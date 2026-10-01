Die britische Finanzaufsicht FCA nimmt seit dem 30. September 2026 Anträge auf Krypto-Zulassungen und Änderungen bestehender Genehmigungen an; der neue Regulierungsrahmen soll jedoch erst am 25. Oktober 2027 starten. Für Bitcoin-Anleger ist entscheidend, ob ihre Coins als Borrowing-Collateral abgesichert bleiben oder für ein qualifizierendes Lending mit Renditeerwartung übertragen werden – denn im Insolvenzfall können daraus unterschiedliche Ansprüche entstehen.

Die Unterscheidung geht aus der Berichterstattung von CryptoSlate zu den FCA-Regeln hervor. Ein Antrag über das Connect-System bedeutet weder, dass ein Unternehmen bereits zugelassen ist, noch dass die künftigen Schutzmechanismen schon gelten.

Collateral bleibt grundsätzlich geschützt, Lending kann ausgenommen sein

Für die erfasste Verwahrung sieht CASS 17 grundsätzlich eine Safeguarding-Struktur über einen Trust vor. Auch Kryptoassets, die Privatkunden als Sicherheit für einen erfassten Borrowing-Service stellen, müssen demnach grundsätzlich geschützt bleiben. Der Anbieter darf diese Coins nicht einfach vollständig übernehmen und anderweitig einsetzen.

Eine begrenzte Ausnahme kann greifen, wenn die Übertragung der Coins eine Schuld aus dem qualifizierenden Borrowing-Verhältnis tilgt. Dafür braucht es unter anderem eine vorherige ausdrückliche Zustimmung und eine schriftliche, bindende Vereinbarung; außerdem muss der Anbieter das darin geregelte Recht tatsächlich ausüben. Bis dahin bleibt die Sicherungspflicht bestehen. Die rechtliche Einordnung hängt von der konkreten Ausgestaltung ab: Der Schutz für qualifizierendes Borrowing-Collateral gilt nicht automatisch für jedes in Bitcoin besicherte Bardarlehen.

Anders behandelt die FCA qualifizierendes Lending, bei dem Coins übertragen werden und der Kunde dafür einen Anspruch auf dieselben oder gleichwertige Assets erhält, häufig verbunden mit einer Rendite. Nach CASS 17.3.4 kann der Anbieter während dieses Dienstes von der Trustee-Pflicht ausgenommen sein. Die Ausnahme endet mit dem Lending, etwa wenn der Kunde ein vertragliches Kündigungsrecht ausübt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Coins dann sofort verfügbar sind: Rückgabezeitpunkt, Zugangsbedingungen und die im Vertrag geregelte Rückgabepflicht bleiben maßgeblich.

Physische Repräsentation eines Bitcoin

Die Unterscheidung zwischen Verwahrung und Übertragung ist auch bei der Produktprüfung zentral; verschiedene Modelle der Krypto-Verwahrung können unterschiedliche Ansprüche begründen. Bei einer Trust-Struktur kommt es zudem auf die rechtliche Ausgestaltung an, wie auch die Verwahrung über eine Trustbank veranschaulicht.

Genehmigung bedeutet keine Entschädigungsgarantie

Auch ein Trust sichert keine vollständige Rückzahlung zu. Er kann die Grundlage eines Anspruchs auf die zugeordneten Assets gegenüber konkurrierenden Forderungen stärken, doch eine tatsächliche Rückgewinnung hängt davon ab, ob genügend Coins vorhanden sind und welche Kosten bei einer Insolvenz anfallen. Bei Lending außerhalb der Trust-Sicherung kann stattdessen der vertragliche Anspruch auf Rückgabe entscheidend sein. Die Ausnahme legt keine einheitliche Gläubigerrangfolge für alle Kunden fest.

Die neuen Kryptoaktivitäten fallen zudem nicht unter den Schutz des britischen Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Eine Zulassung ersetzt diese Entschädigungsdeckung also nicht. Anbieter sollen Kunden über Übertragung und Rückgabe, Zugriff, Rendite und Risiken informieren – einschließlich möglicher Folgen einer Insolvenz. Für DACH-Anleger, die britische Anbieter oder entsprechend strukturierte Produkte nutzen, sind deshalb Vertragsbedingungen, Produktklassifikation und Gegenparteirisiko besonders relevant; ob einzelne Angebote für sie verfügbar sind, lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht ableiten. Auch Off-Exchange-Verwahrung zeigt, wie sich Verwahrungs- und Gegenparteirisiken unterscheiden können.

Der Stichtag liegt im Oktober 2027

Die Reform knüpft den Schutz an die konkrete Dienstleistung: Qualifizierendes Borrowing-Collateral bleibt grundsätzlich safegesichert, während Lending für Rendite zeitweise unter eine Trust-Ausnahme fallen kann. Für Anleger zählt daher nicht allein, ob eine Plattform reguliert ist, sondern auch, was mit den Coins geschieht und welcher Anspruch im Vertrag festgehalten ist.

Der nächste zentrale Meilenstein ist der erwartete Start des Regimes am 25. Oktober 2027; die seit dem 30. September 2026 mögliche Antragstellung ist davon zu unterscheiden. Kryptowährungen sind pseudonym, nicht anonym; Anbieter können Identitätsprüfungen verlangen. Vor einer Anlage sollten Verwahrung, Rückgaberechte und Insolvenzrisiken geprüft werden.