Ethereum vs. Bitcoin: Altcoin-Rallye voraus?

Das Wichtigste in Kürze

Trotz eines Marktumbruchs mit ersten Abflüssen seit 15 Wochen bleibt Ethereum stabil und verzeichnet 133 Millionen USD Zuflüsse.

Bitcoin-Dominanz sinkt deutlich von 65 % auf kurzzeitig 59 %.

Auch Altcoins wie XRP und Solana ziehen weiter Kapital an.

Makro-Signale (M2-Liquidität, Fed-Zinserwartungen) untermauern mittelfristig optimistische Prognosen für Bitcoin und stärken den Altcoin-Ausblick.

Der Blick auf die aktuellen Marktdaten zeigt eine mögliche Trendwende an: Nachdem Digital Assets über mehrere Wochen hinweg starke Zuflüsse verzeichnen konnten, drehte der Trend erstmals seit 15 Wochen deutlich ins Negative. Mit Abflüssen von insgesamt 223 Millionen US-Dollar erlebt der Markt einen Rückschlag. Besonders Bitcoin litt unter diesem Abwärtstrend; Ethereum allerdings und andere Altcoins hingegen konnten weiter Zuflüsse verbuchen. Ist das der Startschuss für eine Altcoin-Season? Ein genauer Blick auf die Daten offenbart spannende Entwicklungen.

Wacklige Weltwirtschaftsdaten weiter Risiko; trotzdem Bitcoin bei 200.000 US-Dollar Ende des Jahres?

Die Lage der Weltwirtschaft bleibt angespannt: Globale Schuldenberge, instabile Immobilienmärkte in den USA und zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit in Japan könnten die Stimmung an den globalen Märkten schnell ins Negative kippen lassen. Gleichzeitig wächst der Druck auf US-Notenbankchef Jerome Powell, dessen Entscheidungen maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung haben dürften.

Dennoch gibt es Hoffnung auf eine positive Entwicklung: Analysten prognostizieren auf Basis der stetig wachsenden globalen Liquidität (M2-Geldmenge) einen möglichen Anstieg des Bitcoin-Kurses auf bis zu 200.000 US-Dollar bis Ende 2025. Eine ausführliche Analyse dazu findest du hier in der Bitcoin-Prognose.

Unterstützt wird diese optimistische Einschätzung durch die neuesten Erwartungen der Märkte: Laut Daten der CME FedWatch rechnen Investoren aktuell mit mindestens zwei Zinssenkungen bis Jahresende. Sollte Powell diesen Erwartungen entsprechen, könnte das die Rallye sowohl an den Aktien- als auch an den Kryptomärkten zusätzlich befeuern. Allerdings steht auch ein mögliches Szenario im Raum, in dem Powell, um die Unabhängigkeit der Federal Reserve zu wahren, seinen Posten vorzeitig räumen könnte.

Erster Kapitalabfluss nach 15 Wochen: Bitcoin verliert massiv – Ethereum widersteht der Krise

Die jüngsten Zahlen der Coinshares Reports zeigen eine deutliche Trendwende bei digitalen Anlageprodukten. Nach einem Rekordstart mit Zuflüssen von 883 Millionen US-Dollar kehrte sich die Stimmung rapide um und mündete schließlich in wöchentlichen Abflüssen von 223 Millionen US-Dollar. Hauptverantwortlich dafür waren laut CoinShares restriktive Aussagen des Federal Open Market Committee (FOMC) sowie unerwartet robuste US-Wirtschaftsdaten, die eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank erwarten lassen. Anleger wurden vorsichtiger, Gewinnmitnahmen haben vermehrt eingesetzt.

Bitcoin verliert massiv, Altcoin-Markt gewinnt an Dynamik

Bitcoin musste dabei besonders Federn lassen und verzeichnete Abflüsse von satten 404 Millionen US-Dollar. Dennoch bleibt die Bilanz seit Jahresbeginn positiv: Starke 20 Milliarden US-Dollar Zuflüsse konnte Bitcoin bislang im Jahr 2025 verzeichnen.

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum, widersteht dem allgemeinen negativen Sentiment und verbuchte trotz widriger Marktbedingungen nun die fünfzehnte Woche in Folge positive Nettozuflüsse. Insgesamt flossen letzte Woche 133 Millionen US-Dollar in Ethereum.

Ethereum ist nicht der einzige Altcoin, der trotz Marktkorrektur Zuflüsse verzeichnet. Laut CoinShares zeigten sich in der letzten Woche auch andere wichtige Altcoins wie XRP und Solana mit positiven Nettozuflüssen. XRP konnte 31,3 Millionen US-Dollar hinzugewinnen und auch Solana konnte immerhin 8,8 Millionen US-Dollar verbuchen. Selbst kleinere Coins zogen Anlegerinteresse auf sich und verbuchten Zuflüsse von insgesamt rund 9,3 Millionen US-Dollar.

Ethereum zieht an – Bitcoin-Dominanz schwindet

Investoren scheinen also verstärkt Kapital von Bitcoin in Ethereum umzuschichten, was darauf hinweist, dass die Altcoins, allen voran Ethereum, ihre Chance wittern, endlich aus dem Schatten von Bitcoin herauszutreten.

Auch die Daten von Coinmarketcap bestätigen dies: So ist die Bitcoin-Dominanz innerhalb der letzten 30 Tage von knapp 65 Prozent auf zwischenzeitlich rund 59 Prozent gefallen; aktuell mit kleinem Trend zurück nach oben bei 61 Prozent.

Fazit: Kippt der Markt nun zugunsten der Altcoins?

Mit dem zuletzt gesteigerten Interesse an Ethereum und rückläufiger Bitcoin-Dominanz könnten Altcoins jetzt ihre langersehnte Rallye beginnen. Viele Daten bestätigen die These, dass Kapital derzeit von Bitcoin in Richtung Altcoins umverteilt wird, was die Grundlage für eine mögliche Altcoin-Season darstellen könnte.

Dennoch bleibt Vorsicht geboten, da globale Risiken und Abhängigkeiten von den Aktien- und Geldmärkten bestehen bleiben. Ob Ethereum dauerhaft die Führungsrolle übernehmen kann und die Altcoins endlich nachhaltig durchstarten, werden die kommenden Wochen zeigen.