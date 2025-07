Rekordverluste bei Anleihen: Ist Bitcoin der neue Rettungsanker?

Was passiert, wenn die vermeintlich sichersten Anlagen der Welt ins Wanken geraten? Eine Krise in Japans Anleihenmarkt könnte genau das auslösen – und Bitcoin zum größten Profiteur machen. Warum Investoren weltweit das Vertrauen in Staatsanleihen verlieren und wieso Kryptowährungen dadurch neuen Aufwind bekommen, zeigt dieser Artikel.

Die Renditen auf japanische Staatsanleihen mit 30 Jahren Laufzeit sind am 15. Juli auf 3,2 % gestiegen – ein Wert, den es in dieser Form noch nie gab. Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr: Japans Staatsverschuldung liegt bei rekordverdächtigen 235 % des Bruttoinlandsprodukts.

Das Vertrauen in die Schuldenpolitik des Landes sinkt rapide. Die Bank of Japan muss nun mit geschätzten 198 Milliarden US-Dollar an nicht realisierten Verlusten auf ihren Anleihebeständen leben. Das ist ein Warnsignal, nicht nur für Japan, sondern für die Welt.



The reality is that global government bond market liquidity is at a record low, now BELOW 2008 levels.

This is exactly why Bitcoin and Gold are surging to record highs.

The market has all your answers.

Follow us @KobeissiLetter for real time analysis as this develops. pic.twitter.com/OTcvihQfR7

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 15, 2025