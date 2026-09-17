Ethereum kämpft um die Marke von 2.400 US-Dollar, nachdem der Clarity Act bei einer Abstimmung im US-Senat die nötigen 60 Stimmen verfehlt hat und Anleger am Dienstag 141 Millionen US-Dollar aus Ethereum-Spot-ETFs abgezogen haben. Das politische Votum und die gemeldeten Kapitalabflüsse fielen in eine Phase, in der ETH nahe einer wichtigen Kursmarke notierte.

ETH gerät durch Clarity-Aus und ETF-Abflüsse unter Druck

Der Kryptomarkt reagierte am Dienstag auf das verfehlte Votum über den Clarity Act im US-Senat. Laut FXStreet fiel Ethereum daraufhin um rund 5 Prozent in Richtung 2.400 US-Dollar. Zuvor hatte der Kurs über Wochen zwischen 2.350 und 2.550 US-Dollar gependelt.

Binnen 24 Stunden wurden rund 220 Millionen US-Dollar an Positionen liquidiert. Davon entfielen 194 Millionen US-Dollar auf Wetten auf steigende Kurse. Parallel verzeichneten Spot-ETFs auf Ethereum laut SoSoValue Nettoabflüsse von 141 Millionen US-Dollar. Damit drehten die Flussdaten gegenüber den zuvor gemeldeten positiven Nettozuflüssen ins Minus.

Warum 2.400 US-Dollar zur entscheidenden Schwelle wird

Die Marke von 2.400 US-Dollar steht im Mittelpunkt, weil Ethereum nach dem Rückgang in ihre Nähe gerückt ist. Der vorherige Handel in der Spanne zwischen 2.350 und 2.550 US-Dollar liefert dabei den unmittelbaren Rahmen für die Einordnung der aktuellen Bewegung.

Die Liquidationen bei Long-Positionen und die ETF-Abflüsse zeigen, dass sowohl gehebelte Positionen als auch die Kapitalflüsse in Ethereum-Produkte am Dienstag unter Druck standen. Welche regulatorischen Folgen das verfehlte Senatsvotum für den Clarity Act und den US-Kryptomarkt haben könnte, bleibt offen. Das Abstimmungsergebnis bedeutet zunächst, dass der Gesetzentwurf die erforderliche Hürde in diesem Verfahrensschritt nicht genommen hat.

ETH fällt auf rund 2.397 Dollar

Die Kursdaten von CoinDesk zeigen ETH bei etwa 2.397 US-Dollar und damit 3,5 Prozent niedriger als 24 Stunden zuvor. Nach dem Rückgang näherte sich der Kurs damit der unteren Zone der zuvor beobachteten Handelsspanne zwischen 2.350 und 2.550 US-Dollar.

Ob die Bewegung eine weitergehende Korrektur nach sich zieht oder eine kurzfristige Reaktion auf das politische Ereignis bleibt, lässt sich anhand der vorliegenden Daten nicht eindeutig beantworten. Für die kurzfristige Beobachtung stehen daher sowohl die Kursentwicklung um 2.400 US-Dollar als auch die weiteren ETF-Flussdaten im Fokus.

Ausblick: Fed-Entscheidung als nächster Kurstermin

Am Abend des 16. September stand zusätzlich die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Der Termin folgte auf den Kursrückgang und die ETF-Abflüsse des Dienstag. Für die weitere Ethereum-Entwicklung bleibt relevant, wie der Markt auf die Fed-Entscheidung reagiert, ob die ETF-Abflüsse anhalten oder sich umkehren und ob ETH die Zone um 2.400 US-Dollar halten kann.

Risikohinweis: Die genannten Kursdaten, Liquidationen und ETF-Kapitalflüsse beschreiben eine kurzfristige Marktsituation und ersetzen keine eigene Prüfung. Weitere Einordnungen zu ETF-Kapitalflüssen bei Bitcoin und Ethereum können zusätzlichen Kontext für die eigene Einordnung liefern.