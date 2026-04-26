Ethereums Staking-Queue wirkt sehr bullisch

Das Wichtigste in Kürze

Ethereums Daten zum Staking offenbaren bullisches Momentum.

Interesse am Staking steigt, immer mehr ETH landen im Staking.

Rund die Hälfte aller ETH befinden sich aktuell in Smart Contracts.

Ethereum bleibt die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt und notiert aktuell rund um 2.300 US-Dollar in einer Phase der Konsolidierung. Nach der starken Volatilität der vergangenen Monate wirkt der Markt derzeit abwartend. Doch unter der Oberfläche entwickeln sich zunehmend spannende Dynamiken. Vor allem Angebots- und Nachfrageseite könnten sich in den kommenden Wochen deutlich verschieben.

Ein zentraler Treiber ist dabei das Staking, das immer stärker in den Fokus rückt. Neue Daten zeigen hier eine klare Tendenz – und diese könnte sich als überraschend bullisch für den weiteren Kursverlauf von Ethereum erweisen.

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Staking-Boom sorgt für strukturellen Angebotsdruck bei Ethereum

Aktuelle On-Chain-Daten zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung im Ethereum-Ökosystem: Über 3 Millionen ETH – im Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar – warten derzeit darauf, in das Staking-System aufgenommen zu werden. Gleichzeitig liegt die Menge an ETH, die aus dem Staking entfernt werden soll, nur bei rund 322.000 ETH. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach Staking die Ausstiegswünsche um ein Vielfaches übersteigt – konkret um den Faktor 9,5.

MORE THAN $7 BILLION IN ETH WAITING TO BE STAKED At time of writing, some 3,051,482 $ETH, worth over $7 billion, is waiting to be staked on the @Ethereum network. At the same time, only 322,182 $ETH is waiting to be unstaked. On this basis, $ETH's staking entry queue outpaces… pic.twitter.com/d3FFudMoet — BSCN (@BSCNews) April 25, 2026

Diese Dynamik ist aus markttechnischer Sicht hochrelevant. Denn gestaktes ETH wird dem frei verfügbaren Angebot entzogen. Je mehr Coins langfristig gebunden sind, desto geringer ist der Verkaufsdruck am Spotmarkt. Gleichzeitig signalisiert die hohe Eintritts-Queue, dass Investoren bereit sind, ihre ETH langfristig zu halten und Rendite über Staking zu generieren, anstatt kurzfristig zu verkaufen.

Darüber hinaus verstärkt dieser Trend das Vertrauen in das Netzwerk. Staking gilt als Commitment zum System – sowohl von institutionellen als auch privaten Investoren. Die aktuell stark steigende Nachfrage deutet somit auf eine zunehmende Überzeugung hin, dass Ethereum langfristig an Bedeutung gewinnt.

Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte dies zu einem strukturellen Angebotsengpass führen. In Kombination mit steigender Nachfrage – etwa durch neue Anwendungen, institutionelle Adoption oder makroökonomische Impulse – ergibt sich daraus ein klar bullisches Setup für Ethereum.

Validator-Queue explodiert: Staking-Nachfrage erreicht neue Extremwerte

Die aktuellen Daten zur Validator-Queue unterstreichen die bullische Dynamik im Ethereum-Staking eindrucksvoll. Besonders auffällig ist der massive Anstieg der Entry-Queue (blau), die zuletzt wieder auf rund 3 Millionen ETH angestiegen ist. Noch zu Jahresbeginn lag dieser Wert deutlich niedriger, ehe es ab Januar zu einer regelrechten Explosion der Nachfrage kam. Parallel dazu ist die Exit-Queue (rot) nahezu vollständig kollabiert und bewegt sich aktuell nur auf einem minimalen Niveau.

Diese Divergenz zeigt klar: Immer mehr Marktteilnehmer wollen ETH langfristig binden, während kaum Kapital aus dem Staking abgezogen wird.

Noch spannender wird die Situation beim Blick auf die Wartezeiten. Die Queue Wait Time für neue Validatoren ist zuletzt auf über 50 Tage angestiegen, zwischenzeitlich sogar auf über 70 Tage. Das bedeutet konkret: Wer heute ETH staken möchte, muss teils mehrere Wochen warten, bis die Coins tatsächlich aktiv am Netzwerk teilnehmen können. Auch das ist ein starkes Signal für die enorme Nachfrage nach Staking-Rewards und die hohe Überzeugung der Investoren.

Historisch betrachtet gehen solche Phasen häufig mit einer Verknappung des verfügbaren Angebots einher. Denn während Millionen ETH in der Warteschlange „geparkt“ sind, stehen sie dem Markt nicht zur Verfügung. Gleichzeitig bleibt die Exit-Queue niedrig, was zusätzlichen Verkaufsdruck verhindert.

In Summe entsteht damit ein struktureller Angebotsengpass, der sich bei steigender Nachfrage schnell in Preisbewegungen übersetzen kann. Genau diese Konstellation könnte sich als einer der entscheidenden Faktoren für die nächste größere Bewegung bei Ethereum erweisen.

Immer mehr ETH in Smart Contracts gebunden: Angebot schrumpft weiter

Ein weiterer zentraler On-Chain-Indikator bestätigt die bullische Struktur bei Ethereum: Der Anteil des gesamten ETH-Angebots, der in Smart Contracts gebunden ist, steigt seit Jahren kontinuierlich an und hat zuletzt neue Höchststände erreicht. Mittlerweile befinden sich über 40 Prozent des gesamten Supplies in DeFi-Protokollen, Staking-Verträgen und anderen Anwendungen – Tendenz weiter steigend.

Diese Entwicklung ist aus Marktsicht besonders relevant, da gebundenes ETH dem freien Umlauf entzogen wird. Coins, die in Smart Contracts liegen, stehen kurzfristig nicht für Verkäufe zur Verfügung. Dadurch reduziert sich das liquide Angebot am Markt deutlich, während die Nachfrage – etwa durch institutionelle Investoren oder neue Anwendungsfälle – perspektivisch weiter wachsen kann.

Historisch zeigt sich zudem, dass steigende Smart-Contract-Bindung häufig mit positiven Kursphasen einhergeht. Der Grund liegt auf der Hand: Eine strukturelle Verknappung trifft auf wachsende Nutzung des Netzwerks.

In Kombination mit der steigenden Staking-Nachfrage ergibt sich somit ein klar bullisches Gesamtbild für Ethereum, das langfristig weiteres Aufwärtspotenzial impliziert. Das unterstützt eine bullische Ethereum Prognose.

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