XRP und der Krypto-Höhenflug: Ripple-CEO erwartet neue Allzeithochs bis 2026

Das Wichtigste in Kürze

Ripple-CEO Brad Garlinghouse ist trotz der Marktvolatilität optimistisch und prognostiziert neue Krypto-Allzeithochs für 2026.

XRP erreichte 2025 ein neues Rekordhoch, liegt aktuell jedoch rund 47 % darunter.

Die regulatorische Entwicklung rund um den CLARITY Act könnte entscheidend für den nächsten Boom am Kryptomarkt werden.

Ein Hauch von Aufbruchstimmung liegt über dem Kryptomarkt – trotz der jüngsten Korrekturen. Ripple-CEO Brad Garlinghouse gibt sich im Gespräch mit CNBC äußerst optimistisch und sieht das Jahr 2026 als Wendepunkt für digitale Assets: Neue Allzeithochs für den Gesamtmarkt stehen seiner Einschätzung nach bevor. Besonders bemerkenswert: Auch wenn XRP nach einem Rekordhoch im vergangenen Jahr wieder deutlich an Wert verloren hat, bleibt Garlinghouse überzeugt von einem nachhaltigen Aufschwung.

Zwischen regulatorischen Entwicklungen und Marktbewegungen formiert sich ein Spannungsfeld, das Anleger, Experten und Unternehmen gleichermaßen in Atem hält. Wird 2026 das Jahr, in dem XRP und andere Kryptowährungen neue Höhen erklimmen?

Brad Garlinghouse auf Rekordjagd: Die Vision des Ripple-CEOs

Garlinghouse betonte in mehreren Interviews, dass er „sehr bullish“ in Bezug auf das kommende Jahr sei. Konkret erwartet der Ripple-Chef neue Höchststände für den gesamten Kryptomarkt – ohne jedoch einzelne Coins namentlich zu nennen. Im Dezember wurde er auf der Binance Blockchain Week noch konkreter: Dort prognostizierte er einen Bitcoin-Kurs von 180.000 US-Dollar bis Ende 2026. Damit würde Bitcoin seinen aktuellen Rekordwert um etwa 43 % übertreffen. Garlinghouse zufolge sind es insbesondere die fortschreitende Akzeptanz, wachsende institutionelle Beteiligung und regulatorische Klarheit, die ein neues Kapitel für Kryptowährungen im globalen Finanzsystem aufschlagen könnten.

Zwischen Euphorie und Realität: Die aktuelle Situation von XRP

Im Juli des vergangenen Jahres erreichte XRP nach sieben Jahren Seitwärtsbewegung ein beeindruckendes neues Allzeithoch von 3,65 US-Dollar. Doch mit der darauf folgenden Korrektur büßte die Ripple-Währung fast die Hälfte ihrer Gewinne ein und notiert aktuell um die 1,92 US-Dollar – etwa 47 % unter dem Spitzenwert. Trotzdem zeigt sich Garlinghouse von der robusten Entwicklung seines Ökosystems überzeugt. Während manche Anleger angesichts dieser Schwankungen verunsichert sind, verweist der CEO auf die Vielzahl an Partnerschaften und technologischen Fortschritten im Ripple-Universum. Laut Garlinghouse werde XRP weiter eine „sehr positive Dynamik“ entwickeln, die mittel- bis langfristig wieder für frische Impulse am Markt sorgen könnte.

Spirited dialogue during today’s WEF session (to say the least), but one important point of agreement across the panelists was that innovation and regulation aren’t on opposite sides. I firmly believe this is THE moment to use crypto and blockchain technology to enable economic… https://t.co/4d3jNeNC4h — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) January 21, 2026

Wegweisende Prognosen: Bitcoin als Leitstern für den Krypto-Markt

Einen besonderen Fokus legte Garlinghouse bei seiner Prognose auf den Marktführer Bitcoin. Seine Annahme: Ein BTC-Preis von 180.000 US-Dollar bis Ende 2026 ist realistisch – vorausgesetzt, der regulatorische Rahmen klärt sich weiter. Der aktuelle Kurs von etwa 89.000 US-Dollar zeigt, dass noch Potenzial nach oben besteht. Laut Garlinghouse wird Bitcoin durch institutionelles Interesse, technologische Weiterentwicklungen und die zunehmende Integration in etablierte Finanzsysteme ein zentraler Motor für den gesamten Kryptomarkt bleiben. Diese bullishe Einschätzung wirkt sich positiv auf die Wahrnehmung aller großen Kryptowährungen aus, auch auf XRP, und könnte zahlreiche Investoren anziehen.

Der CLARITY Act: Spielveränderer für Krypto-Regulierung

Ein Schlüsselfaktor in den optimistischen Ausblicken von Garlinghouse ist die regulatorische Entwicklung in den USA. Mit dem sogenannten CLARITY Act steht eine Gesetzesreform bevor, die Strukturen für die Kryptoindustrie schaffen soll. Obwohl die Debatte um den Gesetzesentwurf zuletzt an Dynamik gewann – etwa durch das teilweise Zurückziehen der Unterstützung von Coinbase zugunsten einer stärkeren Kooperation mit klassischen Banken – erwartet Garlinghouse Rückenwind für die Branche. Sollte der CLARITY Act in Kraft treten, könnten Investoren, Unternehmen und sich die gesamte Marktentwicklung stabilisieren. Laut Garlinghouse werden klare Regeln das Vertrauen stärken und so als Katalysator für die nächste Wachstumsphase dienen.

RLUSD: the year of the stablecoin pic.twitter.com/Xg7n1PKeqn — Ripple (@Ripple) December 29, 2025

Das regulatorische Rennen um die Zukunft von Krypto

Während Präsident Trump zuletzt öffentlich ankündigte, das Krypto-Gesetz schnell unterschreiben zu wollen, bleibt der Gesetzgebungsprozess von Unsicherheit geprägt. Experten warnen vor möglichen Verzögerungen und dem Einfluss traditioneller Finanzlobbys, doch die allgemeine Stimmung der Branche ist von Erwartung geprägt. Ripple und andere Krypto-Firmen sehen der Gesetzgebung als Chance entgegen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der USA im Kryptobereich zu stärken. Parallel bereiten sich globale Finanzzentren darauf vor, mit eigenen regulatorischen Initiativen nachzuziehen. Die künftige Richtung auf dem weltweit bedeutendsten Krypto-Markt könnte somit auch als Signalwirkung für Europa und Asien dienen.

XRP-Ökosystem: Expansion und Innovation als Wachstumsmotor

Ripple hat im vergangenen Jahr nicht nur den jahrelangen Rechtsstreit mit der SEC beigelegt, sondern auch vier bedeutende Akquisitionen getätigt, die das Ökosystem entscheidend erweiterten. Mit der kürzlich erteilten Lizenz zur Geschäftsausweitung in Großbritannien ist ein weiterer Etappensieg gelungen. Diese Entwicklungen stärken nicht nur die Position von Ripple als globalen Player, sondern geben auch dem XRP-Token Rückenwind. Technologische Fortschritte, neue Partnerschaften und die Integration innovativer Payment-Lösungen machen Ripple und XRP weiterhin attraktiv für institutionelle Anleger. Garlinghouse sieht darin die Basis für nachhaltiges Wachstum und die Rückkehr zu alten Rekordmarken.

Binance will list Ripple USD (RLUSD) and introduce a zero-trading-fee promotion for RLUSD. Find out more 👉 https://t.co/DBPQphsYci pic.twitter.com/wtceivebNW — Binance (@binance) January 21, 2026

Markteinschätzungen: Prognosen von Experten und Analysten

Neben Garlinghouses Statements gibt es unterschiedliche Einschätzungen von Marktbeobachtern. Während viele Analysten – wie die von Myriad – XRP mittelfristig wenig Aufwärtspotenzial zuschreiben und kurzfristige Rücksetzer erwarten, bleiben andere Institute optimistisch. Die Wahrscheinlichkeit eines Preisanstiegs auf 2,69 US-Dollar noch vor einem möglichen erneuten Rückfall in Richtung 1,42 US-Dollar schätzen Myriad-Prognostiker lediglich auf 42 Prozent. Doch selbst in diesem von Unsicherheit geprägten Umfeld sucht die Branche nach Erfolgsfaktoren – und findet diese in Innovation, fortschreitender Adaption und gestärkter Marktstruktur.

Anlegerstrategien: Chancen und Risiken im aktuellen Umfeld

Für Anleger eröffnet sich nach wie vor ein Spannungsfeld zwischen Hoffnung auf den nächsten Krypto-Boom und wachsender Volatilität. Die Anpassung der Anlagestrategien an sich verändernde Marktbedingungen wird ebenso wichtig wie ein nüchterner Blick auf technische und regulatorische Entwicklungen. Garlinghouses Zuversicht kann für viele Investoren ein Signal sein, langfristig am Ball zu bleiben – insbesondere da sowohl Ripple als Unternehmen als auch XRP als Asset von einem transparenten und innovationsgetriebenen Umfeld profitieren könnten. Gleichzeitig mahnt das Auf und Ab der Kurse zu Diversifikation und Bedacht.

2026 – Ein neues Kapitel für den Kryptomarkt?

Mit dem nahenden Jahr wächst die Spannung: Werden die Märkte tatsächlich die angekündigten Rekorde erreichen? Entscheidend werden in den kommenden Monaten die politischen, technologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen sein. Ripple und der XRP-Token stehen sinnbildlich für den aktuellen Zyklus aus Euphorie, Korrektur und Hoffnung. Garlinghouse zieht daraus einen klaren Fahrplan: Investitionen in Infrastruktur, technologische Exzellenz und international gültige Regularien sind die Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft am Krypto-Markt. 2026 könnte tatsächlich das Jahr werden, in dem sich diese Faktoren zum Vorteil aller Marktteilnehmer bündeln.