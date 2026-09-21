Die US-Börsenaufsicht SEC hat am 17. September eine befristete, bedingte Ausnahmeregelung für sogenannte Tokenized Securities Venues (TSVs) erteilt – und damit einen zentralen Stimmungsumschwung am Kryptomarkt ausgelöst. Parallel dazu zogen US-Spot-Bitcoin-ETFs an den beiden folgenden Handelstagen rund 593 Millionen US-Dollar an Kapital an, was die wöchentliche Netto-Flow-Bilanz mit etwa 6 Millionen US-Dollar knapp ins Plus drehte. Bitcoin kletterte am Montag im asiatischen Handel bis auf 82.078 US-Dollar und lag damit weniger als 200 Dollar unter seinem Vier-Monats-Hoch vom 4. September.

ETF-Zuflüsse gleichen die Abflüsse der Wochenmitte aus

Die Woche verlief laut Daten von Farside Investors alles andere als linear: Am 15. September flossen 450,4 Millionen US-Dollar aus den Produkten ab, am 16. September folgten weitere 295,9 Millionen US-Dollar an Netto-Abflüssen. Erst am 17. und 18. September kehrte sich das Bild um – kombiniert flossen 592,5 Millionen US-Dollar zurück, sodass die Woche mit einem schmalen Plus von rund 6,2 Millionen US-Dollar endete.

Allein am 18. September verzeichneten die Spot-Bitcoin-ETFs einen Tages-Zufluss von 433 Millionen US-Dollar. Fidelitys FBTC steuerte davon 310,7 Millionen US-Dollar bei – rund 72 Prozent –, während BlackRocks IBIT mit 108,4 Millionen US-Dollar folgte; beide Fonds zusammen vereinten damit etwa 97 Prozent des Tageszuflusses auf sich. Auf Monatsbasis summierte sich der September-Zufluss bis zum 18. auf 313,4 Millionen US-Dollar – weniger als ein Zehntel der 3,539 Milliarden US-Dollar aus dem starken August. Laut Coinotag beläuft sich der kumulierte Netto-Zufluss seit dem Start der Produkte im Januar 2024 auf 55,23 Milliarden US-Dollar bei einem verwalteten Vermögen von rund 102,53 Milliarden US-Dollar. Wer die Entwicklung der Flows über mehrere Wochen verfolgen will, findet weitere Einordnung im Beitrag zur ETF-Erholung.

Die SEC öffnet einen begrenzten Weg für tokenisierte Aktien

Die Ausnahmeregelung erlaubt es TSVs, unter bestimmten Bedingungen nicht als „Exchange“ im Sinne des Securities Exchange Act eingestuft zu werden, wenn sie permissionierte Automated-Market-Maker-Pools zum Matching von Trades in tokenisierten NMS-gelisteten Aktien einsetzen. Auch bestimmte Market Maker, die mit eigenem Kapital Liquidität in diese Pools einbringen, erhalten eine bedingte Ausnahme als „Trader“. Die Regelung läuft fünf Jahre nach Veröffentlichung aus, die SEC hat parallel eine öffentliche Kommentierungsphase eröffnet.

Zugelassen sind ausschließlich 1:1 hinterlegte, mit vollen Aktionärsrechten ausgestattete tokenisierte Aktien – synthetische Token, die nur Preis-Exposure bieten, sind explizit ausgeschlossen. Weitere Auflagen umfassen Obergrenzen für Handelssymbole und Volumen, ein Widerspruchsrecht der Emittenten gegen die Listung eigener Aktien, US-Domizilpflicht samt OFAC-Compliance sowie auditierbare Smart Contracts auf öffentlichen, permissionless Ledgern. Laut Morgan Stanley zählen Robinhood, Coinbase und Gemini zu den wahrscheinlichsten Profiteuren – wobei Robinhoods bestehende Übersee-Aktien-Token bislang nur wirtschaftliche Teilhabe ohne volle Aktionärsrechte bieten und damit vom neuen US-Rahmen abweichen. Einordnung zur regulatorischen Gesamtlage liefert der Beitrag zur US-Kryptoregulierung, ein institutionelles Tokenisierungs-Beispiel zeigt der Chainlink-DTCC-Artikel.

Bitcoin erholt sich, doch Liquidationen und Makrodruck bleiben

Der Kursanstieg hat auch technische Treiber: Nach kurzfristigem Unterschreiten der 77.000-Dollar-Marke in der Vorwoche sorgte Short Covering für zusätzliche Dynamik. Laut Blockonomi liegt eine dichte Liquidationszone rund um die 82.000-Dollar-Marke, während Glassnode die Zone zwischen 83.000 und 86.000 US-Dollar als primäre Angebotszone einstuft. Nach Angaben von CoinGlass liegt das Futures-Handelsvolumen bei rund 81,5 Milliarden US-Dollar, das Open Interest bei etwa 56,6 Milliarden US-Dollar – der Leverage-Anteil bleibt damit erheblich. Belastend bleiben die Makrofaktoren: Am 16. September hob die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75–4,00 Prozent an, Rohöl notiert weiter über 100 Dollar je Barrel, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte zuletzt über 5 Prozent.

Offizielle Stimmen zwischen Aufbruch und Frustration

SEC-Chef Paul Atkins bezeichnete den Schritt sinngemäß als Fortschritt im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse der Behörde, US-Kapitalmärkte ins digitale Zeitalter zu führen. Jamie Selway, Direktor der Trading-and-Markets-Abteilung, sprach von einem bedeutenden Meilenstein für tokenisierte Wertpapiere. Ganz anders fiel die Reaktion nach dem gescheiterten CLARITY-Act-Votum im Senat aus: Die republikanische Senatorin Cynthia Lummis signalisierte sinngemäß, dass sie das Gesetzesvorhaben für den Moment als gescheitert betrachte. BTSE-COO Jeff Mei verwies darauf, dass diese Woche keine großen Katalysatoren anstehen, wohingegen hawkishe oder dovishe Äußerungen von Fed-Vertretern den Markt durchaus bewegen könnten.

Regulatorische Folgefragen und ETF-Stabilität im Blick

Die SEC hat die öffentliche Kommentierung zur befristeten Ausnahmeregelung eröffnet, die Frist läuft über fünf Jahre. Auf der Kongress-Seite bleibt die Lage offen: Nach dem gescheiterten 60-Stimmen-Quorum zum CLARITY Act und mit Blick auf die anstehenden Midterms dürfte die Branche laut Primärquelle frühestens im kommenden Jahr auf klare Gesetzgebung hoffen. Ob sich die jüngste Erholung verstetigt, hängt maßgeblich davon ab, ob die ETF-Zuflüsse stabil bleiben und wie sich Fed-Kommentare in den kommenden Wochen auswirken.

Risikohinweis: Kryptowerte sind pseudonym, nicht anonym – Transaktionen bleiben öffentlich nachvollziehbar, und viele Handelsplätze verlangen eine KYC-Verifizierung. Wer die Entwicklung der ETF-Flows weiterverfolgen möchte, findet Vergleichsdaten im Artikel zur Bitcoin-ETF-Erholung.