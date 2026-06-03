Ein Geburtstag mit Lücken: Warum die Krypto-Community über das Alter von XRP streitet

Das Wichtigste in Kürze

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum von XRP durch Ripple-Chef Brad Garlinghouse entfachten eine unerwartete Debatte über das exakte Gründungsdatum.

Ein Serverfehler im Jahr 2012 löschte die ersten 32.569 Ledger-Blöcke, weshalb eine lückenlose Verifizierung erst ab Dezember möglich ist.

Während Kritiker die historische Kontinuität anzweifeln, verteidigt das Ripple-Management die Integrität der Blockchain mit Verweisen auf andere Netzwerke.

Feiert Ripple seinen 14. Geburstag? Die Meinungen scheiden sich

Ripple-Chef Brad Garlinghouse wandte sich kürzlich mit emotionalen Worten an die Krypto-Gemeinschaft, um das 14. Jahr des Bestehens von XRP zu würdigen. Für ihn sei es die größte Ehre seines Lebens, Teil dieser globalen Bewegung zu sein. Er betonte, dass das Wachstum des Netzwerks ein Gemeinschaftswerk von Entwicklern, Validatoren und Unternehmen sei.

14 years ago, we got together with an idea to build a better way to move value. What happened next was something none of us could have built alone. And by "us," I don't just mean the three of us. I mean the developers, validators, businesses, community members, and everyone who… — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) June 2, 2026

Doch statt einhelliger Gratulationen erntete der Beitrag Widerspruch. Kritiker aus der Community merkten an, dass das heute genutzte XRP vor 14 Jahren in dieser Form gar nicht existiert habe. Sie argumentieren, dass der eigentliche Geburtstag erst auf den 23. Dezember dieses Jahres falle.

In diese Diskussion schaltete sich prompt der technische Direktor von Ripple, David Schwartz, ein. Er zog einen anschaulichen Vergleich heran, um die Kontinuität des Netzwerks zu verteidigen.

Er fragte die Kritiker, ob das Geld auf einem Bankkonto plötzlich ein anderes sei, nur weil die Bank ihr Buchhaltungssystem aktualisiere, oder ob sich Ethereum nach der Umstellung auf das Proof-of-Stake-Verfahren grundlegend von seinem Vorgänger unterscheide. Die Gegenseite bleibt jedoch skeptisch und beharrt darauf, dass die Token aus der Zeit vor Dezember 2012 technisch nicht mit dem heutigen Ledger verbunden sind.

Diese Debatte zeigt, wie sensibel die Krypto-Gemeinschaft auf Fragen der technischen Kontinuität reagiert. Für das Vertrauen in ein dezentrales System ist eine lückenlose Historie ein wesentlicher Baustein der Glaubwürdigkeit.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Verlorene Daten und die Perspektive des Marktes

Der Ursprung dieses Streits liegt in einem historischen Softwarefehler. Ein folgenschwerer Server-Bug löschte in den Anfangstagen die Header der ersten 32.569 Ledger. Durch diesen Datenverlust ist es unmöglich, die Transaktionshistorie bis zum allerersten Genesis-Block zurückzuverfolgen.

Erst ab dem Ledger Nummer 32.570, der aus dem Dezember 2012 stammt, existiert eine lückenlose und kryptografisch verifizierbare Kette. Dieser Verlust betrifft genau die ersten 7 Monate der Netzwerkgeschichte, weshalb Skeptiker den echten Startpunkt erst im späten Jahr 2012 ansetzen.

Abseits der historischen Debatte zeigt der Blick auf den aktuellen Markt eine spürbare Konsolidierung des Krypto-Assets. Laut dem Tageschart notiert XRP derzeit bei einem Kurs von 1,24 USD, was einem moderaten Tagesplus von 2,57 Prozent entspricht.

Das Tagestief lag derweil bei 1,1888 USD. Der langfristige Trend zeigt seit dem Höchststand von über 2,40 USD zu Beginn des Jahres 2026 eine deutliche Abwärtsbewegung. So verläuft der 200-Tage-SMA als orangene Widerstandslinie aktuell im Bereich von 1,63 USD.

Der Relative-Stärke-Index liegt mit einem Wert von 33,47 nahe der überverkauften Zone, was auf eine nachlassende Dynamik der Verkäufer hinweisen könnte. Eine nachhaltige Erholung setzt jedoch voraus, dass die Käufer die psychologisch wichtige Marke von 1,30 USD bald wieder zurückerobern. XRP mit Paypal kaufen!

Die Diskussion um den Geburtstag von XRP zeigt, wie tief verwurzelt der Anspruch an absolute Transparenz in der Krypto-Welt ist. Für Anleger spielt diese historische Lücke im Alltag zwar kaum eine Rolle, für das Image von Ripple bleibt sie jedoch ein Schwachpunkt.

Sollte es XRP gelingen, die charttechnische Reißleine zu ziehen und den Kurs wieder zu stabilisieren, dürfte die Debatte um die verlorenen Anfangstage schnell wieder in den Hintergrund rücken und die reale Expansion im Fokus stehen.

Kryptowährungen sind i.d.R. nicht anonym, sondern pseudonym. Durch die Hinterlegung deines Ausweises kann dein Börsen-Anbieter deinen gesamten Geldfluss nachverfolgen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du hier mehr über die besten Börsen ohne KYC lernen!