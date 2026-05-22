Das Wichtigste in Kürze

Anhaltende Abflüsse aus Bitcoin- und Ethereum-ETFs lenken den Blick auf DeFi-Infrastruktur, darunter Hyperliquid und das Layer-3-Projekt LiquidChain.

Mittwoch, 20. Mai 2026 – Der Kryptomarkt liefert derzeit ein vertrautes, aber wichtiges Muster: Kapital verlässt trägere Large-Cap-Exposures und sucht nach wachstumsstärkeren Infrastruktur-Storys. Genau in dieses Bild passt Hyperliquid. Der native Token HYPE legte in den vergangenen sieben Tagen um 28 % zu und überholte Solana zwischenzeitlich bei der Fully Diluted Valuation.

Parallel dazu halten die Abflüsse aus Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum an. Für viele Marktteilnehmer ist das ein Signal, dass sich Chancen aktuell eher in On-Chain-Anwendungen und Infrastruktur mit klarer Nutzung verdichten als in passiven Vehikeln. Neben Hyperliquid rückt deshalb auch LiquidChain stärker auf die Watchlist: Das Layer-3-Projekt will Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einheitlichen Ausführungsumgebung verbinden und hat im laufenden Presale bereits fast 1 Million US-Dollar eingesammelt.

Kapitalrotation wird sichtbar: HYPE profitiert, ETFs verlieren weiter Mittel

Hyperliquid zählt in diesem Marktumfeld zu den auffälligsten Gewinnern. Zum Zeitpunkt der Erstellung notiert HYPE bei 59 US-Dollar und liegt damit rund 45 % über dem Niveau von vor einem Monat. Während Bitcoin nahe 77.000 US-Dollar konsolidiert, weicht ein Teil des Marktes erkennbar in Assets mit höherem Beta und stärkerem Nutzungsnarrativ aus.

literally one of the most insane charts in crypto during a full blown bear market where the whole industry is considered dead lmao $100 is programmed. hyperliquid. pic.twitter.com/NZ2ER9bZio — lyxe (@cryptolyxe) May 21, 2026

Spot-Bitcoin-ETFs mussten in dieser Woche erneut Rücknahmen in dreistelliger Millionenhöhe verkraften, auch Ethereum-Fonds standen unter Druck. Auf der anderen Seite verzeichneten dezentrale Perpetual-Plattformen wie Hyperliquid eine starke On-Chain-Aktivität; die täglichen Handelsvolumina lagen wiederholt über denen zahlreicher zentralisierter Börsen.

Analysten führen die Stärke vor allem auf drei Faktoren zurück: sehr schnelle Orderausführung, tiefe Liquidität im Perpetual-Segment und ein vollständig On-Chain geführtes Orderbuch. Diese Kombination hat Hyperliquid geholfen, einen dominanten Anteil am dezentralen Derivatemarkt aufzubauen und das Projekt zu einer der glaubwürdigsten DeFi-Storys dieses Zyklus zu machen.

Think people are still heavily underestimating the upside potential for $HYPE here. For the first time, we are seeing a breakthrough crypto native application outside of BTC and stablecoins, which most of CT is not used to. Throughout each past cycle longing the platform where… — Daniel Cheung (@HighCoinviction) May 21, 2026

Gerade deshalb ist der Move von HYPE auch für Investoren interessant, die einen Schritt weiter vorne in der Wertschöpfungskette suchen. Wenn Kapital nicht nur volumenstarke Anwendungen, sondern auch die zugrunde liegende Multi-Chain-Infrastruktur neu bewertet, profitieren Projekte mit klarer technischer Differenzierung oft überproportional. Hier beginnt die Investment-These rund um LiquidChain.

Warum LiquidChain als früher Infrastruktur-Trade Aufmerksamkeit bekommt

LiquidChain positioniert sich nicht als weiteres generisches Layer-3-Projekt, sondern als Lösung für ein konkretes Marktproblem: fragmentierte Liquidität zwischen Bitcoin, Ethereum und Solana. Statt Nutzer auf Wrapped Assets und mehrere Brücken zu verweisen, setzt das Protokoll auf einheitliche Liquiditätspools, in denen Assets aus diesen großen Ökosystemen nativ zusammenwirken können.

Für Anleger ist genau das der spannende Punkt. Denn die potenziellen Kurstreiber liegen nicht in einem bloßen Narrativ, sondern in operativen Vorteilen: schnellere Ausführung, höhere Kapitaleffizienz und sicherere Cross-Chain-Abwicklung über atomare Proofs und fortschrittliche Messaging-Protokolle. Wenn diese Architektur Akzeptanz findet, adressiert LiquidChain einen Engpass, den Trader und Entwickler schon heute täglich spüren.

Technisch basiert das System auf einer spezialisierten virtuellen Maschine für Echtzeitanwendungen. Entwicklern soll damit der Zugriff auf die jeweiligen Stärken von Bitcoin, Ethereum und Solana offenstehen, ohne bei Sicherheit oder Performance größere Kompromisse eingehen zu müssen. LiquidChain beschreibt sich damit als erste vereinheitlichte Execution Layer, die diese drei Netzwerke zusammenführt.

Das Timing wirkt aus Investorensicht günstig. Die aktuelle Marktrotation bevorzugt Projekte, die nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern eine belastbare Infrastruktur-These mitbringen. Hyperliquid zeigt, wie stark Kapital auf Produkte mit echter Nutzung reagieren kann. LiquidChain zielt auf denselben Grundimpuls – effiziente Kapitalnutzung und bessere Ausführung –, nur breiter und chainübergreifend.

Tokenomics und Presale: Was den LIQUID-Case derzeit ausmacht

Der laufende $LIQUID-Presale ist derzeit zu 0,01461 US-Dollar pro Token geöffnet. Ein Teil der frühen Nachfrage dürfte auch daher kommen, dass Teilnehmer ihre Tokens bereits im Presale staken können. Das Projekt wirbt in dieser Phase mit Staking-Belohnungen von bis zu 1.410 % APY – ein offensiver Anreiz, der frühes Kapital bindet und den Start des Ökosystems beschleunigen soll.

Wichtig für die Einordnung: Solche hohen APY-Werte sind vor allem in der Frühphase als Incentive zu verstehen und sollten von Investoren nicht isoliert betrachtet werden. Relevanter ist, dass die Token-Allokation laut Projekt auf mehrere Kernbereiche verteilt ist – darunter Ökosystem-Wachstum, Entwicklung, Liquiditätsbereitstellung und Community-Initiativen. Genau diese Aufteilung ist für viele spekulative Frühphasen-Investoren entscheidend, weil sie Hinweise darauf gibt, ob ein Projekt nur kurzfristigen Hype monetarisiert oder tatsächlich den Netzwerkaufbau finanzieren will.

Die bisherige Presale-Dynamik stützt zumindest den frühen Marktappetit. LiquidChain hat bereits fast 1 Million US-Dollar eingesammelt. Das ist noch kein Beweis für Product-Market-Fit, aber ein klares Signal, dass der Markt das Zusammenspiel aus Multi-Chain-Narrativ, Infrastrukturansatz und früher Token-Positionierung ernst nimmt.

Three Thrones for Three Kings. 👑 All wrapped in the world's greatest L3. ⟁👁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/j6dG8ZoHZd — LiquidChain (@getliquidchain) May 19, 2026

Exklusiv, aber nicht unzugänglich: so bewerten Investoren das Chance-Risiko-Profil

Gerade im Presale liegt der Reiz darin, früh in ein Projekt mit asymmetrischem Potenzial einzusteigen. Bei LiquidChain speist sich diese Chance aus mehreren möglichen Treibern: weiterem Kapitalzufluss in Infrastruktur-Token, wachsender Relevanz von Cross-Chain-Liquidität und dem Vorteil, ein noch junges Bewertungsniveau zu erwischen. Gleichzeitig bleibt das Risikoprofil hoch. Presales sind per Definition frühe Wetten auf Roadmap, Ausführung und Marktaufnahme.

Wer sich mit dem Einstieg beschäftigt, sollte daher zwei Dinge zugleich festhalten: Die Story ist exklusiv genug, um vor breiter Marktpreisung entdeckt zu werden, aber durch den offenen Presale auch für Retail-Investoren zugänglich. Trotzdem gilt: Hohe Renditeversprechen, frühe Projektphase und technischer Umsetzungsdruck machen $LIQUID zu einem spekulativen Investment, nicht zu einem risikofreien Infrastruktur-Blue-Chip.

Wer den Presale genauer einordnen möchte, findet in dieser Anleitung zum Kauf von LiquidChain einen kompakten Überblick zum Ablauf, zu unterstützten Zahlungsmethoden und dazu, wie sich der Einstieg praktisch umsetzen lässt.

Teilnahme am Presale: die wichtigsten Eckdaten

Besuchen Sie die offizielle Website des LiquidChain-Presales und verbinden Sie Ihre Wallet, um loszulegen. Der Prozess unterstützt Zahlungen mit ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, BTC und Bankkarte. Nutzer von Best Wallet können einfach über die mobile App teilnehmen, die im Apple App Store und bei Google Play verfügbar ist.

$LIQUID-Tokens sind im Presale derzeit zu 0,01461 US-Dollar erhältlich, wobei Staking-Belohnungen von bis zu 1.410 % APY für Teilnehmer angeboten werden, die in dieser Phase locken.

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