Ethereum-Netzwerkaktivität boomt, nicht jedoch der ETH-Preis

Das Wichtigste in Kürze

Laut dem CryptoQuant-Bericht überstiegen die Smart-Contract-Aufrufe im Februar 40 Millionen pro Tag, und auch die durch interne Vertragsschlüsse getriebenen Token-Transfers stellten Rekorde auf.

Das Unternehmen führte den Anstieg eher auf eine breite Akzeptanz in den Bereichen DeFi, Stablecoins und automatisierte Protokollaktivitäten zurück als auf einen einzelnen Katalysator.

Während sich der Markt in einer prekären Lage befindet und sowohl BTC als auch ETH nicht in der Lage sind, ihre unmittelbaren Widerstände in Unterstützungen umzuwandeln, zeigt die Ethereum-Netzwerkaktivität, dass die täglich aktiven Adressen im Februar 2026 die Marke von 700.000 überschritten haben – mehr als die während des Bullenmarktes 2021 verzeichneten Höchststände.

ETH ist in den letzten sechs Monaten um etwa 30 % gefallen und notiert nahe der Marke von 2.000 USD, während das Netzwerk Transaktionen in historischem Ausmaß verarbeitet.

Die Kluft zwischen der Leistung des Ethereum-Netzwerks und dem Wert von ETH war selten größer.

MEHR ENTDECKEN: Beste neue Kryptowährungen 2026

Ethereum-Netzwerkaktivität: Ein Blick auf die Daten

Laut dem CryptoQuant-Bericht überstiegen die Smart-Contract-Aufrufe im Februar 40 Millionen pro Tag, und auch die durch interne Vertragsschlüsse getriebenen Token-Transfers stellten Rekorde auf. Das Unternehmen führte den Anstieg eher auf eine breite Akzeptanz in den Bereichen DeFi, Stablecoins und automatisierte Protokollaktivitäten zurück als auf einen einzelnen Katalysator.

Die täglich aktiven Adressen lagen im gleitenden 30-Tage-Durchschnitt bei 837.200, was einer Steigerung von 82 % gegenüber der Situation vor fünf Jahren und ca. 1.100 % im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt entspricht. Die Erstellung neuer Wallets erreichte 284.800 pro Tag, ein Anstieg von 64 % gegenüber vor fünf Jahren. Über 37,7 Millionen ETH sind derzeit gestakt, was das umlaufende Angebot reduziert, während Liquid-Staking-Protokolle den Nutzern weiterhin Zugang zu diesen Mitteln ermöglichen.

ENTDECKEN: Was ist die nächste Krypto-Explosion im Jahr 2026?

ETH-Preisanalyse: Divergenz zwischen Netzwerkaktivität und Preis

Keine dieser Zahlen hat sich in einer Preisunterstützung niedergeschlagen. Die Einjahresveränderung der realisierten Marktkapitalisierung von ETH ist ins Negative gedreht. Ethereum wird im Vergleich zu Bitcoin schneller an Handelsplätze transferiert: ein Muster, das auf erhöhten Verkaufsdruck hindeutet.

Die Analyse von CryptoQuant zeigte, dass sich die jüngsten Daten bei hohen Aktivitätsniveaus, aber relativ niedrigen Preisniveaus häufen. Dies deutet darauf hin, dass das inkrementelle Nutzungswachstum heute eine geringere Erklärungskraft für die Bewertung von ETH hat als in früheren Zyklen. In den Jahren 2018 und 2021 ging eine steigende On-Chain-Aktivität mit Preisrallies einher. Diese Beziehung hat sich erheblich abgeschwächt.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein großer Ethereum-Wal im selben Zeitraum der Spitzenaktivität im Netzwerk erhebliche ETH-Bestände abgestoßen hat, was einen zusätzlichen Abwärtsschlag erzeugt, während die Nutzungskennzahlen steigen.

Daten von DefiLlama zeigen, dass Ethereum in den letzten 30 Tagen Transaktionsgebühren in Höhe von etwa 10,3 Millionen USD generiert hat und damit hinter Tron mit fast 25 Millionen USD und Solana mit etwa 20 Millionen USD auf Platz drei liegt. Base, das Ethereum-Layer-2-Netzwerk von Coinbase, generierte im gleichen Zeitraum etwa das Dreifache des Protokollumsatzes von Ethereum.

Der Erfolg der eigenen Infrastruktur von Ethereum kannibalisiert teilweise die Ökonomie seines Base-Layers.

Kann On-Chain-Stärke endlich eine Preisanpassung erzwingen?

Eine signifikante Erholung von ETH würde wahrscheinlich eine Umkehr der Kapitalflussdynamik erfordern. Konkret beschleunigen sich die Abflüsse von den Börsen, und die realisierte Marktkapitalisierung kehrt in den positiven Bereich zurück. Katalysatoren auf Protokollebene in der Ethereum-Roadmap 2026, die auf evidenzbasierte Skalierung bei gleichzeitigen L2-Wachstum setzen, könnten bei termingerechter Umsetzung als Narrativ dienen.

Das Abwärtsrisiko besteht darin, dass die Stagnation der Gebühreneinnahmen anhält und sich die L2-Fragmentierung vertieft, ohne dass ein Mechanismus vorhanden ist, um den Wert zurück zum Base-Layer zu leiten. Sollten die Stablecoin-Abrechnungsvolumina und das DeFi TVL, das in der Woche vom 2. bis 8. März mit über 56 Milliarden USD einen Höchststand erreichte, bevor es abflaute, parallel zu den Preisen nachgeben, würde das aktivitätsgetriebene Bullen-Szenario seine verbleibende Stütze verlieren.

Rekordnutzung ohne Gebühreneinnahmen und ohne Kapitalzuflüsse ist eine andere Art von Rekord, als ihn die Ethereum-Befürworter erwartet hatten. Ob der Markt schließlich die Infrastruktur oder weiterhin die Kapitalströme bewertet, ist die Frage, die das Jahr 2026 endgültig beantworten könnte.