könnte langfristig Vertrauen zurückbringen. Zwar bleibt der Markt kurzfristig schwach und riskant, fundamental wirkt Aave derzeit jedoch deutlich robuster als es die reine Kursentwicklung vermuten lässt.

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