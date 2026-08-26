Gemini schaltet XRP-Ledger-Transfers in Singapur frei

Das Wichtigste in Kürze

Die neue Funktionalität erlaubt es Nutzern in Singapur, XRP von Self-Custody-Wallets oder anderen unterstützten Plattformen einzuzahlen und XRP direkt an kompatible Adressen auf dem XRP Ledger auszuzahlen.

Gemini hat im Zuge des Rollouts keine neuen XRP-Handelspaare, Gebührenänderungen oder Mindesttransferbeträge angekündigt.

Die unmittelbare Änderung betrifft somit eher das Settlement und die Wallet-Konnektivität als den eigentlichen Handelszugang.

In den neuesten XRP News hat Gemini Ein- und Auszahlungen über den XRP Ledger für Kunden in Singapur am 25. August freigeschaltet. Damit erweitert die Börse ihr lokales XRP-Angebot über den reinen Kauf, Verkauf und die Verwahrung hinaus.

Big news for the Ripple Army in Asia. @Gemini users in Singapore 🇸🇬 can now deposit and withdraw XRP over the XRPL network. — Tyler Winklevoss (@tyler) August 24, 2026

Tyler Winklevoss, Mitbegründer und CEO von Gemini, kündigte den Rollout in einem Post auf X an. Berechtigte Nutzer können XRP nun zwischen Gemini-Konten und externen XRPL-Adressen bewegen, anstatt ausschließlich auf interne Börsentransaktionen angewiesen zu sein.

Dieser Schritt erweitert das Singapur-Angebot von Gemini von Handel und Custody auf Blockchain-Transfers. Er folgt auf die regulatorischen Bemühungen von Gemini in Singapur sowie auf die separate Expansion von Ripple im Bereich regulierter Zahlungsaktivitäten im Stadtstaat.

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XRP-News: Was sich bei XRP-Ledger-Transfers in Singapur ändert

Die neue Funktionalität erlaubt es Nutzern in Singapur, XRP von Self-Custody-Wallets oder anderen unterstützten Plattformen einzuzahlen und XRP direkt an kompatible Adressen auf dem XRP Ledger auszuzahlen.

Gemini hat im Zuge des Rollouts keine neuen XRP-Handelspaare, Gebührenänderungen oder Mindesttransferbeträge angekündigt. Die unmittelbare Änderung betrifft somit eher das Settlement und die Wallet-Konnektivität als den eigentlichen Handelszugang.

🚨NEW: Gemini OFFICIALLY Opens DIRECT XRP Ledger Deposits & Withdrawals in Singapore 🤯🇸🇬🔥



👉 Singapore users can now move $XRP directly through the XRPL network — expanding direct XRP Ledger access in one of Asia’s major crypto markets. 👀



BILLIONS ARE COMING TO XRPL… https://t.co/lSpJ5zracU pic.twitter.com/nFbkZHJItp — Diana (@InvestWithD) August 24, 2026

Die Support-Dokumentation von Gemini präzisiert, dass Einzahlungen sowohl die angezeigte X-Adresse als auch den XRP-Ziel-Tag (Destination Tag) erfordern, da die Börse eine geteilte Adressstruktur nutzt. Auszahlungen an andere Custodial-Wallets erfordern in der Regel den Ziel-Tag des Empfängers, während Transfers an eine private, nicht-verwaltete XRPL-Wallet den Tag optional machen.

Kunden sollten das Zielnetzwerk und jeden erforderlichen Tag vor dem Absenden eines Transfers genau prüfen, da das Senden von XRP über ein nicht unterstütztes Netzwerk oder das Weglassen eines erforderlichen Tags zum Verlust der Gelder führen kann.

Singapurs Rolle in Geminis fokussierter Strategie

Gemini Digital Payments Singapore erhielt im Oktober 2024 eine grundsätzliche Genehmigung (In-Principle Approval) der Monetary Authority of Singapore (MAS) für eine Major Payment Institution Lizenz. Laut Gemini-Materialien arbeitet die Börse weiterhin mit der Aufsichtsbehörde an der endgültigen Genehmigung.

Dieser Prozess ist heute bedeutender als noch vor einem Jahr: Das Unternehmen konsolidierte Anfang 2026 seine internationalen Aktivitäten um die Standorte USA und Singapur, während es sich aus dem Vereinigten Königreich, der Europäischen Union und Australien zurückzog. Diese Umstrukturierung beinhaltete auch Pläne zum Abbau von bis zu 200 Stellen weltweit.

Der Außeneingang des Gebäudes der Monetary Authority of Singapore (MAS).

Singapur hat Ripple separat gestattet, seine regulierten Zahlungsaktivitäten auszuweiten, wobei die MAS breitere Zahlungsdienste unter der Lizenz von Ripple genehmigte. Damit reiht sich Geminis XRP-Transfer-Rollout in die wachsende institutionelle Präsenz von Ripple im Land ein.

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Einordnung in Geminis weitere XRP-Produkte

Der Rollout in Singapur folgt auf die Nachricht vom Juli, dass Gemini XRP in seinen Cross-Collateral-Pool für Derivate aufgenommen hat – neben Bitcoin, Ether, Tether und dem Gemini Dollar. Zuvor wurde im Dezember 2025 die Unterstützung für Ein- und Auszahlungen von Ripples RLUSD Stablecoin über XRPL ermöglicht.

Zudem bietet Gemini in den USA in Partnerschaft mit Ripple eine auf XRP lautende Kreditkarte an. Keines dieser Produkte war Teil der Ankündigung vom 25. August, die Gemini explizit als Update für den Transfer-Zugang und nicht als neuen Settlement- oder Handelsstart einstufte.

Gemini veröffentlichte zeitgleich mit dem Singapur-Rollout keine Ziele zur Nutzeradaption oder einen Zeitplan für die Expansion in andere asiatische Märkte. Das nächste messbare Signal wird sein, ob Gemini in den Wochen nach der Integration ein höheres Volumen bei XRP-Einzahlungen, -Auszahlungen oder dem Handel aus Singapur verzeichnet – Daten, die die Börse bisher noch nicht offengelegt hat.