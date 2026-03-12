Institutionelle Bitcoin-Adoption: Metaplanet erweitert Strategie

Das Wichtigste in Kürze

Metaplanet erweitert seine Bitcoin-Strategie und baut milliardenschweren Venture-Arm auf.

Japans größte Bitcoin-Treasury und erfolgreichste Aktie.

Metaplanet ist aktuell auf Platz 4 der größten börsennotierten Bitcoin-Halter.

In den vergangenen Jahren hat der Kryptomarkt eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Insbesondere Bitcoin hat zunehmend institutionelle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Große Unternehmen, Investmentfirmen und börsennotierte Gesellschaften integrieren Bitcoin mittlerweile als strategischen Vermögenswert in ihre Bilanzen. Dieses sogenannte Bitcoin-Treasury-Modell gilt inzwischen als wichtiger Baustein der institutionellen Adoption.

Prominente Beispiele sind Unternehmen wie Strategy unter der Führung von Michael Saylor, die Bitcoin als langfristige Reserve halten. Doch auch andere Firmen treiben diese Entwicklung voran und beeinflussen damit die Bitcoin Prognose.

Eines der bekanntesten Beispiele außerhalb der USA ist das japanische Unternehmen Metaplanet, das sich zunehmend als wichtiger Akteur im institutionellen Bitcoin-Ökosystem positioniert.

Metaplanet baut Bitcoin-Strategie aus und gründet neue Venture-Tochter

Das japanische Unternehmen Metaplanet hat angekündigt, seine Bitcoin-Strategie deutlich zu erweitern und eine neue Tochtergesellschaft mit dem Namen Metaplanet Ventures K.K. zu gründen. Ziel dieser neuen Einheit ist es, gezielt in Infrastruktur rund um das Bitcoin-Ökosystem zu investieren und damit die Entwicklung der Branche in Japan aktiv zu fördern.

Laut der offiziellen Mitteilung des Unternehmens soll Metaplanet Ventures als strategischer Investmentarm fungieren, der Start-ups und Technologieunternehmen unterstützt, die an Bitcoin-bezogenen Finanz- und Infrastrukturprojekten arbeiten. Dazu zählen unter anderem Anwendungen im Bereich Bitcoin-Zahlungssysteme, Lending-Plattformen, Custody-Lösungen, Stablecoin-Technologien sowie Tokenisierung und digitale Finanzinfrastruktur. Besonders im Fokus stehen Unternehmen, die neue Anwendungen rund um das Bitcoin-Layer-2-Ökosystem entwickeln – etwa auf Basis des Lightning Networks.

🚨JUST IN: METAPLANET ANNOUNCES BITCOIN INVESTMENT ARM WITH ¥4B PLAN Japan's @Metaplanet has approved two new subsidiaries aimed at expanding its crypto strategy. The firm will launch Metaplanet Ventures and Metaplanet Asset Management. Metaplanet Ventures will focus on… pic.twitter.com/NpuxgUV7sv — BSCN (@BSCNews) March 12, 2026

Die neue Tochtergesellschaft wird dabei nicht nur als klassischer Venture-Capital-Investor agieren. Metaplanet plant ein mehrstufiges Programm, das aus drei zentralen Säulen besteht.

Erstens soll ein Venture-Investmentprogramm Unternehmen von der Seed-Phase bis hin zur Wachstumsphase finanzieren. Der Fokus liegt auf Infrastrukturprojekten, die das Bitcoin-Ökosystem funktional erweitern und institutionelle Nutzung ermöglichen.

Zweitens plant Metaplanet ein Inkubatorprogramm für frühe Start-ups im Bereich digitaler Assets. Diese Unternehmen sollen neben Kapital auch Zugang zu Metaplanets Netzwerk, Medienplattformen und Vertriebskanälen erhalten. Ziel ist es, die Entwicklung einer leistungsfähigen Bitcoin-Infrastruktur innerhalb Japans zu beschleunigen.

*Notice Regarding Investment in JPYC Inc. through Metaplanet Ventures K.K.* pic.twitter.com/SP1zz4oyil — Metaplanet Inc. (@Metaplanet) March 12, 2026

Drittens sieht das Konzept ein Grant-Programm für Open-Source-Entwickler, Forscher und Community-Projektevor. Damit möchte das Unternehmen gezielt technologische Innovation und Ausbildung im Bitcoin-Sektor fördern.

Insgesamt plant Metaplanet, in den kommenden zwei bis drei Jahren rund 4 Milliarden Yen (etwa 25–30 Millionen US-Dollar) in diese Initiative zu investieren. Die Finanzierung soll aus den Cashflows stammen, die das Unternehmen durch sein bestehendes Bitcoin-Geschäft generiert.

Bemerkenswert ist dabei, dass Metaplanet seine Grundstrategie nicht verändert: Bitcoin bleibt weiterhin der zentrale Treasury-Asset des Unternehmens. Die neue Venture-Struktur erweitert diese Strategie lediglich um eine zusätzliche Ebene. Während das Unternehmen selbst weiterhin Bitcoin akkumuliert und langfristig hält, soll Metaplanet Ventures parallel dazu den Ausbau des gesamten Bitcoin-Ökosystems vorantreiben.

Metaplanet gehört inzwischen zu den größten Bitcoin-Treasuries weltweit

Ein Blick auf aktuelle Daten zeigt, wie stark Metaplanet seine Position im institutionellen Bitcoin-Ökosystem bereits ausgebaut hat. Laut aktuellen Übersichten der Plattform Bitbo zählt das japanische Unternehmen inzwischen zu den größten börsennotierten Bitcoin-Treasury-Firmen der Welt. In der Rangliste der öffentlichen Unternehmen, die Bitcoin in ihrer Bilanz halten, liegt Metaplanet derzeit auf Platz vier.

Angeführt wird das Ranking weiterhin von Strategy (MicroStrategy), das mit rund 738.731 BTC mit großem Abstand der größte institutionelle Bitcoin-Holder unter börsennotierten Unternehmen ist. Dahinter folgt der Mining-Konzern Marathon Digital Holdings mit etwa 52.850 BTC. Auf dem dritten Platz liegt Twenty One Capital mit rund 37.229,7 BTC.

Direkt dahinter folgt bereits Metaplanet Inc., das laut den aktuellen Daten etwa 35.102 BTC hält. Der Gesamtwert dieser Bestände beläuft sich auf rund 2,44 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen inzwischen zu den größten Bitcoin-Treasury-Playern außerhalb der USA zählt. Gemessen am gesamten Bitcoin-Supply entspricht dies rund 0,167 % aller existierenden Bitcoins.

Diese Zahlen unterstreichen, wie konsequent Metaplanet seine Strategie umgesetzt hat, Bitcoin als langfristigen Treasury-Asset aufzubauen. Während viele Unternehmen noch zögern, hat sich Metaplanet früh klar positioniert und verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie Strategy in den USA – allerdings mit einem starken Fokus auf den asiatischen Markt.

Mit dem Ausbau seiner Venture-Strategie könnte das Unternehmen künftig nicht nur als großer Bitcoin-Holder auftreten, sondern auch eine zentrale Rolle beim Aufbau der Bitcoin-Industrie in Japan spielen. Hier geht es mittlerweile um weitaus mehr, als nur Bitcoin zu kaufen.