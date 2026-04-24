Krypto Nachrichten: Altcoins könnten jetzt laut Experten 60 % steigen

Das Wichtigste in Kürze

Trader warten seit Monaten auf die nächste Altcoin-Saison, Schwäche bleibt ausgeprägt.

Altcoin-Season Index verharrt im Bereich der Bitcoin-Dominanz.

Bitcoin Hyper zeigt Stärke, spannender Altcoin mit Fokus auf Bitcoin-L2.

Die Lage am Kryptomarkt bleibt angespannt – insbesondere bei Altcoins. Viele Projekte sind nicht nur weit von ihren Allzeithochs entfernt, sondern handeln teilweise sogar nahe historischer Tiefststände. Der anhaltende Bärenmarkt hat Spuren hinterlassen: Verwässerung durch neue Token, schwache Nachfrage und fehlende Dynamik prägen das Bild.

Während Bitcoin zuletzt relative Stärke zeigte, hinken Altcoins deutlich hinterher. Doch genau in solchen Phasen entstehen oft neue Chancen. Ein bekannter Analyst sieht nun ein potenziell spannendes Setup, das Anleger im Blick behalten sollten.

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Analyst sieht Aufwärtspotenzial – aber klare Schlüsselmarken entscheidend

Der bekannte Krypto-Analyst Michaël van de Poppe verweist auf ein mögliches bullisches Szenario. Seiner Einschätzung nach könnten Aufwärtsbewegungen länger andauern, als viele Marktteilnehmer aktuell erwarten. Nach dem starken Rücksetzer von über 100.000 auf rund 60.000 US-Dollar habe sich Bitcoin stabilisiert und eine V-förmige Erholung gezeigt. Aktuell sieht er eine langsame, aber stetige Aufwärtsbewegung – ein sogenannter „Grind higher“.

Upwards moves can last longer than you generally expect.#Bitcoin collapsed from $100K+ to $60K in less than 2 months. Currently, there's a slow grind higher after a V-shaped recovery in the Nasdaq. I think this leg has enough room to continue to $86K, and #Altcoins to run… pic.twitter.com/f420cj6WGJ — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 23, 2026

Van de Poppe hält einen Anstieg bis etwa 86.000 US-Dollar für realistisch. In diesem Zuge könnten Altcoins deutlich profitieren und Zugewinne von 30 bis 60 Prozent verzeichnen. Entscheidend sei jedoch eine zentrale Unterstützungszone: Bitcoin sollte möglichst nicht mehr unter 75.000 US-Dollar fallen. Solange dieses Niveau verteidigt wird, bleibt das kurzfristige bullische Szenario intakt.

Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht: Nach einer möglichen Rallye wird entscheidend sein, ob genügend Momentum aufgebaut wird. Erst dann könnte sich ein nachhaltiger Trend entwickeln, der auch Altcoins langfristig trägt.

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Altcoin Season Index zeigt: Markt bleibt klar im Bitcoin-Modus

Ein Blick auf den CMC Altcoin Season Index bestätigt die aktuelle Schwäche. Der Index liegt derzeit bei rund 37 von 100 – ein klarer Hinweis darauf, dass sich der Markt aktuell in einer Bitcoin-Season befindet. Von einer Altcoin-Saison spricht man üblicherweise erst, wenn ein Großteil der Top-Altcoins Bitcoin über einen längeren Zeitraum outperformt – davon sind wir aktuell weit entfernt.

Zudem zeigt die Entwicklung der letzten Wochen keine klare Trendwende. Der Index bewegte sich zuletzt seitwärts bis leicht schwächer, was die geringe Nachfrage nach Altcoins unterstreicht. Kapital konzentriert sich weiterhin primär auf Bitcoin, während Altcoins unter mangelnder Liquidität und fehlendem Momentum leiden.

Solange sich dieser Trend nicht umkehrt und der Index deutlich anzieht, bleibt eine nachhaltige Altcoin-Rallye eher unwahrscheinlich. Anleger sollten daher genau beobachten, ob sich erste strukturelle Veränderungen im Markt zeigen.

Selektive Chancen: Warum starke Altcoins und Bitcoin-L2 jetzt in den Fokus rücken

Trotz der anhaltenden Schwäche im Altcoin-Sektor ergeben sich punktuell interessante Chancen – allerdings vor allem bei Projekten mit klarem Nutzen und einem überzeugenden technologischen Fundament. Der breite Markt leidet weiterhin unter Verwässerung, fehlender Nachfrage und mangelndem Momentum. Umso wichtiger wird es für Anleger, gezielt auf relative Stärke zu setzen. Projekte, die selbst im schwierigen Umfeld Kapital anziehen oder innovative Lösungen bieten, könnten zu den Gewinnern der nächsten Marktphase zählen.

Ein zentrales Narrativ, das aktuell zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Weiterentwicklung des Bitcoin-Ökosystems. Lange galt Bitcoin primär als Wertspeicher – doch mit neuen Layer-2-Lösungen könnte sich das grundlegend ändern. Wenn Bitcoin zusätzlichen Nutzen erhält, etwa durch DeFi-Anwendungen, schnellere Transaktionen oder neue Use Cases, würde dies auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins steigern. Genau hier könnte ein neuer Kurstreiber entstehen, der die gesamte Marktstruktur verändert.

Ein Projekt, das in diesem Kontext besonders hervorsticht, ist Bitcoin Hyper. Trotz Bärenmarkt zeigt der Presale eine bemerkenswerte relative Stärke – rund 32,5 Millionen US-Dollar wurden bereits eingesammelt. Das Konzept kombiniert gezielt die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains. Durch die Integration der Solana Virtual Machine sollen Entwickler angezogen werden, während eine zk-basierte Bridge eine Verbindung zwischen Layer 1 und Layer 2 ermöglicht.

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Darüber hinaus bietet das Projekt Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY, was zusätzliches Kapital anziehen könnte. Die Idee: Nutzer können Bitcoin auf Layer 2 produktiv einsetzen und gleichzeitig von neuen Anwendungen profitieren. Sollte sich dieses Modell durchsetzen, könnte sich die Wahrnehmung von Bitcoin grundlegend verändern. Das wäre auch bullisch für HYPER.

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