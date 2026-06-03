Tether setzt auf Zuckerrohr: Startet die Bitcoin-Mining-Revolution?

Das Wichtigste in Kürze

Tether unterstützt Bitcoin-Mining mit erneuerbarer Zuckerrohr-Energie in Brasilien.

Bitcoin-Layer-2-Netzwerke schaffen neue Anwendungen und zusätzliche Nachfrage.

Bitcoin Hyper sammelt 33 Millionen Dollar trotz Krypto-Bärenmarkt ein.

Die vergangenen zwölf Monate haben gezeigt, wie stark sich die Bitcoin-Mining-Branche verändert. Während der Bitcoin-Kurs zuletzt deutlich unter Druck geriet und die Margen vieler Miner schrumpften, suchten zahlreiche Unternehmen nach neuen Wachstumsfeldern. Besonders das KI-Segment entwickelte sich dabei zum bevorzugten Ziel.

Große börsennotierte Miner wie Core Scientific, Hut 8, Iris Energy oder Hive Digital investieren inzwischen Milliarden in Rechenzentren für künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing. Der Grund ist einfach: KI-Rechenleistung verspricht aktuell deutlich höhere Margen als klassisches Bitcoin-Mining.

Vor allem die enorme Nachfrage nach GPU-Kapazitäten durch Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz hat einen regelrechten Boom ausgelöst. Viele Mining-Unternehmen verfügen bereits über die nötige Infrastruktur, günstige Energieverträge und Erfahrung beim Betrieb großer Rechenzentren. Dadurch erscheint der Schritt in Richtung KI für viele Marktteilnehmer logisch.

Doch während zahlreiche Miner ihre Geschäftsmodelle diversifizieren und sich teilweise vom Bitcoin-Mining entfernen, entsteht nun ein völlig anderer Trend. Statt auf KI setzt Tether auf die Weiterentwicklung nachhaltiger Mining-Konzepte. Gemeinsam mit einem südamerikanischen Agrarkonzern wird ein Projekt vorbereitet, das erneuerbare Energie aus Zuckerrohr-Abfällen nutzt, um Bitcoin zu minen. Damit rückt nicht künstliche Intelligenz, sondern die Frage nach effizienter und günstiger Energieversorgung wieder in den Mittelpunkt der Branche.

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Tether unterstützt Bitcoin-Mining mit Zuckerrohr-Energie in Brasilien

Hinter dem neuen Projekt steht der brasilianische Agrarkonzern Adecoagro, an dem Tether inzwischen ein bedeutender Anteilseigner ist. Das Unternehmen plant den Aufbau eines Bitcoin-Mining-Zentrums in der brasilianischen Stadt Ivinhema im Bundesstaat Mato Grosso do Sul.

Besonders spannend ist dabei die Energiequelle. Statt auf klassische Stromnetze oder Gas zu setzen, soll die benötigte Elektrizität aus Zuckerrohr-Rückständen gewonnen werden. Dabei handelt es sich um Biomasse, die bei der Verarbeitung von Zuckerrohr anfällt und in Brasilien bereits häufig zur Stromerzeugung genutzt wird. Das Projekt verbindet damit Landwirtschaft, erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur.

Tether-Backed Adecoagro to Launch Sugarcane-Powered Bitcoin Mining in Brazil Adecoagro, a South American agricultural company in which Tether is a major shareholder, is preparing to launch Bitcoin mining in Brazil using clean energy generated from burning sugarcane residue.… pic.twitter.com/3Gs7eT8jlx — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 3, 2026

Nach aktuellen Angaben sollen zunächst rund 10 Megawatt Leistung bereitgestellt werden. Geplant ist der Einsatz von etwa 1.280 Bitcoin-Minern. Der operative Start wird derzeit für den 1. Juli 2026 erwartet. Nach Aussagen der Projektverantwortlichen dient das Vorhaben zunächst als Technologie- und Effizienztest. Ziel sei es, die bestehende Infrastruktur zu validieren und gleichzeitig neue technologische Entwicklungen rund um den Betrieb von Rechenzentren zu erproben.

Für Tether passt das Projekt perfekt zur langfristigen Strategie. Der Stablecoin-Gigant investiert bereits seit mehreren Jahren massiv in den Bitcoin-Sektor. Neben direkten Bitcoin-Käufen engagiert sich das Unternehmen zunehmend im Mining-Geschäft und sucht weltweit nach Regionen mit günstiger, nachhaltiger Energie.

Das brasilianische Zuckerrohr-Projekt könnte dabei ein wichtiger Testfall werden. Sollte sich zeigen, dass überschüssige Biomasse wirtschaftlich für das Bitcoin-Mining genutzt werden kann, könnten ähnliche Modelle künftig auch in anderen Agrarregionen entstehen. Während viele Miner derzeit auf den KI-Boom setzen, versucht Tether damit einen anderen Wettbewerbsvorteil aufzubauen: den Zugang zu günstiger und erneuerbarer Energie – dem vielleicht wichtigsten Rohstoff für die Zukunft des Bitcoin-Minings.

Bitcoin-Layer-2 als neuer Wachstumstreiber? Darum sorgt Bitcoin Hyper für Aufmerksamkeit

Während Projekte wie das Tether-Mining-Vorhaben zeigen, wie sich die Energieversorgung von Bitcoin weiterentwickelt, arbeiten andere Teams an der technologischen Weiterentwicklung des Netzwerks selbst. Genau hier kommen sogenannte Bitcoin-Layer-2-Lösungen ins Spiel. Viele Entwickler sehen in ihnen einen möglichen Kurstreiber für die kommenden Jahre.

Die Grundidee ist einfach: Bitcoin gilt als sicherstes und dezentralstes Blockchain-Netzwerk der Welt, stößt jedoch bei Geschwindigkeit und Skalierbarkeit an Grenzen. Layer-2-Netzwerke sollen dieses Problem lösen. Sie verlagern Transaktionen auf eine zusätzliche Ebene und ermöglichen dadurch schnellere sowie günstigere Anwendungen. Gleichzeitig bleibt die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks erhalten.

Sollten sich Bitcoin-L2-Lösungen durchsetzen, könnte dies auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen. Denn viele dieser Systeme nutzen BTC als zentrale Reservewährung oder zur Absicherung ihrer Infrastruktur. Damit würden neue Anwendungsfälle entstehen, die über die reine Wertaufbewahrung hinausgehen.

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Ein Projekt, das in diesem Bereich aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Das Vorhaben kombiniert zentrale Elemente des Bitcoin-Ökosystems mit der hohen Geschwindigkeit moderner Smart-Contract-Netzwerke. Ziel ist es, die Sicherheit von Bitcoin mit der Skalierbarkeit und Nutzerfreundlichkeit aktueller Layer-1-Blockchains wie Solana zu verbinden.

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Im Mittelpunkt steht dabei eine Zero-Knowledge-Bridge, die Vermögenswerte zwischen der Bitcoin-Hauptkette und der Layer-2-Infrastruktur übertragen soll. Dadurch könnten künftig Anwendungen entstehen, die bislang auf Bitcoin nur eingeschränkt möglich waren. Dazu zählen beispielsweise DeFi-Anwendungen, schnelle Zahlungen oder komplexere Smart Contracts.

Auch bei Investoren stößt das Projekt auf Interesse. Trotz des aktuell schwierigen Marktumfelds und der anhaltenden Schwäche vieler Kryptowährungen konnte Bitcoin Hyper im laufenden Presale bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Das deutet auf ein weiterhin hohes Interesse an neuen Bitcoin-Infrastrukturlösungen hin.

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