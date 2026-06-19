Das Wichtigste in Kürze

Der Goldpreis liegt heute bei 4.241,125 US-Dollar, wobei der Tageschart ein Asset zeigt, das bereits eine der dramatischsten Bewegungen dieser Prognoseserie hinter sich hat.

Ein Anstieg von rund 3.200 US-Dollar im vergangenen Mai bis zu einem Spitzenwert von über 5.600 US-Dollar Ende Januar, gefolgt von einer deutlichen Korrektur.

Genau dieser Teil des Charts ist momentan entscheidend.

Die aktuelle Gold-Prognose basiert auf einer strukturellen Entscheidung, die sie deutlich von typischen Bullen-Szenarien abhebt: Sie stützt sich nicht auf einen einzelnen Katalysator, sondern auf drei robuste Säulen. Die Microsoft Copilot AI setzt auf eine Kombination aus anhaltenden Käufen durch Zentralbanken, einer hartnäckigen Inflation, die die Realzinsen niedrig hält, und geopolitischen Risiken, die Flüsse in sichere Häfen begünstigen. Diese Redundanz sorgt dafür, dass die These selbst dann Bestand hat, wenn eine der Säulen schwächelt – ein Grund für die hohe Zuversicht der Prognose, obwohl Gold bereits nahe Rekordmarken notiert.

Für die nächsten 90 Tage setzt Copilot ein Ziel von 4.500 bis 4.650 US-Dollar an, ausgehend vom aktuellen Stand bei 4.240 US-Dollar. Dies würde ein neues Allzeithoch und ein Aufwärtspotenzial von etwa 6 % bis 10 % bedeuten. Während dies im Vergleich zu manchen Krypto-Zielen bescheiden wirken mag, ist eine Bewegung dieser Größenordnung innerhalb von drei Monaten für eine Anlageklasse von der Größe und historischen Stabilität von Gold äußerst signifikant.

Die These setzt nicht voraus, dass Gold neuen Nutzen generiert oder spekulatives Kapital anzieht, wie es bei Altcoins oft der Fall ist. Es reicht aus, wenn die drei bestehenden Säulen weiterhin so agieren, wie sie es während des gesamten aktuellen Zyklus bereits getan haben.

Das Bear-Case-Szenario ist bemerkenswert eng gefasst, was an sich schon aufschlussreich ist. Sollten die US-Renditen sprunghaft ansteigen oder der Dollar massiv aufwerten, könnte Gold auf 4.050 bis 4.100 US-Dollar zurückfallen. Es gibt jedoch keine Anzeichen für einen Nachfrageeinbruch oder eine strukturelle Umkehr des Safe-Haven-Handels; lediglich ein spezifischer Makro-Schock könnte die Aufwärtsbewegung stoppen. Das Fazit von Copilot betont diese Asymmetrie und sieht das Erreichen der 4.600-Dollar-Marke als weitaus wahrscheinlicheres Szenario an, anstatt sich auf eine neutrale Mitte festzulegen.

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Gold-Preisprognose: Drei Säulen gegen einen Rücksetzer

Der Goldpreis liegt heute bei 4.241,125 US-Dollar. Der Tageschart zeigt ein Asset, das bereits eine der dramatischsten Bewegungen dieser Prognoseserie hinter sich hat: Ein Anstieg von rund 3.200 US-Dollar im vergangenen Mai bis zu einem Spitzenwert von über 5.600 US-Dollar Ende Januar, gefolgt von einer deutlichen Korrektur. Genau dieser Teil des Charts ist momentan entscheidend.

In den letzten Monaten tendierte der Preis in einer Serie tieferer Hochs nach unten. Das aktuelle Niveau liegt jedoch fast exakt auf der breiten Konsolidierungszone vom September und Oktober letzten Jahres – derselben Basis, von der aus die Rallye zum Januar-Hoch startete. Diese Wiederholung verleiht der Zone zwischen 4.200 und 4.250 US-Dollar echtes strukturelles Gewicht als Unterstützung; es ist kein willkürlicher Wert.

Der unmittelbare Widerstand auf dem Weg zum Bullen-Ziel liegt bei 4.400 US-Dollar. Dieses Niveau hat den Preis seit April mehrfach abgewiesen. Ein deutlicher Ausbruch darüber wäre das erste Signal, dass sich die Konsolidierung nach oben auflöst, anstatt weiter seitwärts oder abwärts zu verlaufen.

Darüber hinaus liegt das Ziel von 4.600 US-Dollar nahe der unteren Grenze der gescheiterten Februar-Rallye. Der Bull-Case verlangt von Gold also lediglich einen erneuten Test von Regionen, in denen es bereits gehandelt wurde – diesmal jedoch von einer stabileren Basis aus.

Auch ohne sichtbare RSI-Daten spricht die Preisstruktur für sich. Gold hat fast 24 % von seinem Januar-Hoch korrigiert, hält sich aber weit über den Niveaus von vor September letzten Jahres. Dies ist das technische Merkmal eines tiefen, aber kontrollierten Rücksetzers innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends. Die drei Säulen von Copilot erfordern keine völlig neue Dynamik.

Sie setzen lediglich voraus, dass das Asset den Trend wieder aufnimmt, der das gesamte zweite Halbjahr des letzten Jahres prägte. Die aktuelle Position des Charts direkt auf der alten Unterstützung ist genau der Punkt, an dem diese Fortsetzung beginnen müsste.

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Das prognostiziert Copilot AI für LiquidChain

Jeder Zyklus hat ein Zeitfenster, in dem das „nächste große Ding“ noch günstig genug ist, um einen Unterschied zu machen. Dieses Fenster kündigt sich nicht lautstark an. Aktuell hängen Bitcoin, Ethereum und XRP an denselben Widerständen fest, die sie seit Wochen testen.

Makroökonomische Entspannung scheint immer nur einen Inflationsbericht entfernt zu sein, die institutionelle Welle nur ein Quartal. Die Obergrenze für Large Caps ist kein Geheimnis – sie ist sichtbar und eingepreist. Wer auf einen Ausbruch wartet, wartet oft auf einen Katalysator, der von der Bilanz eines anderen abhängt.

Dort werden Zyklen jedoch nicht gewonnen. Asymmetrische Renditen entstehen aus der Lücke zwischen dem tatsächlichen Wert eines Projekts und der aktuellen Marktwahrnehmung. Diese Lücke existiert meist nur, weil ein Projekt noch nicht weithin entdeckt wurde.

Infrastruktur im Frühstadium mit geringer Marktkapitalisierung benötigt keine Milliarden an neuem Kapital für massive Bewegungen. Sie muss lediglich gefunden werden. Sobald dies geschieht, schließt sich die Lücke, und die Chance vor der Entdeckung ist endgültig vorbei.

Die Liquidität zwischen verschiedenen Blockchains ist seit dem Start der ersten Bridges ein Problem, das die Branche nie wirklich gelöst hat. Bitcoin, Ethereum und Solana wurden als unabhängige Systeme ohne native Interoperabilität konzipiert. Jede Transaktion über diese Grenzen hinweg verursacht Kosten.

Gebühren vor der Abwicklung, Slippage bei jedem Schritt und Ausfälle bei hoher Netzlast sind die Folge. Bridges haben das Problem nicht gelöst, sondern sind zur Infrastruktur geworden, die für dieses Problem Maut erhebt. LiquidChain will diese Maut komplett eliminieren.

Alle drei Netzwerke werden in einer Ausführungsschicht vereint: Einmaliges Deployment, volle Reichweite im Ökosystem und keine Cross-Chain-Steuer mehr. Copilot AI hat das Projekt als beobachtenswert eingestuft und prognostiziert erhebliches Potenzial. Der Presale liegt bei 0,01454 US-Dollar, wobei bereits über 830.000 US-Dollar gesammelt wurden.

Die Umsetzung muss sich noch beweisen und die Adaption ist ungewiss. Etablierte Assets bieten eine ruhigere Fahrt in Richtung einer bereits sichtbaren Decke. LiquidChain hingegen ist ein früher Einstiegspunkt in eine Problematik, die bisher ungelöst blieb.