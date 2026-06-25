Ethereum Foundation: Massiver Stellenabbau und Neuausrichtung

Das Wichtigste in Kürze

Anstelle der bisherigen funktionalen Struktur treten nun fünf Cluster: Der Protocol Layer konzentriert sich auf Post-Quanten-Sicherheit, zkEVM und L1-Privatsphäre.

Der Access Layer entwickelt Tools, die es Nutzern und KI-Agenten ermöglichen, On-Chain-Transaktionen durchzuführen und Aufgaben zu delegieren, ohne auf Intermediäre angewiesen zu sein.

Der User Layer betreibt empirische Forschung zur tatsächlichen Nutzung des ETH-Netzwerks, um Protokoll-Entscheidungen fundiert zu treffen.

Die Schlagzeilen im Krypto-Sektor werden derzeit von der Ethereum Foundation (EF) dominiert. Am 23. Juni 2026 gab die Stiftung bekannt, dass sie 54 Stellen gestrichen hat – das entspricht etwa 20 % der rund 270 Mitarbeiter umfassenden Belegschaft. Doch es geht nicht nur um Personal: Laut einem Blogpost von Vitalik Buterin auf der offiziellen Seite der EF wurde auch das Betriebsbudget für 2026 um 40 % gekürzt. Die verbleibende Organisation wird in fünf thematische Cluster sowie dedizierte operative und Management-Support-Funktionen umstrukturiert.

Dieser Schritt ist mehr als eine reine Reduzierung der Mitarbeiterzahl. Es handelt sich um einen bewussten strategischen Schwenk weg von der historischen Rolle der EF als zentraler Entwicklungsmotor von Ethereum hin zu einem enger gefassten Mandat als Aufsichtsorgan des Protokolls – mit der entsprechenden finanziellen Architektur im Hintergrund.

Ethereum News: Entlassungen und die neue Cluster-Struktur

Anstelle der bisherigen funktionalen Struktur treten nun fünf Cluster: Der Protocol Layer konzentriert sich auf Post-Quanten-Sicherheit, zkEVM und L1-Privatsphäre. Der Access Layer entwickelt Tools, die es Nutzern und KI-Agenten ermöglichen, On-Chain-Transaktionen durchzuführen und Aufgaben zu delegieren, ohne auf Intermediäre angewiesen zu sein. Der User Layer betreibt empirische Forschung zur tatsächlichen Nutzung des ETH-Netzwerks, um Protokoll-Entscheidungen fundiert zu treffen. Der Community Layer verwaltet die öffentliche Positionierung der EF in den Bereichen Krypto, Open-Source-Software und Kryptographie-Forschung. Schließlich befasst sich der Institutional Layer mit Finanzinstituten, Unternehmen, Regierungen und Akademikern bezüglich der Ethereum-Integration und der Verfolgung politischer Richtlinien.

Today, the EF is changing shape, concluding a months-long process of reorganization as part of the implementation of the Mandate and the Treasury Management Policy.



We come out of this process with the structure, activities, and people necessary for execution on the critical… — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) June 23, 2026

Das veröffentlichte Mandat des Protocol Layer-Clusters stellt klar, dass dieser „nicht existiert, um Ethereum vermarktbarer zu machen, auf kurzfristige Interessen auszurichten oder es in eine weitere, von Intermediären kontrollierte Finanzschiene zu verwandeln.“ Diese Formulierung ist ein deutliches Signal für die angestrebte Distanz der EF zu TradFi-nahen Produktentwicklungen, selbst wenn der Institutional Layer den Austausch mit genau diesen Partnern vertieft.

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Das Stiftungsmodell und die finanzielle Mechanik hinter den Kürzungen

Die Umstrukturierung treibt eine Neuausrichtung der Treasury-Politik der EF voran, die bereits im Juni 2025 begann und im März 2026 in einem 38-seitigen Mandat formalisiert wurde.

Aktuell belaufen sich die jährlichen Ausgaben auf etwa 15 % des verbleibenden Treasury-Vermögens. Ziel des neuen „Endowment Models“ (Stiftungsmodells) ist es, diese Rate bis 2030 auf etwa 5 % zu senken. Laut Recherchen der CoinMarketCap Academy beschreibt die Stiftung dieses Tempo als ausreichend, um den Betrieb auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten zu können.

Ausscheidende Mitarbeiter erhalten eine Abfindung von mindestens einem Monatsgehalt pro Dienstjahr, eine Rentenzahlung sowie Zugang zu einem Unterstützungsfonds, der Karrierecoaching und Hilfe bei der Vermittlung innerhalb des Ökosystems bietet. Seit Januar 2026 haben bereits neun Führungspersönlichkeiten die EF verlassen, darunter die ehemaligen Co-Executive Directors Tomasz Stańczak und Hsiao-Wei Wang. Interimistisch übernimmt Bastian Aue die Leitung.

This year, the EF is decreasing its budget by roughly 40%, which entails some difficult decisions. The goal of the decreases was set out in the Treasury Management Policy last year: the EF is transitioning into being a long-term-oriented endowment-based organization, shifting… — vitalik.eth (@VitalikButerin) June 23, 2026

Die Ankündigung erfolgte nur einen Tag nachdem ehemalige EF-Forscher Ethlabs ins Leben gerufen haben – ein unabhängiges Protokoll-Labor. Diese zeitliche Abfolge illustriert die breitere Verteilung der Ethereum-Entwicklungskapazitäten weg von der direkten Gehaltsliste der Stiftung. Dieser Wandel in der Blockchain-Governance, weg von einer zentralisierten Stiftungsfinanzierung hin zu einem verteilten Ökosystem unabhängiger Forschungseinheiten, ist genau das, was die neue Organisationslogik der EF unterstützen statt bekämpfen will.

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Finanzierungskontinuität und kurzfristige Risiken

Der ehemalige Core-Contributor Trent Van Epps äußerte in einer Community-Diskussion nach der Ankündigung eine deutliche Warnung: Die Kernentwicklung könnte innerhalb von drei bis neun Monaten vor einem strukturellen Finanzierungsengpass stehen, da Anreizprogramme für Clients zeitgleich mit der Budgetkürzung der EF auslaufen.

Dieser Zeitplan stellt das primäre kurzfristige Risiko dar, das es zu beobachten gilt – unabhängig von der langfristigen Frage, ob das Stiftungsmodell die Forschungsgeschwindigkeit im großen Stil aufrechterhalten kann.

Wir vermuten, dass der entscheidende Indikator in den nächsten zwei Quartalen nicht die Reaktion des ETH-Preises sein wird (der am Tag der Ankündigung um 0,46 % fiel und mit 1.668 $ bereits schwach aussah), sondern ob unabhängige Einheiten wie Ethlabs und andere vom Ökosystem finanzierte Gruppen die Protokollforschung übernehmen, welche die EF explizit zurückgefahren hat.

Joe Lubins Consensys hat einen eigenen Zeitplan für die zk-Proof-Entwicklung vorgelegt, der sich teilweise mit den Bereichen überschneiden könnte, aus denen sich die EF zurückzieht. Die analytische Kernfrage lautet nicht mehr, ob die EF eine Umstrukturierung benötigt, sondern ob die verteilten Finanzierungsmechanismen des Ökosystems die Lücke füllen können, bevor die Kontinuität der Forschung abreißt.