Ripple Kurs Analyse: Schafft XRP den Sprung über 1,55 $?

Das Wichtigste in Kürze

XRP muss bei 1,44 $ die Widerstände zwischen 1,47 $ und 1,55 $ überwinden, um die Fortsetzung der Rally zu bestätigen; ein Scheitern riskiert ein Abrutschen Richtung 1,31 $.

Der 200-Tage EMA bei ca 1,27 $ ist die Makro-Linie, die zwischen einer bullischen Struktur und einem tieferen bärischen Umkehrszenario entscheidet.

Ripple (XRP) notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei rund 1,44 $. Das entspricht einem Minus von etwa 1,8 % auf Tagessicht, dennoch hält sich der Token stabil über der Support-Zone, die bereits die Konsolidierung Ende August begrenzte. Dieser verteidigte Boden ist entscheidend. Die zentrale Frage lautet nun, ob XRP genug Kraft für einen Ausbruch über den Widerstand besitzt, um die Rally fortzusetzen – die den Kurs im letzten Monat von 1,00 $ bis auf eine Spitze nahe 1,70 $ trieb – oder ob dies lediglich eine Atempause vor einer tieferen Korrektur ist.

In den vergangenen 48 Stunden verzeichnete XRP eine Erholung mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen zwischen 4 und 5,5 Milliarden Dollar, was die Marktkapitalisierung auf rund 90 bis 91 Milliarden Dollar hob. Trotz eines leichten Rückgangs in dieser Woche bleibt der Token auf Monatssicht etwa 27 % im Plus – eine Divergenz, die Krypto-Trader in den sozialen Medien derzeit genauestens analysieren.

Abseits des Kursgeschehens bewegte ein Coldcard-Hacker erstmals seit dem „Wave 3“-Angriff gestohlene Bitcoin und tauschte diese via THORChain in Ethereum um. Dies ruft in Erinnerung, dass On-Chain-Forensik ein aktuelles Thema bleibt, auch wenn die Preis-Action derzeit die Schlagzeilen dominiert. Vor dem Hintergrund eines Marktes, in dem der Risikoappetit für die großen Kryptowährungen vorsichtig zurückkehrt, lohnt sich ein genauer Blick auf die technische Struktur von XRP.

Kann der XRP-Kurs diese Woche 1,55 $ erreichen?

The net position delta of $XRP has increased compared to the previous rally.



Upward momentum in the futures market is exploding. The upside potential is very high. pic.twitter.com/yqKDtMhlDk — CW (@CW8900) September 4, 2026

XRP handelt aktuell um 1,44 $ und zeigt sich nach dem starken Aufschwung der letzten Woche heute eher seitwärts bis leicht schwächer. Jüngste Analysen des Rücksetzers zeigen, dass der Token wiederholt das Band zwischen 1,40 $ und 1,47 $ getestet hat – eine Zone, die je nach Handelssitzung sowohl als Sprungbrett als auch als Deckel fungierte.

Ein Volumen von 4 bis 5,5 Milliarden Dollar deutet darauf hin, dass das Interesse der Marktteilnehmer nicht versiegt ist, was für die Bullen konstruktiv zu werten ist. Der unmittelbare Support liegt bei 1,35 $ bis 1,36 $. Ein tieferer, makroökonomischer Boden findet sich beim 200-Tage Exponential Moving Average (EMA) nahe 1,27 $ – ein Level, das Analysten als Trennlinie zwischen bullischer und bärischer Struktur betrachten. Widerstände liegen gestaffelt bei 1,47 $, 1,55 $ und 1,61 $.

Bull-Case: Ein Schlusskurs über 1,47 $ macht den Weg frei für einen Lauf in Richtung 1,61 $.

Ein Schlusskurs über 1,47 $ macht den Weg frei für einen Lauf in Richtung 1,61 $. Base-Case: Anhaltende Seitwärtsbewegung zwischen 1,35 $ und 1,47 $, während der Markt die jüngsten Gewinne verarbeitet.

Anhaltende Seitwärtsbewegung zwischen 1,35 $ und 1,47 $, während der Markt die jüngsten Gewinne verarbeitet. Bear-Case: Ein Durchbruch unter 1,31 $ (20-Tage EMA) würde die kurzfristige Struktur entwerten und den Kurs zurück Richtung 1,12 $ drücken.