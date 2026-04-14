Kraken unter Druck – Erpresser drohen mit Kundendaten

Das Wichtigste in Kürze

Kraken meldet einen laufenden Erpressungsversuch, bei dem eine kriminelle Gruppe mit der Veröffentlichung von Material aus internen Systemen droht.

Laut Sicherheitschef Nick Percoco wurden keine Systeme kompromittiert und keine Kundengelder gefährdet.

Betroffen waren nach Angaben des Unternehmens rund 2.000 Konten beziehungsweise etwa 0,02 Prozent der Kundenbasis.

Kraken sieht sich nach eigenen Angaben mit einem Erpressungsversuch konfrontiert. Auslöser ist kein Angriff auf die Kerninfrastruktur der Börse, sondern Material, das aus zwei Fällen unzulässigen Zugriffs auf interne Support-Systeme stammen soll. Sicherheitschef Nick Percoco schrieb auf X, eine kriminelle Gruppe drohe damit, Videos der internen Systeme zu veröffentlichen, auf denen auch Kundendaten zu sehen seien, falls Kraken nicht auf ihre Forderungen eingehe. Gleichzeitig stellte er klar, dass die Systeme der Börse „zu keinem Zeitpunkt verletzt“ worden seien und Kundengelder nicht in Gefahr gewesen seien.

Kein klassischer Hack – aber ein unangenehmer Insider-Fall

Kraken spricht nicht von einem umfassenden Datenleck durch externe Hacker, sondern von zwei insiderbezogenen Vorfällen. Der erste Fall reicht laut Unternehmensdarstellung als klar gekennzeichneter Hintergrund bis in den Februar 2025 zurück. Damals erhielt Kraken demnach einen Hinweis auf ein Video aus einem kriminellen Forum, das Zugriff auf interne Kundensupport-Systeme gezeigt haben soll. Ein Mitarbeiter aus dem Support-Team sei identifiziert, der Zugang entzogen und betroffene Kunden benachrichtigt worden. Später sei ein zweiter, ähnlicher Fall hinzugekommen. Über beide Vorfälle hinweg könnten Daten von rund 2.000 Accounts eingesehen worden sein.

Das ist ein wichtiger Unterschied, weil damit zwar nicht die Verwahrung oder Handelsinfrastruktur kompromittiert gewesen sein soll, sehr wohl aber sensible Support-Prozesse. Genau dort wird es für Börsen heikel. Denn sobald personenbezogene Daten oder Support-Informationen sichtbar werden, kippt ein Sicherheitsvorfall schnell vom Technikthema zur Vertrauensfrage.

Kraken Security Update We are currently being extorted by a criminal group threatening to release videos of our internal systems with client data shown if we do not comply with their demands. It’s important to start with the most important points: our systems were never… — Nick Percoco (@c7five) April 13, 2026

Warum der Fall für die ganze Branche heikel ist

Kraken betont, man werde die Täter nicht bezahlen und arbeite mit Behörden sowie Branchenpartnern zusammen. Laut Percoco geht das Unternehmen inzwischen davon aus, genug Erkenntnisse gesammelt zu haben, um eine Identifizierung und mögliche Festnahmen zu stützen. Belegt ist außerdem, dass Kraken den Vorfall als Teil eines größeren Problems sieht: Kriminelle Gruppen versuchten demnach gezielt, Insider in Krypto-, Gaming- und Telekommunikationsfirmen anzuwerben.

Für Kraken kommt der Fall in einem sensiblen Moment. Erst vor wenigen Monaten hatte sich die Börse mit ihrer Europa-Strategie und regulatorischen Positionierung nach vorne gearbeitet. Dass nun ausgerechnet ein Insider-Thema Schlagzeilen macht, ist kommunikativ unerquicklich. Hintergrund dazu liefert auch der Coinspeaker-Artikel Schlacht um den Krypto-Thron Europas? Kraken legt vor.

Kraken versucht, den Schaden zu begrenzen, indem die Börse früh kommuniziert und den Vorfall eng eingrenzt. Trotzdem bleibt ein unangenehmer Befund: Nicht jeder gefährliche Sicherheitsvorfall beginnt mit einem technischen Einbruch. Manchmal reicht schon ein Insider mit Zugang zu den falschen Daten.