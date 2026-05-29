Französischer Chip-Hersteller beendet Bitcoin-Strategie nach weniger als einem Jahr

Sequans Communications zieht die Reißleine: Der französische Halbleiterhersteller verkauft seine gesamten Bitcoin-Bestände und kehrt zum Kerngeschäft zurück – ein Rückschlag für die europäische Corporate-Bitcoin-Bewegung.

Weniger als zwölf Monate nach dem Einstieg ist die Bitcoin-Strategie von Sequans Communications Geschichte. Das französische IoT-Chip-Unternehmen gab den schrittweisen Verkauf seiner 658 Bitcoin im Wert von rund 48 Millionen US-Dollar bekannt. Als Begründung nennt das Unternehmen die Rückbesinnung auf sein Kerngeschäft im Bereich Internet of Things. Im Juni 2025 hatte Sequans Bitcoin noch als langfristig attraktiven Vermögenswert bezeichnet – seitdem ist der Kurs um mehr als 30 Prozent gefallen. Bereits zuvor hatte das Unternehmen Teile seiner Bestände verkauft, um ausgegebene Wandelanleihen zurückzuführen.

Europa verliert weiteren Bitcoin-Halter

Mit dem Rückzug von Sequans schrumpft die ohnehin überschaubare Zahl börsennotierter europäischer Unternehmen mit Bitcoin in der Bilanz weiter. Laut Bitcoin Treasuries halten aktuell 43 börsennotierte Unternehmen in Europa Bitcoin als Reserve – verglichen mit mehr als 100 in den USA. Der transatlantische Unterschied verdeutlicht, wie weit Europa im Bereich Corporate-Bitcoin-Adoption noch hinter den USA zurückliegt. Während US-Unternehmen wie Strategy ihre Akkumulationsstrategie unbeirrt fortsetzen, zeigt der Sequans-Ausstieg, dass europäische Unternehmen bei Kursrückgängen deutlich schneller die Reißleine ziehen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Während Sequans verkauft, kaufen Früheinsteiger $HYPER

Sequans gibt auf – doch das ist kein Signal gegen Bitcoin, sondern gegen halbherzige Strategien ohne langfristige Überzeugung. Wer wirklich an das Bitcoin-Ökosystem glaubt, setzt auf mehr als bloßes Halten: Bitcoin Hyper ($HYPER) ist die erste echte Bitcoin-Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine – blitzschnell, günstig, DeFi-tauglich. Staking, dezentrale Anwendungen, nahezu sofortige Transaktionen auf dem sichersten Blockchain-Fundament der Welt. Der Presale läuft, der Einstiegspreis liegt bei 0,0337 US-Dollar. Während andere verkaufen, sichern sich kluge Früheinsteiger ihre Position.

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