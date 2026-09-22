Ondo Finance hat am 21. September 2026 eine neue In-kind-Konvertierung für Ondo Stocks angekündigt: Genehmigte Institutionen können damit bestehende Aktienbestände direkt in tokenisierte Titel umwandeln, ohne dafür separates Cash aufzubringen. Die Funktion ist bereits auf Ethereum und BNB Chain live, der Zugang bleibt jedoch auf von Alpaca einzeln freigegebene Marktteilnehmer beschränkt.

Ondo öffnet direkten In-kind-Weg für institutionelle Aktienbestände

Die neue Route ergänzt den bisherigen, cash-finanzierten Minting- und Redemption-Ablauf von Ondo Stocks. Betrieben wird die Integration von Ondo Stocks in Verbindung mit Alpacas Instant Tokenization Network (ITN), einer Infrastruktur, die Aktienbestände aus Brokerage-Konten direkt onchain überführt.

Der Ablauf ist unkompliziert: Eine genehmigte Institution überträgt zugrunde liegende Aktien per interner Buchübertragung von ihrem eigenen Alpaca-Konto auf das Alpaca-Konto von Ondo. Im Anschluss werden die entsprechenden Ondo-Stocks-Tokens auf der jeweils unterstützten Blockchain ausgegeben. Bei der Rückgabe läuft der Prozess umgekehrt – Tokens werden gegen die Aktien auf dem Alpaca-Konto der Institution eingelöst.

Zugang erhalten ausschließlich Institutionen, die Alpaca im Einzelfall freigibt. Voraussetzung sind aktive Konten sowohl bei Ondo als auch bei Alpaca sowie der Abschluss der jeweiligen Onboarding- und Genehmigungsschritte. Eine breite, frei zugängliche Funktion ist das laut Pressetext ausdrücklich nicht.

Die Struktur soll institutionelle Liquidität effizienter in den Sekundärmarkt bringen

Der Vorteil aus Sicht von Ondo: Institutionen, die bereits Aktien halten, müssen künftig nicht zusätzlich Cash beschaffen, um Tokens zu minten. Das reduziert laut Unternehmensdarstellung Finanzierungskosten und das Timing-Risiko zwischen physischem Aktienbestand und tokenisierter Position – ein Effekt, der vor allem Market Makern zugutekommen soll, die ihre Bestände schneller auffüllen und auf Nachfrage an verschiedenen Handelsplätzen reagieren können.

Ondo Stocks basiert auf einem Just-in-time-Minting- und Redemption-Modell, das tokenisierte Aktien und ETFs mit der Liquidität traditioneller Börsen wie Nasdaq und NYSE verknüpft. Die In-kind-Route soll diesen Mechanismus ergänzen und laut Ondo engere Spreads sowie mehr Tiefe im Sekundärmarkt unterstützen – formuliert als Zielsetzung, nicht als garantiertes Ergebnis. Wer sich mit den grundsätzlichen Rechte- und Emittentenfragen bei solchen Produkten befassen will, findet Hintergründe zu tokenisierten Aktien und Emittentenstrukturen in einem separaten Beitrag.

Wichtig für Anleger: Ondo Stocks sind laut eigenem Haftungshinweis selbst keine Aktien, ETFs oder ADRs. Sie vermitteln wirtschaftliches Exposure auf den Basiswert inklusive Dividenden, aber kein Recht, die zugrunde liegenden Wertpapiere zu halten oder zu erhalten. Verfügbarkeit und Anlegerkreis unterscheiden sich zudem je nach Jurisdiktion, in einigen Ländern etwa nur für professionelle Anleger.

Zugang auf Ethereum und BNB Chain ist bereits aktiviert

Interessierte Institutionen müssen sich direkt an Ondo und Alpaca wenden, um eine Freischaltung zu beantragen. Vor der Nutzung stehen Kontoeröffnung, Onboarding und eine fallweise Prüfung durch Alpaca an. Aktuell sind Konvertierungen auf Ethereum und BNB Chain live – weitere Netzwerke oder ein konkreter Zeitplan zur Erweiterung wurden in der Ankündigung nicht genannt.

Risikohinweis und weitere Informationen

Wie bei anderen tokenisierten Finanzprodukten gilt: Der Erwerb ist keine Anlageberatung, Token können bis zum Totalverlust an Wert einbüßen, und die Verfügbarkeit hängt von Jurisdiktion und Anlegerstatus ab. Einen breiteren regulatorischen Rahmen für tokenisierte Aktien in den USA liefert der Beitrag zu SEC-Ausnahmeregelungen im Kontext von Bitcoin-ETF-Zuflüssen.