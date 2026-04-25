Polymarket vor Mega-Upgrade? Entwickler kündigt radikale Blockchain-Änderung an

Das Wichtigste in Kürze

Polymarket denkt über den Wechsel der Blockchain nach, Polygon bald Vergangenheit.

Krypto-Entwickler sieht massive Veränderungen bei Polymarket, Perp DEX kommt.

Neue Finanzierungsrunde bewertet Polymarket mit 15 Milliarden US-Dollar.

Polymarket zählt zu den spannendsten Anwendungen im Krypto-Sektor und hat sich vor allem durch Prognosemärkte rund um Politik, Wirtschaft und globale Ereignisse einen Namen gemacht. Die Plattform wächst rasant und erreicht zunehmend ein Mainstream-Publikum. Doch genau dieses Wachstum bringt nun Herausforderungen mit sich.

Ein führender Entwickler hat sich erstmals ausführlich geäußert – und spricht offen über strukturelle Probleme sowie eine mögliche fundamentale Neuausrichtung.

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Polymarket plant neue Blockchain: Entwickler spricht Klartext

Der leitende Entwickler von Polymarket macht deutlich, dass das explosive Wachstum der Plattform die bestehende Infrastruktur inzwischen überfordert. Die aktuelle technologische Basis kann mit der steigenden Nachfrage nicht mehr Schritt halten – insbesondere in Bezug auf Geschwindigkeit, Kosten und Skalierbarkeit.

This is my 3rd week as VP of Engineering DeFi at @Polymarket , and I'm going to be straight: the traction @Polymarket has seen has massively outpaced our infrastructure, and we haven't done nearly enough to scale to keep up. I hear you, and fixing this is our entire focus. We're… — Josh (@devjoshstevens) April 24, 2026

Im Zentrum der geplanten Veränderungen steht daher eine mögliche Migration auf eine neue Blockchain. Ziel ist es, mehr Blockspace zu schaffen, Transaktionen deutlich günstiger abzuwickeln und gleichzeitig die Blockzeiten massiv zu verkürzen. Damit soll die Abwicklung von Trades nahezu in Echtzeit erfolgen – ein entscheidender Faktor für ein Produkt, das stark von Timing und Marktbewegungen abhängt.

Ein weiteres zentrales Problem sind aktuell abgebrochene Transaktionen und Verzögerungen bei der Datenverarbeitung. Nutzer berichten immer wieder von Frustration, wenn Orders nicht zuverlässig ausgeführt werden. Genau hier setzt das Entwicklerteam an: Die Onchain-Daten sollen künftig nahezu ohne Verzögerung verfügbar sein, während ein vollständig überarbeitetes Orderbuch-System (CLOB) von Grund auf neu entwickelt wird. Dieses gilt intern als das wichtigste Projekt überhaupt, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Parallel dazu arbeitet das Team an einer verbesserten Nutzererfahrung. Die Website soll schneller, reaktionsfähiger und insgesamt stabiler werden. Zudem wird die gesamte technische Infrastruktur modernisiert: Einheitliche APIs, ein neuer SDK-Standard und bessere Monitoring-Systeme sollen sicherstellen, dass Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden.

Auch organisatorisch stellt sich Polymarket neu auf. Kleinere, spezialisierte Teams mit klaren Verantwortlichkeiten sollen effizienter arbeiten. Gleichzeitig wird massiv in neue Schlüsselpositionen investiert, etwa in den Bereichen QA, Datenengineering und interne Tools.

🔥 UPDATE: Polymarket announces upcoming Perps feature for leveraged trading, with early access now open. pic.twitter.com/nWKC4YsuSN — Cointelegraph (@Cointelegraph) April 21, 2026

Besonders spannend: Neben der möglichen Chain-Migration arbeitet das Team bereits an neuen Features wie Perpetual Futures sowie komplett neuen Smart Contracts, die auf der aktuellen Architektur nicht umsetzbar wären. Das zeigt, dass die geplanten Änderungen nicht nur defensiv sind, sondern die Grundlage für die nächste Wachstumsphase schaffen sollen.

Polymarket vor neuer Finanzierungsrunde: Bewertung steigt auf 15 Milliarden US-Dollar

Die jüngsten Berichte rund um Polymarket deuten auf eine massive nächste Wachstumsphase hin. Demnach befindet sich die Plattform aktuell in Gesprächen über eine neue Finanzierungsrunde, bei der rund 400 Millionen US-Dollar eingesammelt werden sollen. Besonders bemerkenswert: Die angestrebte Bewertung liegt bei etwa 15 Milliarden US-Dollar – ein klares Signal dafür, wie stark Investoren das Potenzial von Prediction Markets inzwischen einschätzen.

POLYMARKET SET FOR NEW FUNDING AT A VALUATION OF ABOUT $15 BILLION Polymarket (@Polymarket), the leading blockchain-based prediction market platform, is currently in talks to raise approximately $400 million in new funding at a valuation of about $15 billion Per Information,… pic.twitter.com/mSZpaue5wS — BSCN (@BSCNews) April 20, 2026

Zwar befinden sich die Verhandlungen laut Insidern noch in einem frühen Stadium, und eine offizielle Bestätigung steht bislang aus, doch die Dimension dieser möglichen Finanzierung unterstreicht die Dynamik rund um Polymarket. Bereits in den vergangenen Monaten konnte das Unternehmen namhafte Investoren gewinnen. So beteiligte sich unter anderem die Intercontinental Exchange mit rund 600 Millionen US-Dollar im Rahmen eines größeren Investmentprogramms, das insgesamt auf etwa eine Milliarde US-Dollar angelegt ist.

Die geplante Kapitalaufnahme würde nicht nur die Marktstellung von Polymarket weiter festigen, sondern auch dringend benötigte Ressourcen für den Ausbau der Infrastruktur liefern. Angesichts des starken Nutzerwachstums und der steigenden Handelsvolumina dürfte frisches Kapital eine zentrale Rolle spielen. Damit möchte das Team Skalierungsprobleme lösen und neue Features schneller implementieren.

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