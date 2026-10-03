Eine Schwachstelle im FlashLoopAdapter führte zum Diebstahl von rund 114 ETH aus zwei Multisig-Adressen. SlowMist veröffentlichte eine Sicherheitswarnung zu dem Vorfall, der ein mit Aave v3 verwendetes Drittanbieter-Modul betraf – ein Angriff auf den Aave-v3-Kern ist durch die vorliegenden Angaben nicht belegt.

Ein Automatisierungsmodul außerhalb des Aave-Kerns

Der FlashLoopAdapter wird im Zusammenhang mit dem Aave-v3-Loop-Safe-Modul genannt. Recherchen beschreiben ihn als Safe-Modul, das automatisierte gehebelte Positionen ermöglicht: Eine Wallet kann damit Sicherheiten und Schulden in einer Lending-Strategie wiederholt einsetzen, statt jeden Schritt manuell auszuführen. Die konkreten Funktionen und die technische Umsetzung sind im vorliegenden Berichtsauszug allerdings nicht näher belegt.

Entscheidend für die Einordnung ist die Grenze zwischen dem Lending-Protokoll und Werkzeugen, die darauf aufsetzen. Ein solcher Adapter kann zusätzliche Automatisierung bieten, schafft aber zugleich eine weitere technische Ebene, deren Berechtigungen und Sicherheitsprüfungen relevant sind. Auch gehebelte Strategien auf Aave verdeutlichen, dass neben den Risiken des Protokolls die konkrete Ausgestaltung der eingesetzten Strategie zählt.

Zugriffskontrolle als zentrale Schwachstelle

Den verfügbaren Angaben zufolge ermöglichte eine Zugriffskontroll-Schwachstelle im FlashLoopAdapter, eine Autorisierung zu umgehen. Der Angreifer entwendete dadurch insgesamt etwa 114 ETH aus zwei Multisig-Wallets. SlowMist wies in einer Sicherheitswarnung auf die Schwächen bei den Zugriffskontrollen des Adapters hin.

Weitere technische Einzelheiten zum Ablauf des Angriffs lassen sich aus dem vorliegenden Primärquellenauszug nicht verlässlich bestätigen. Für die Einordnung reicht jedoch der belegte Kern: Der Vorfall betraf die Verbindung zwischen einem Adapter und den Wallets, die mit ihm interagierten. Das macht Integrationsrisiken zu einem eigenständigen Sicherheitsfaktor – auch wenn das zugrunde liegende Lending-Protokoll nicht als Angriffsziel belegt ist. Die Schadensbilanz von Krypto-Hacks zeigt, in welchem breiteren Sicherheitsumfeld solche Verluste betrachtet werden müssen.

Kein Beleg für einen Hack des Aave-v3-Kerns

Die ursprüngliche Berichterstattung bezeichnet den Vorfall teilweise verkürzt als Exploit des Aave-v3-Loop-Safe-Moduls. Zugleich ordnet sie den Fehler dem FlashLoopAdapter zu. Diese Unterscheidung ist wesentlich: Dass Aave v3 selbst kompromittiert wurde, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor; der bestätigte Verlust betrifft vielmehr zwei Multisig-Adressen im Zusammenhang mit dem Adapter.

Der Vorfall ist damit kein Beleg für eine Schwachstelle im Aave-Kern, aber ein konkreter Hinweis darauf, dass externe Module und ihre Berechtigungen sorgfältig geprüft werden müssen. Kryptowährungen sind pseudonym, Transaktionen auf der Blockchain meist dauerhaft nachvollziehbar; für regulierte Anbieter gelten zudem KYC-Pflichten. Allgemeine Risiken solcher Vorfälle ordnet auch die Sicherheitslage bei Krypto-Hacks ein. Dieser Beitrag dient der Information und ist keine Anlageberatung.