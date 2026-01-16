Goldman Sachs setzt auf Krypto 2.0: Real Assets auf der Überholspur

Das Wichtigste in Kürze

Die Tokenisierung von Real World Assets (RWA) rückt immer stärker in den Fokus institutioneller Investoren.

Laut Goldman Sachs sind sowohl die Tokenisierung realer Vermögenswerte als auch Prediction Markets zentrale Wachstumsbereiche und könnten die nächste Phase der On-Chain-Expansion prägen.

Dies zeigt deutlich, dass Banken und Großinvestoren die Chancen von Blockchain-Technologie jenseits von reiner Spekulation erkannt haben.

Die neuesten Äußerungen von Goldman Sachs machen es offensichtlich, dass man die Tokenisierung realer Vermögenswerte und die Schaffung von Prediction Markets als die nächsten Wachstumstreiber im On-Chain-Bereich sieht. Das zeigt, dass große Finanzinstitutionen die Chancen der Blockchain über spekulative Investments hinaus wahrnehmen und bereit sind, in diese neuen Märkte zu investieren.

Das RWA-Ökosystem von Solana entwickelt sich weiter

In Übereinstimmung mit diesen Äußerungen wächst die Bedeutung von tokenisierten Assets auf bestimmten Plattformen. Das RWA-Ökosystem auf Solana hat kürzlich einen neuen Höchststand von 1,15 Milliarden US-Dollar erreicht. Die Zahl zeigt, dass RWA nicht mehr nur ein theoretisches Konzept ist, sondern einen wachsenden Markt mit messbarer wirtschaftlicher Aktivität darstellt. Die steigende Kapitalisierung ist ein Beweis dafür, dass institutionelle Investoren bereit sind, große Beträge in tokenisierte Assets zu investieren, was wiederum die Liquidität und Stabilität dieser Märkte verbessert.

🚨 JUST IN: Goldman Sachs says RWA tokenization and prediction markets are emerging key growth areas, signaling where institutional capital sees the next phase of on-chain expansion. pic.twitter.com/ovZ0XLvkTR — Real World Asset Watchlist (@RWAwatchlist_) January 15, 2026

Tokenisierte Vermögenswerte umfassen ein breites Spektrum, das von US-Staatsanleihen über börsennotierte Aktien bis hin zu institutionellen Alternativfonds und nicht-US-Staatsanleihen reicht. Die Digitalisierung und der effizientere Handel dieser traditionellen Finanzinstrumente werden durch die Tokenisierung möglich.

US-Treasuries sind traditionell eine sichere Anlageklasse, und ihre digitale Variante erlaubt schnelle und kostengünstende Transaktionen, ohne dass man sich mit den Einschränkungen der traditionellen Finanzinfrastrukturen auseinandersetzen muss. Selbst öffentliche Aktien werden immer häufiger tokenisiert, wodurch es Anlegern ermöglicht wird, global und direkt auf Blockchain-Plattformen zu partizipieren.

Durch die Tokenisierung können institutionelle Alternativfonds, die bislang nur für eine kleine Gruppe von Investoren zugänglich waren, einer breiteren Anzahl von Investoren zugänglich gemacht werden. Auch nicht-US-amerikanische Staatsanleihen profitieren von der Tokenisierung, da sie internationale Liquidität und Handel ermöglicht.

Solana’s RWA ecosystem surpassed a new all-time high of $1.15B in value. Tracked tokenized assets include:

– U.S. Treasury Debt

– Public Equity

– Institutional Alternative Funds

– Non-U.S. Government Debt pic.twitter.com/Me30mTgJFk — Capital Markets (@capitalmarkets) January 15, 2026

Die Vorteile, die tokenisierte RWAs für institutionelle Anleger bieten, könnten sie als Ergänzung oder sogar Ersatz zu traditionellen Finanzinstrumenten machen. Ein schnellerer Zugang zur Liquidität ist dabei das Hauptaugenmerk.

Im Gegensatz zu traditionellen Märkten, die Handelszeiten und Clearing-Prozesse haben, erlauben tokenisierte Assets einen kontinuierlichen Handel rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. In Marktphasen mit hoher Volatilität kann dies besonders entscheidend sein.

Ein weiterer Vorteil ist die globale Zugänglichkeit: Anleger aus aller Welt können ohne komplizierte Zwischenhändler oder geografische Einschränkungen direkt am Handel teilnehmen. Die Verwendung der Blockchain-Technologie schafft gleichzeitig Transparenz und Sicherheit, weil jede Transaktion nachvollziehbar ist und dadurch das Risiko von Betrug minimiert wird. Auch können tokenisierte Assets direkt in DeFi-Protokolle eingebunden werden, etwa als Collateral für Kredite, zur Erhöhung der Rendite oder für den Handel auf dezentralen Plattformen.

Die zunehmende Bedeutung von RWA ist nicht nur eine Chance für Investoren; sie bringt auch Herausforderungen für die Infrastruktur und die Regulierung mit sich. Um institutionelle Investoren erfolgreich einzubinden, sind klare regulatorische Rahmenbedingungen notwendig; diese gewährleisten die Compliance und minimieren Risiken für die Marktteilnehmer.

Um steigende Handelsvolumina und komplexe Transaktionen bewältigen zu können, müssen die Blockchains, die diese Assets abbilden, gleichzeitig skalierbar, sicher und zuverlässig sein. Besonders Solana als Plattform ist hier von Interesse, weil sie schnelle Transaktionen bei geringen Kosten ermöglicht und bereits ein funktionierendes RWA-Ökosystem hat.

Relevanz für institutionelle Investoren

Wirtschaftliche Aspekte sind neben der technischen und regulatorischen Dimension ebenfalls von zentraler Bedeutung. Tokenisierte RWAs schaffen neue Möglichkeiten zur Portfolio-Diversifikation, indem sie es Investoren erlauben, digitale Versionen von traditionellen Assets zu halten, ohne auf lokale Marktinfrastrukturen angewiesen zu sein. Zur selben Zeit könnten Prognosemärkte, die auf Blockchain-Technologie basieren, neue Formen der Anlage schaffen, indem sie es Marktteilnehmern ermöglichen, auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen von tokenisierten Assets zu wetten. Diese Märkte könnten die Blockchain-Ökonomie mit zusätzlichem Kapital unterstützen und zugleich die Preisfindung von Assets optimieren.

Die wachsende Aufmerksamkeit von Banken wie Goldman Sachs beweist, dass die RWA-Tokenisierung kein kurzfristiger Trend ist, sondern eine ernstzunehmende strategische Möglichkeit für institutionelle Akteure bietet. Die Verbindung von physischen Vermögenswerten, Blockchain-Technologie und internationalem Handel schafft ganz neue Möglichkeiten für Investoren. Die Rekordkapitalisierung auf Solana zeigt jedoch, dass der Markt für tokenisierte Assets bereits jetzt erheblich ist und wahrscheinlich weiter wachsen wird.

Die kommenden Schritte für RWA

Frühe Erkenner dieses Trends können als Investor mehrere strategische Vorteile nutzen. Das Digitale Asset Ökosystem ermöglicht es, traditionelle Vermögenswerte zu digitalisieren, was schnellere Handelsmöglichkeiten, eine globale Marktteilnahme und neue Anlageformen schafft. Die Nutzung der Integration in DeFi und andere On-Chain-Anwendungen eröffnet zusätzlich die Möglichkeit, von Zins- und Renditechancen zu profitieren, die es in klassischen Finanzmärkten nicht gibt. Anleger sollten jedoch die Risiken im Auge behalten, einschließlich regulatorischer Unsicherheiten, technischer Schwierigkeiten und möglicher Marktvolatilität. Deshalb ist es unerlässlich, die Assets, Plattformen und regulatorischen Rahmenbedingungen gut zu verstehen.