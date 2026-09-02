Ethereum-News: BitMine kauft massiv ETH trotz Seitwärtsphase

Das Wichtigste in Kürze

Mit einem aktuellen Kurs von 2.474,53 $ bewegt sich ETH in einer sich verengenden Spanne.

Der Widerstand konzentriert sich im Bereich von 2.484 $ bis 2.500 $, mit einer weiteren Hürde zwischen 2.540 $ und 2.580 $.

In den heutigen Ethereum-News notiert ETH bei 2.450 $, was einem moderaten Rückgang von -0,4 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Der Kurs bleibt weiterhin unter der hartnäckigen Marke von 2.500 $ gefangen, an der zuletzt jeder Ausbruchsversuch scheiterte. Diese zähe Seitwärtsbewegung hat BitMine Immersion Technologies jedoch nicht davon abgehalten, ihre Strategie fortzusetzen: Seit nunmehr 65 Wochen kauft das Unternehmen kontinuierlich ETH nach. Das Ausmaß der jüngsten Transaktion sorgt dabei für besonderes Aufsehen.

BitMine (BMNR) hat in der vergangenen Woche 53.501 ETH erworben – der größte wöchentliche Zukauf seit Juni. Damit steigen die Gesamtbestände auf 5,901 Millionen ETH, was bei aktuellen Preisen einem Wert von rund 14,63 Milliarden $ entspricht.

TOM LEE BOUGHT $134M OF ETH



This was Bitmine’s biggest weekly ETH buy in over 2 months. They now hold $14.35B of ETH, or 4.89% of the total ETH supply.



They only need to buy $324.5M more of ETH to reach 5% of supply. pic.twitter.com/LMBPk7i4hb — Arkham (@arkham) September 1, 2026

Der Vorstandsvorsitzende Thomas Lee begründete diesen Schritt mit der Outperformance von ETH gegenüber dem S&P 500 im dritten Quartal, die er auf 5.430 Basispunkte beziffert. Zudem verwies er auf die für Mitte September anstehende Abstimmung im Senat über den CLARITY Act, der als potenzieller Katalysator für institutionelle Anleger gilt.

Das Akkumulationsmuster von BitMine wird durch einen Stake von 5,067 Millionen ETH im eigenen MAVAN-Validator-Netzwerk ergänzt, was geschätzte jährliche Staking-Einnahmen von 335 Millionen $ generiert.

ENTDECKEN SIE: Ethereum XRP Deutschland

$ETH has been stuck between the $2,400-$2,500 level.



For more upside, Ethereum needs a weekly close above the $2,550 level. pic.twitter.com/IzM6ko9sgv — Ted (@TedPillows) September 1, 2026

Ethereum-News: Kann ETH diese Woche auf 2.650 $ steigen?

Mit einem aktuellen Kurs von 2.474,53 $ bewegt sich ETH in einer sich verengenden Spanne. Der Widerstand konzentriert sich im Bereich von 2.484 $ bis 2.500 $, mit einer weiteren Hürde zwischen 2.540 $ und 2.580 $.

Unterstützung findet der Kurs bei 2.400 $ bis 2.410 $, gefolgt von einem stärkeren Boden nahe 2.326 $ (23,6 % Fibonacci-Retracement) und dem 20-Tage-Durchschnitt. Die Volatilität stieg bis zum 31. August sprunghaft an, bevor sie in die aktuelle Konsolidierung überging – ein Muster, das Analysten eher als unentschlossen denn als richtungsweisend beschreiben.

Bullenszenario: Ein klarer Ausbruch über 2.500 $ bis 2.550 $ würde den Weg in Richtung 2.650 $ ebnen, unterstützt durch die Treasury-Nachfrage von Akteuren wie BitMine und das Momentum rund um den CLARITY Act.

Basisszenario: Anhaltendes Hin und Her zwischen 2.400 $ und 2.500 $, während der Markt auf die Entscheidung im Senat wartet.

Bärenszenario: Sollte die Unterstützung bei 2.400 $ nicht halten, könnte der Preis in Richtung 2.247 $ bis 2.030 $ abrutschen, wo wichtige gleitende Durchschnitte zusammentreffen. Tom Lee von Fundstrat hält laut CoinMarketCap an einem Kursziel von 6.000 $ bis 2026 fest – ein langfristiger Horizont, der jedoch wenig über die Range der aktuellen Woche aussagt.

Bitcoin Hyper visiert Upside für Early Mover an, während Ethereum Schlüsselmarken testet

Die Käufe von BitMine bestätigen die langfristige Ethereum-Thesis. Doch bei einer Treasury von 14,63 Milliarden $ und einer Marktkapitalisierung, die das institutionelle Interesse bereits weitgehend eingepreist hat, scheint das asymmetrische Aufwärtspotenzial größtenteils ausgeschöpft.

Trader, die eine Wiederholung der frühen Akkumulationsphase von ETH suchen, blicken nun früher in den Zyklus – hin zum Infrastrukturaufbau von Bitcoin.

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich als das erste Bitcoin Layer-2-Netzwerk mit Integration der Solana Virtual Machine (SVM). Das Ziel sind Ausführungsgeschwindigkeiten, die schneller als Solana selbst sein sollen, während die Sicherheit auf der Basis-Ebene von Bitcoin verankert bleibt.

Der Presale hat bereits 33.092.631,38 $ bei einem Token-Preis von 0,0136855 $ gesammelt. Zudem werden Staking-Belohnungen mit einer Berichten zufolge hohen jährlichen Rendite (APY) angeboten.

Die dezentrale kanonische Bridge des Projekts soll die langjährigen Probleme von Bitcoin lösen: mangelnde Programmierbarkeit, langsame Transaktionsgeschwindigkeiten, hohe Gebühren und das Fehlen nativer Smart Contracts.

ENTDECKEN SIE: Bitcoin Hyper kaufen

Dieser Artikel stellt keine Finanzberatung dar. Kryptowährungsmärkte sind hochvolatil. Führen Sie eigene Recherchen durch, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.